„Weichzeichner-Lippen“ werden zur neuen Beauty-Obsession des Jahres 2026

Schönheitstrends entwickeln sich ständig weiter. Im Jahr 2026 werden ultra-definierte Lippen einem weicheren, natürlicheren und dezent voluminösen Look weichen. Diese Technik, die als „Soft-Focus-Lippen“ bekannt ist, begeistert bereits Make-up-Fans und Prominente gleichermaßen.

Was sind „weichgezeichnete Lippen“?

Auch bekannt als „weichgezeichnete Lippen“, basieren diese auf einer einfachen Idee: Die Konturen werden weicher gestaltet, um einen natürlich volleren Effekt zu erzielen. Perfekt gezogene Linien und ultra-definierte Kanten gehören der Vergangenheit an. Die Farbe konzentriert sich in der Mitte der Lippen und verläuft sanft nach außen hin, für ein harmonisches und verblendetes Ergebnis.

Das Ziel? Optisch vollere Lippen mit einem sanften, strahlenden Effekt, der den Eindruck erweckt, das Make-up habe sich den ganzen Tag über natürlich gesetzt. Dieser Ansatz ist Teil eines breiteren Trends, der leichte Texturen, natürliche Finishes und einen gesunden Glow bevorzugt.

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Der Lippentrend, der sich überall durchsetzt

Der Grund, warum der „Soft-Focus-Lippen“-Look so viel Aufmerksamkeit erregt, liegt darin, dass er auf dem roten Teppich und in den sozialen Medien bereits allgegenwärtig ist. Zahlreiche Prominente, darunter das amerikanische Model und die Unternehmerin Hailey Bieber, die Sängerin und Songwriterin Dua Lipa, die amerikanische Schauspielerin und Produzentin Zendaya sowie die amerikanische Medienpersönlichkeit Kim Kardashian, haben diesen dezent verschwommenen Look für sich entdeckt.

Schönheitsexperten sehen darin sogar einen der wichtigsten Make-up-Trends des Jahres 2026. Das Prinzip besticht durch seine perfekte Balance zwischen Eleganz und Lässigkeit: Das Ergebnis wirkt gepflegt, ohne jemals „zu streng“ zu erscheinen.

Wie erzielt man den Weichzeichner-Effekt für die Lippen?

Der erste Schritt ist die richtige Lippenpflege. Gut mit Feuchtigkeit versorgte Lippen sorgen dafür, dass sich die Farbe leichter verblenden lässt und ein gleichmäßiges Ergebnis erzielt wird.

Tragen Sie anschließend Ihren Lieblingslippenstift oder -farbton in der Mitte Ihrer Lippen auf.

Drücken Sie die beiden Teile sanft zusammen und verblenden Sie das Produkt anschließend mit dem Finger oder einem Pinsel zu den Rändern hin. Das Geheimnis liegt in diesem sanften Farbverlauf: Die Farbe sollte in der Mitte intensiver und an den Rändern heller sein.

Wenn Sie einen Bleistift verwenden, wählen Sie einen natürlichen Farbton und verblenden Sie ihn sofort, um sichtbare Linien zu vermeiden.

Um die Konturen noch besser zur Geltung zu bringen, kann man mit etwas Concealer um den Mund oder einem Hauch Lippenbalsam in der Mitte der Lippen noch mehr Tiefe erzeugen.

Die besten Texturen, um den Trend perfekt umzusetzen

Cremige, matte Lippenstifte und flüssige Formeln eignen sich besonders gut für diesen Effekt. Sie lassen sich leicht auftragen und ermöglichen mühelos einen wunderschönen Farbverlauf. Bei den Farben sind dezente Nuancen absolut angesagt: pudrige Rosatöne, Pfirsichnuancen oder Farben, die Ihrer natürlichen Lippenfarbe ähneln. Das Ergebnis ist frisch, strahlend und schmeichelhaft – unabhängig von Ihrer Lippenform.

Ein Trend... aber niemals eine Verpflichtung

Während der „Soft-Focus-Lippen“-Trend perfekt zum Schönheitsideal von 2026 passt, gibt es natürlich keine festen Regeln. Trends sind vor allem Inspirationsquellen. Vielleicht liebst du Make-up und möchtest diesen neuen Effekt ausprobieren, oder du bevorzugst einen auffälligeren Lippenstift oder verzichtest ganz auf Make-up. Vielleicht trägst du auch gerne das ganze Jahr über Make-up, oder du lässt deine Schminktasche im Sommer lieber im Schrank. Jeder Wunsch ist erlaubt.

Letztendlich ist das beste Make-up dasjenige, mit dem man sich wohlfühlt, mit dem man frei experimentieren kann... oder mit dem man auch gar nichts verändern möchte.