Rock-Make-up für Frauen sprengt die Grenzen klassischer Schönheitscodes und etabliert sich als wahre Kunstform stilvoller Rebellion.

Dieser gewagte Look, der sowohl bei Fans der Hard-Rock -Kultur als auch bei Modebegeisterten beliebt ist, basiert auf drei grundlegenden Schritten: der Vorbereitung des Teints, der Intensität des Augen-Make-ups und der selbstbewussten Wahl der Lippenfarbe.

Dieser vielseitige und für jeden Figurtyp und Anlass geeignete Stil sprengt alle Stereotypen. Wir begleiten Sie Schritt für Schritt zu einem rebellischen und erfolgreichen Look, ganz gleich, welche Persönlichkeit Sie haben.

Bereiten Sie einen perfekten Teint als Grundlage für Ihr Rock-Make-up vor.

Der Erfolg eines Rock-Make-up-Looks beginnt schon lange vor dem ersten Strich des Stifts.

Eine Grundierung ist die Basis für jeden ausdrucksstarken, grafischen Look. Ohne sie haften die Farben nicht richtig und das Ergebnis sieht schnell unansehnlich aus.

Der erste Schritt besteht darin, das Gesicht gründlich von Make-up zu befreien. Sämtliche Produktrückstände müssen entfernt werden, um eine saubere und aufnahmefähige Haut zu erhalten.

Ein auf Ihren Hauttyp abgestimmter Make-up-Entferner garantiert eine gesunde Ausgangsbasis ohne verbleibende Unreinheiten, die das Auftragen beeinträchtigen würden.

Als Nächstes folgt die Foundation. Wir empfehlen ein hochwertiges Produkt, um den Teint auszugleichen und Unreinheiten abzudecken. Die Foundation wird von der Gesichtsmitte nach außen aufgetragen und von oben nach unten verblendet. Diese präzise Bewegung verhindert harte Linien.

Ein oft übersehener Punkt: Ohren und Hals niemals vergessen . Dieses Detail verhindert den Maskeneffekt, diesen störenden Kontrast zwischen dem geschminkten Gesicht und dem restlichen Teint.

Überschüssige Haare sollten auch am Haaransatz und an den Seiten der Nase entfernt werden, um ein glattes und natürliches Ergebnis zu erzielen.

Ein leichtes, mattierendes Puder fixiert alles. Es bereitet die Haut optimal auf ein intensives Augen-Make-up vor, reduziert Glanz und sorgt für langanhaltenden Halt den ganzen Tag oder Abend.

Essentielle Augen-Make-up-Techniken für einen Rock-Look

Das Augen-Make-up ist das Herzstück des rebellischen Stils. Zur Grundausstattung gehören : Pinsel, Lidschatten, Eyeliner, Glitzer, künstliche Wimpern und Bronzer.

Diese Werkzeuge ermöglichen es, den Blick mithilfe verschiedener Techniken auszudrücken, die allesamt grafisch und ausdrucksstark sind.

Das schwarze Smokey Eye, ein klassischer Anthrazit-Look

Das schwarze Smokey Eye ist zweifellos der ultimative Klassiker des Rock-Make-ups. Seit Jahrzehnten auf dem roten Teppich präsent, vereint es Glamour und Grunge mit bemerkenswerter Leichtigkeit.

Dabei werden flache, verblendete Schichten des Produkts auf das obere und untere Augenlid aufgetragen. Wer sich vor mattem Schwarz scheut, findet in einem Puder in Anthrazitgrau oder Gunmetal eine schöne Alternative .

Dieser Smokey-Eye-Look steht allen Frauen, kann tagsüber oder abends getragen werden und ist in glitzernden, irisierenden oder Satin-Texturen erhältlich.

Der kommaförmige Eyeliner: zwischen Präzision und Rebellion

Der kommaförmige Lidstrich vereint den Glamour der Sechzigerjahre mit einem Hauch Rock 'n' Roll. Die Linie sollte sehr präzise und grafisch sein. Je breiter sie ist und je stärker das Auge umrandet wird, desto intensiver wirkt der Rock-'n'-Roll-Look. In Kombination mit einem leuchtend roten Lipgloss ist der Effekt besonders eindrucksvoll.

