Diesen Schönheitsflecken wird je nach ihrer Lage eine Bedeutung zugeschrieben.

Was wäre, wenn dein Muttermal viel über dich verraten könnte? Seit Jahrhunderten schreiben bestimmte Traditionen ihm je nach Lage eine Bedeutung zu. Eine faszinierende, manchmal amüsante, symbolische Deutung, die es wie ein kleines Spiel zu entdecken gilt … ohne dabei zu vergessen, was uns die Wissenschaft tatsächlich lehren kann.

Eine kleine Marke, tausend Interpretationen

Ein Muttermal auf der Wange, ein anderes in der Nähe des Auges oder gar an der Hand: In verschiedenen Kulturen wird ihre Lage seit Langem mit Persönlichkeitsmerkmalen oder bestimmten Lebensbereichen in Verbindung gebracht. Diese Praxis hat einen Namen: Muttermalkunde. Sie existierte bereits im antiken Griechenland, entwickelte sich in Europa während der Renaissance weiter und hat auch Entsprechungen in einigen chinesischen und indischen Traditionen.

Diese Deutungen waren oft mit der Physiognomie verknüpft, die versuchte, aus den körperlichen Merkmalen auf den Charakter eines Menschen zu schließen. Der Überlieferung nach konnte ein Muttermal auf der Wange mit einer geselligen Persönlichkeit, eines in der Nähe des Auges mit großer Sensibilität oder eines an der Hand mit einer gewissen Geschicklichkeit in Verbindung gebracht werden. All diese kleinen Geschichten verleihen diesen natürlichen Merkmalen eine fast geheimnisvolle Dimension.

Wenn Schönheitsflecken zu einer wahren Sprache werden

Der Trend beschränkte sich nicht auf antike Glaubensvorstellungen. Im Europa des 18. Jahrhunderts avancierten die berühmten Schönheitsflecken sogar zu einem modischen Accessoire. Diese künstlichen Schönheitsflecken, die auf das Gesicht geklebt wurden, konnten an verschiedenen Stellen platziert werden, um eine Botschaft zu vermitteln oder eine Charaktereigenschaft anzudeuten. Ein „gut platzierter“ Schönheitsfleck konnte somit zu einem echten sozialen Statement werden. Hinter diesen Codes verbarg sich vor allem der Wunsch, mit dem eigenen Aussehen zu spielen, zu verführen und auf andere Weise zu kommunizieren.

Was sagt die Wissenschaft also wirklich?

Hier müssen wir Symbolisches von Medizinischem trennen. Bislang gibt es keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass die Lage eines Muttermals etwas über Ihre Persönlichkeit, Ihre Zukunft oder Ihr Schicksal aussagt. Biologisch gesehen entspricht ein Muttermal in der Regel einer Ansammlung von Melanozyten, den Zellen, die für die Melaninproduktion verantwortlich sind. Sein Aussehen und seine Verteilung hängen insbesondere von genetischen Faktoren und der Sonneneinstrahlung ab. Mit anderen Worten: Ihr Muttermal auf der Wange sagt Ihnen nichts darüber aus, ob Sie besonders gesellig sind. Wenn Sie sich mit dieser Interpretation jedoch identifizieren können, dürfen Sie sie gerne amüsant finden.

Die einzige Karte, die du kennen musst: die auf deiner Haut

Symbolische Deutungen mögen zwar die Neugier wecken, doch es gibt eine andere, viel nützlichere Methode, Muttermale im Alltag zu betrachten: die Entwicklung der eigenen Muttermale zu verfolgen. Dermatologen verwenden hierfür häufig die ABCDE-Regel:

A steht für Asymmetrie;

B wie in Unregelmäßige Kanten;

C für nicht-homogene Farbe;

D steht für Durchmesser, insbesondere wenn dieser 6 mm überschreitet;

E steht für Evolution, wenn eine Marke kürzlich ihr Erscheinungsbild verändert hat.

Ein normalerweise gutartiges Muttermal ist in der Regel regelmäßig und unverändert. Eine rasche Veränderung seiner Größe, Form oder Farbe sollte jedoch ärztlich abgeklärt werden.

Wann sollte man einen Arzt aufsuchen?

Regelmäßige Kontrollen sind besonders wichtig bei heller Haut, vielen Muttermalen, familiärer Vorbelastung mit Melanomen oder häufiger Sonnenexposition. Auch Muttermale, die spontan bluten, anhaltend jucken, sich entzünden oder sich schnell verändern, sollten beobachtet werden. In diesen Fällen ist es ratsam, einen Arzt aufzusuchen: Nur eine ärztliche Untersuchung kann die Ursache genau feststellen.

Sagt dein Muttermal also wirklich etwas über deinen Charakter aus? Du kannst daran glauben, über diese alten Vorstellungen schmunzeln oder sie einfach als charmantes Stück Kulturerbe betrachten. Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, aber eines ist sicher: Vor dem Spiegel ist die interessanteste Karte diejenige, die dir hilft, deine Haut zu verstehen und Veränderungen zu erkennen.