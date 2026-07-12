Diese Fehler würden verhindern, dass der Concealer richtig haftet.

Concealer ist bei vielen beliebt, setzt sich aber manchmal in Fältchen ab oder verblasst schon vor Tagesende. Oft genügen schon wenige einfache Handgriffe, um ein ebenmäßigeres Finish zu erzielen. Die gute Nachricht: Mit ein paar kleinen Anpassungen lässt sich – wenn gewünscht – ein gleichmäßigeres Ergebnis erzielen.

Zuallererst sollte man bedenken, dass Concealer immer noch eine Wahl ist.

Dunkle Augenringe, Tränensäcke oder Anzeichen der Hautalterung sind völlig normal. Unser Gesicht verändert sich; es spiegelt unsere Gefühle, unsere Müdigkeit, unser Lachen und unseren Alltag wider. Es muss nicht glatt oder „perfekt“ sein, um schön zu sein. Die Quintessenz: Concealer ist ein Hilfsmittel, aber kein Muss.

Ob Sie trockene, fettige, reife oder jüngere Haut haben, es ist ganz Ihnen überlassen, ob Sie Make-up tragen oder nicht. Viele Menschen bevorzugen es im Sommer sogar, ihre Schönheitsroutine zu vereinfachen und ihrer Haut mehr Luft zu gönnen. Es gibt keine Regel, die besagt, dass man Augenringe abdecken muss.

Vergessen, die Augenpartie mit Feuchtigkeit zu versorgen

Die Haut um die Augen ist besonders dünn und empfindlich. Bei Feuchtigkeitsmangel kann Concealer sich absetzen, feine Linien betonen und ein ungleichmäßiges Finish erzeugen. Ideal ist es, vor dem Schminken eine leichte Feuchtigkeitscreme aufzutragen und kurz einziehen zu lassen. Angenehm gepflegte Haut sorgt dafür, dass sich das Produkt besser verblenden lässt und länger hält.

In der Annahme, je mehr, desto besser

Bei Augenringen ist die Versuchung groß, großzügig Concealer aufzutragen. Doch oft passiert das Gegenteil. Zu viel Produkt kann sich in den Hautfalten absetzen und das Make-up dadurch noch auffälliger machen. Besser ist es, mit wenigen leichten Tupfern zu beginnen und nur bei Bedarf mehr Produkt aufzutragen. Diese Technik ermöglicht eine aufbaubare Deckkraft und ein natürlicheres Finish.

Wahl eines unpassenden Farbtons

Die Farbe Ihres Concealers spielt eine entscheidende Rolle. Ein zu heller Ton kann einen unvorteilhaften Kontrast erzeugen, während ein zu dunkler Ton Augenringe optisch verstärkt. Für ein strahlendes Ergebnis wählen Sie einen Ton, der etwas heller als Ihr Hautton ist, und berücksichtigen Sie dabei auch Ihren Hautunterton. Sind Ihre Augenringe besonders stark pigmentiert, kann ein Farbkorrektor, der vorher aufgetragen wird, helfen, sie vor dem Concealer zu neutralisieren.

Anhang wird übersprungen

Selbst ein sorgfältig aufgetragener Concealer kann sich im Laufe mehrerer Stunden verschieben. Ein leichter Hauch transparenten Puders verbessert oft den Halt. Wichtig ist, ihn sparsam zu verwenden: Eine kleine Menge genügt, um das Produkt zu fixieren, ohne die Augenpartie zu verklumpen oder natürliche Hautunreinheiten zu betonen.

die falschen Gewohnheiten annehmen

Die Art und Weise, wie Sie Concealer auftragen, beeinflusst auch das Ergebnis. Sanftes Einklopfen mit dem Finger oder einem Schwamm sorgt für ein besseres Verblenden, während Verreiben oder Reiben dazu führen kann, dass er sich verschiebt. Nehmen Sie sich Zeit für ein sanftes Auftragen, um ein gleichmäßigeres und länger anhaltendes Finish zu erzielen.

Ein paar einfache Tipps können dazu beitragen, dass Ihr Concealer länger hält, falls Sie ihn verwenden möchten. Der vielleicht wichtigste Ratschlag lautet jedoch: Lassen Sie sich nicht von Schönheitsidealen einreden, dass Ihre Augenringe unbedingt verschwinden müssen. Sie sind natürlich, genau wie feine Linien, Schwellungen oder Mimikfalten. Make-up soll Ihre Wünsche unterstreichen, niemals den Anspruch auf Perfektion erfüllen.