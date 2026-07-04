Lippenstiftfarben, die Ihr Gesicht im Herbst 2026 zum Strahlen bringen

Jeder Herbst bringt neue Beauty-Inspirationen mit sich, und 2026 ist da keine Ausnahme. In dieser Saison dreht sich bei Lippenstiften alles um warme, tiefe und leuchtende Nuancen, die dem Gesicht einen Hauch von Strahlkraft verleihen. Entdecken Sie die Farben, die die kommenden Monate prägen werden.

Bordeaux-Wein, das Must-have der Saison

Ein burgunderroter Lippenstift ist in keiner Herbst-Make-up-Tasche wegzudenken. Irgendwo zwischen einem tiefen Rot und einem Pflaumenton angesiedelt, ist diese Farbe zeitlos und verliert dabei nichts von ihrem Charme. Ihr Vorteil? Sie verleiht dem Look sofort Tiefe und Eleganz, egal ob zu einem minimalistischen oder einem raffinierten Make-up. In der matten Variante sorgt sie für einen ausdrucksstarken Look, während ein Satin-Finish für mehr Weichheit und Leuchtkraft sorgt. Ein Farbton, der vielen Hauttönen schmeichelt.

Schokoladenbraun feiert ein großes Comeback

Inspiriert von den 90er-Jahren feiert Schokoladenbraun ein starkes Comeback. Dieser satte Farbton besticht durch seinen Vintage-Charme und seine gleichzeitig elegante Ausstrahlung. Er ist ein Favorit in warmen Make-up-Looks und lässt sich perfekt mit einem Lipliner in der gleichen Farbfamilie kombinieren, um die Lippen dezent zu definieren. Das Ergebnis ist schick, warm und passt ideal zur Herbststimmung.

Ziegelrot verleiht dem Teint Wärme.

Wer klassische Rottöne liebt, sich aber eher für eine herbstliche Farbpalette interessiert, für den ist Ziegelrot eine hervorragende Alternative. Erdiger als ein leuchtendes Rot, verleiht es Strahlkraft und harmoniert gleichzeitig mit den Farben der Jahreszeit. Seine warmen Untertöne sorgen für einen gesunden Teint und lassen das Gesicht strahlen. Ein idealer Farbton für alle, die Charakter und Sanftheit vereinen möchten.

Heiße Nacktbilder, Verbündete im Alltag

Wer einen dezenten Make-up-Look bevorzugt, kann zu wärmeren Nudetönen greifen. Karamell, Terrakotta oder Rosébeige ersetzen zu kühle Beigetöne und sorgen für einen strahlenderen Teint. Diese natürlichen Nuancen harmonieren sowohl mit einem ausdrucksstarken Augen-Make-up als auch mit einem minimalistischen Look. Für einen frischen und harmonischen Effekt empfiehlt es sich, einen Nudeton zu wählen, der etwas wärmer als der eigene Hautton ist.

Wie finde ich die Farbe, die mir steht?

Trends sind eine Inspirationsquelle, ersetzen aber niemals Ihre persönlichen Vorlieben. Ihr Hautton kann Ihnen dabei helfen: Helle Haut wirkt oft am besten mit Burgunderrot oder rosigen Nudetönen, während mittlere bis dunkle Hauttöne besonders gut mit Schokoladenbraun und kräftigen Ziegelrottönen harmonieren. Am wichtigsten ist, dass Sie eine Farbe wählen, mit der Sie sich wohlfühlen und die zu Ihrem Stil passt. Schließlich ist Make-up in erster Linie ein Ausdrucksmittel und keine starre Regelsammlung.

Diese Farbtöne zählen zu den wichtigsten Inspirationsquellen für Herbst 2026, sind aber keinesfalls Pflicht . Sie können Ihren Lieblingslippenstift tragen, sich für eine ganz andere Farbe entscheiden oder ganz auf Make-up verzichten. Trends sollen inspirieren, nicht vorschreiben.