Wie kann man sein Haar vor der Hitze von Glätteisen und Lockenstäben schützen?

Spliss, raue Spitzen, stumpfes Haar: Die Auswirkungen von Hitzestylinggeräten können mit der Zeit sichtbare Schäden verursachen. Die gute Nachricht: Sie können diese Schäden minimieren und trotzdem Ihre Lieblingsfrisuren genießen. Und das Wichtigste: Sie müssen Ihr Haar nicht glätten, um sich schön zu fühlen: Natürlich schön zu sein ist genauso gut.

Warum schwächt Hitze das Haar?

Hitze wirkt direkt auf Keratin, das Protein, aus dem die Haarfasern bestehen. Bei zu intensiver oder wiederholter Hitzeeinwirkung kann sich die Haarstruktur verändern und die Schuppenschicht, die Schutzschicht auf der Haaroberfläche, schwächen. Dadurch kann das Haar seinen Glanz verlieren, trockener werden, Pflegeprodukte weniger gut aufnehmen und leichter brechen.

Anders als die Haut regenerieren sich geschädigte Haarfasern nicht: Sind sie erst einmal geschädigt, hilft nur noch ein Haarschnitt. Das heißt aber nicht, dass Sie Glätteisen und Lockenstab verbannen sollten. Vielmehr geht es darum, sich ein paar gute Gewohnheiten für die Haarpflege anzueignen.

Der Hitzeschutz: Ihr bester Verbündeter

Wenn es einen Schritt gibt, den Sie auf keinen Fall auslassen sollten, dann diesen. Hitzeschutz bildet einen dünnen Film um die Haarfasern, um die Hitze besser zu verteilen und plötzlichen Feuchtigkeitsverlust zu minimieren. Je nach Konsistenz kann er auf handtuchtrockenem oder trockenem Haar angewendet werden. Tragen Sie ihn in jedem Fall vorwiegend auf die Längen und Spitzen auf, da diese empfindlicher sind als der Haaransatz.

Ein Detail ist besonders wichtig: Ihr Haar muss vor der Anwendung eines Glätteisens oder Lockenstabs vollständig trocken sein. Jegliche Restfeuchtigkeit in den Haarfasern kann sich unter Hitzeeinwirkung in Dampf verwandeln und das Haar von innen heraus schwächen.

Es ist nicht nötig, die Temperatur auf das Maximum zu stellen.

Heißer ist nicht unbedingt effektiver. Im Gegenteil: Zu viel Hitze erhöht unnötigerweise die Hitzeschäden. Für feines oder coloriertes Haar reichen in der Regel etwa 150 °C aus. Dickes oder sehr lockiges Haar benötigt eventuell etwa 180 °C. Vermeiden Sie in jedem Fall Temperaturen über 200 °C: Mit zunehmender Hitzeeinwirkung nimmt die Haltbarkeit der Frisur ab. Wählen Sie daher ein Gerät mit Temperaturregelung. So können Sie die Temperatur an Ihren Haartyp anpassen, anstatt Ihr Haar immer der maximalen Hitze auszusetzen.

Eine Passage ist mehr wert als drei.

Neigen Sie dazu, dieselbe Haarpartie mehrmals zu glätten, um ein perfekt glattes Ergebnis zu erzielen? Genau das sollten Sie vermeiden. Arbeiten Sie in kleinen Partien und führen Sie das Glätteisen in einem langsamen, kontrollierten Zug durch, anstatt mehrmals schnell. Teilen Sie Ihr Haar vor Beginn in vier Partien, um sich besser zu organisieren. Diese Methode ermöglicht eine bessere Kontrolle und verkürzt die Zeit, die jede Partie der Hitze ausgesetzt ist.

Was wäre, wenn du deine Haare einfach in Ruhe ließest?

Das ist wahrscheinlich der einfachste und effektivste Ratschlag. Der beste Schutz vor Hitze ist immer noch, sie gar nicht erst anzuwenden. Man muss die Haare nicht glätten, um stylisch auszusehen. Lockiges, welliges, krauses, strukturiertes oder einfach naturbelassenes Haar verdient die gleiche Wertschätzung und Aufmerksamkeit. Deine natürliche Haarstruktur muss nicht verändert werden, um einem Schönheitsideal zu entsprechen.

Wenn du deine Haare so magst, wie sie sind, lass sie einfach so. Und wenn du ab und zu gerne föhnst, glattes Haar oder schöne Wellen hast, dann betrachte es einfach als Option, nicht als Notwendigkeit. Zwischen den Föhnfrisuren kannst du hitzefreie Stylings ausprobieren: einen Zopf, einen lockeren Dutt oder lufttrocknen lassen. Trockenshampoo hilft dir außerdem, das Föhnen etwas hinauszuzögern und nicht sofort zum Glätteisen zu greifen.

Letztendlich gilt: Du musst mit deinen Haaren niemandem etwas beweisen. Ob du sie natürlich trägst, deine Frisur nach Lust und Laune veränderst oder ab und zu den Glätteisen benutzt – all das ist völlig vereinbar mit einem positiven Verhältnis zu deinen Haaren. Es geht nicht darum, „perfekte“ Haare zu haben, sondern darum, deine Haare zu pflegen und dich damit wohlzufühlen.