Bei mandelförmigen Augen wirkt ein vollständiger Lidstrich perfekt. Kleine Augen hingegen bevorzugen eine dünne Linie mit kommaförmiger Spitze, um den Blick nicht zu überladen.

Der Katzenaugen- und Smokey-Eye-Look der 1940er Jahre

Der Katzenaugen-Look liegt irgendwo zwischen Smokey Eyes und dickem Lidstrich. Er lässt sich mit allen dunklen Farben, in mattem oder glänzendem Finish, erzielen und erfordert immer einen grafischen Effekt.

Für ein gleichmäßiges Ergebnis sollte der untere Wimpernkranz auf dem Komma des oberen Augenlids enden.

Abends getragen wirkt es besonders sexy und selbstbewusst . Tagsüber getragen, wird es zum Ausdruck unkonventioneller Rebellion.

Der Smokey-Eye-Look der 1940er-Jahre interpretiert den klassischen Smokey-Eye-Look neu, indem nur der innere Augenwinkel betont wird. Diese perfekte Mischung aus Glamour und Rock-'n'-Roll-Attitüde passt ideal zu Frauen, die zwischen Weiblichkeit und einem unkonventionellen, rebellischen Stil changieren.

Es verleiht einem Rock-Outfit eine feminine Note und sorgt gleichzeitig für etwas Schwung.

Die betonten Augenbrauen, ein wichtiges Detail zur Unterstreichung des Rock-Stils.

In der Rockkultur spielen dichte, gepflegte Augenbrauen eine wichtige Rolle. Der Trend geht zu etwas mehr Volumen, einer dichteren Textur und einer intensiveren Farbe.

Der Blick wird augenblicklich intensiver.

Diese Technik eignet sich am besten für Frauen mit von Natur aus vollen, geraden Augenbrauen. Dabei wird mit Puder eine grafische Form gezeichnet, um Volumen zu erzeugen, ohne sichtbare Linien zu hinterlassen.

Ein cremiger Lidschatten, der ein bis zwei Nuancen heller als die natürliche Farbe der Augenbrauen gewählt wird, bleibt die geeignetste Lösung.

Perfekt geformte Augenbrauen tragen außerdem zu einer besseren Gesichtssymmetrie bei. Sie rahmen einen rockigen Look präzise ein und verstärken die Wirkung des gesamten Make-ups.

Volumen-Gels oder Augenbrauen-Sets, die im Handel erhältlich sind, erleichtern diese Übung, selbst für Anfänger.

Bürsten Sie Ihre Augenbrauen nach oben, um ihre natürliche Form zu erkennen. Tragen Sie mit einem präzisen Pinsel einen cremigen Lidschatten auf, der zwei Nuancen heller ist. Mit einem Volumengel fixieren, um den Halt zu verlängern.

Die richtige Lippenfarbe wählen, um dein Rock-Make-up zu vervollständigen

Das Lippen-Make-up stellt den letzten und entscheidenden Schritt im rebellischen Look dar.

Die Farbwahl sollte zum Outfit und zum gewählten Rock-Make-up passen, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen.

Für braune, haselnussbraune, graue oder schwarze Augen sind dunkelblaue Lippenstifte eine naheliegende Wahl. Violette und dunkle Farbtöne sind Schlüsselelemente der Rock-Look-Palette.

Die Abstimmung zwischen Augen- und Lippen-Make-up garantiert einen perfekten, makellosen Look.

Ein Lipliner erleichtert das präzise Auftragen von Lippenstift oder Lipgloss. Vor dem Auftragen eines Produkts bereitet eine Feuchtigkeitscreme die Lippen vor und sorgt für optimalen Halt.

Bronzing-Puder und Glitzer können den Glanz dann noch verstärken und so für mehr Intensität sorgen.

Für einen maximalen Rock-Effekt ist die Kombination eines leuchtend roten Glosses mit einem kommaförmigen Lidstrich nach wie vor eine besonders wirkungsvolle Kombination und ein Markenzeichen des ungeniert rebellischen Stils.