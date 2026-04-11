„Sunkissed“-Make-up: Der Beauty-Trend, der den Frühling 2026 dominieren wird

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Léa Michel
@diko_lyubima / Instagram

Strandfrische, goldene Haut und natürliche Ausstrahlung: „Sunkissed“-Make-up ist diesen Frühling 2026 überall zu sehen. Inspiriert vom sonnengeküssten Teint besticht dieser Look durch seine Frische und Schlichtheit.

Ein strahlender Teint leicht

Der „Sunkissed“-Trend basiert auf einer einfachen Idee: die Haut zu verschönern, ohne sie zu verändern. Es geht nicht darum, Unreinheiten abzudecken, sondern vielmehr darum, die natürliche Schönheit hervorzuheben. Ganz im Sinne der „Skin First“-Bewegung liegt der Fokus auf leichten Texturen wie getönten Seren oder aufbaubaren Foundations. Das Ziel? Die natürliche Hautstruktur mit all ihren Nuancen, ihrer Lebendigkeit und ihrem strahlenden Teint zum Vorschein zu bringen.

Um diesen sonnengeküssten Teint zu erzielen, wird Bronzer auf die Stellen aufgetragen, die die Sonne auf natürliche Weise bräunt: Wangenknochen, Nasenrücken, Schläfen und Stirn. Ein Rouge in Pfirsich- oder Rosatönen verleiht dem Teint anschließend einen frischen, gesunden Glow. Cremige oder flüssige Texturen sind besonders beliebt, da sie sich nahtlos in die Haut einfügen und ein ebenmäßiges Finish garantieren.

Gezielte Lichtakzente

Ein weiteres Schlüsselelement dieses Looks ist Licht. Highlighter wird sparsam eingesetzt, um das Licht einzufangen und den Effekt einer sonnengeküssten Haut zu erzielen. Goldene, champagnerfarbene oder leicht kupferfarbene Nuancen sind besonders beliebt, da sie Wärme verleihen, ohne künstlich zu wirken. Manche greifen auch gerne zu künstlichen Schönheitsflecken – ein Trick, der in den sozialen Medien populär wurde, um die Illusion einer natürlich gebräunten Haut zu verstärken.

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Ein warmer und subtiler Look

Beim Augen-Make-up bleibt der Trend dezent. „Sunkissed“-Make-up setzt auf warme Töne wie Bronze, Terrakotta oder Goldbeige, die Tiefe verleihen und gleichzeitig natürlich wirken. Eine einfache Wimperntusche, die die Wimpern verlängert, genügt oft, um die Augen zu öffnen. Eyeliner ist optional: Alles ist darauf ausgelegt, ein harmonisches Gleichgewicht zu schaffen, ohne übertrieben zu wirken. Das Ergebnis? Ein strahlender, weicher Blick, der perfekt zum restlichen Gesicht passt.

Frische und natürliche Lippen

Für den perfekten Frühlingslook werden die Lippen mit glänzenden oder satinierten Texturen verschönert. Getönte Lipglosse und Lippenbalsame sind die Stars der Saison. Die Farbtöne orientieren sich an der natürlichen Lippenfarbe: Rosa, warme Nude-Töne oder Pfirsich. Auch hier gilt: Die Lippen sollen dezent betont werden, ohne sie zu überdecken – leicht und angenehm.

Ein Trend… aber keine Verpflichtung

Der Grund für die Beliebtheit des „Sunkissed“-Make-ups liegt auch darin, dass es sich mühelos an jeden Hautton und jeden Geschmack anpasst. Man kann es individuell anpassen, intensivieren oder vereinfachen. Wichtig ist auch: Man muss sich nicht unbedingt schminken, um diesen strahlenden Look zu erzielen. Make-up kann Spaß machen, Freude bereiten und eine Möglichkeit sein, sich auszudrücken – niemals eine Pflicht. Manche lieben Make-up, andere bevorzugen einen natürlichen Teint, und beides ist völlig legitim.

Letztendlich feiert der „Sunkissed“-Trend vor allem eines: Ausstrahlung. Die Art von Ausstrahlung, die man betonen oder einfach so lassen kann. Ob Sie sich für einen sorgfältig inszenierten Glow oder einen natürlichen Make-up-Look entscheiden – Ihre Haut verdient es, gesehen, respektiert und wertgeschätzt zu werden, genau so, wie sie ist.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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