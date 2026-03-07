Der Farbton von Lipgloss, der sich derzeit zum unverzichtbaren Beauty-Detail entwickelt.

Mit dem nahenden Frühling sehnen wir uns meist nach einem lebendigeren und farbenfroheren Make-up-Look. Wir verstauen unsere bordeauxroten Lippenstifte und reichhaltigen Lippenbalsame und greifen stattdessen zu Pfirsich- oder Rosatönen. Vor allem aber vergessen wir nicht den letzten Schliff: Lipgloss – und zwar nicht irgendeinen. Der absolute Trend in diesem Jahr ist nicht pudrig, sondern schimmert in einem Blau. Ein überraschender Farbton, der einen wunderschönen Kontrast auf den Lippen erzeugt.

Blauer Lipgloss, das Versprechen eines frischen Make-up-Looks

2026 lassen wir den Beauty-Gag der R&B-Sängerinnen der 2000er wieder aufleben und perfektionieren unser Make-up mit einem Hauch Gloss , der unseren Lippen mehr Definition verleiht. Dieser perlmuttartige Stift, den wir wie eine schicke Waffe tragen und immer griffbereit haben, ist die neueste Obsession. Ein Relikt aus den Make-up-Taschen der Spice Girls und der Halliwell-Schwestern – dieses Lippenprodukt ist praktisch ein Must-have. Man muss sagen, dass diese einfache Berührung den gesamten Look Ihres Make-ups verändert. Mit nur einem Strich fangen Ihre Lippen das Licht ein und strahlen. Der Gloss verleiht Ihrem Make-up eine süße Note.

Dieses Jahr ist der Lipgloss, der alle begeistert und die Lippen ziert, weder rosa noch orange und schon gar nicht zinnoberrot. Er befindet sich am anderen Ende des Farbkreises, im krassen Gegensatz zu Rot, Koralle und Himbeere. Blauer Lipgloss ist unbestreitbar der Star der aktuellen Beauty-Looks. Er ist der absolute Hingucker. Und wir geben zu, er ist gewöhnungsbedürftig. Es ist schwer vorstellbar, dass eine solche Farbe mitten im Gesicht getragen wird, wo Beige, Rosa und Terrakotta bisher die dominierenden Farben waren.

Wir sprechen hier jedoch nicht von einem hochpigmentierten Blau, das Sie aussehen lässt, als hätten Sie einen Schlumpf geküsst oder einen Blaubeerkuchen gegessen. Es handelt sich vielmehr um ein dezenteres Blau, das dazu dient, zu kräftige Basistöne abzuschwächen oder harmonische Übergänge zu schaffen. Expertinnen und Experten tragen es über warmen Lippenstiften auf, um den Y2K-Look zu erzielen, der durch Trend-Hashtags so beliebt ist.

Eine ungewöhnliche Farbe, die dennoch kosmetische Vorteile bietet

In der Welt des Make-ups wird Blau häufiger auf den Lidern als auf den Lippen verwendet. Dieser eisige Farbton scheint besonders gut für den inneren Augenwinkel oder den Wimpernkranz geeignet. Doch Blau hat auch jenseits der Augen viel Potenzial. Blauer Lipgloss beispielsweise ist ein hervorragender Toner. „Blau neutralisiert warme Untertöne, ein Prinzip, das Make-up-Artists nutzen, um den Hautton auszugleichen“, erklärt die Promi-Visagistin Gemma Peace im Magazin Bustle .

Blau wird also nicht allein, sondern als Ergänzung verwendet. Es eignet sich besonders gut, um zu kräftige Farben abzuschwächen und sie um einige Nuancen aufzuhellen. Dank blauem Lipgloss können Sie die Farbtöne variieren, ohne neue Produkte kaufen zu müssen, und intensive Farben im Handumdrehen abmildern. Und Sie müssen kein Profi im Schminken sein, um diese Technik auszuprobieren. Ein Ziegelrot kann so zu einem satteren Rot werden. Ein Korallenrot wirkt weniger grell und eleganter. Vorausgesetzt natürlich, der gewählte Gloss ist nicht zu intensiv. Sonst riskieren Sie schnell lila Lippen, die aussehen, als kämen Sie gerade aus dem Schwimmbad.

Das Geheimnis, es klug einzusetzen

Letztendlich ist blauer Gloss eher ein Trick, um bestimmte Farben abzuschwächen, die manchmal etwas zu grell wirken können, und nicht nur eine vorübergehende Modeerscheinung. Orangetöne, einst von Frauenzeitschriften und erfahrenen Beauty-Experten empfohlen, sind heute aus der Mode gekommen. Daher die dünne Schicht Blau, die die Lippen und die umliegende Haut zum Strahlen bringt.

Blauer Lipgloss, der sich ungewollt zum Star der Parfümabteilungen entwickelt hat, kommt am besten in einem transparenten Farbton zur Geltung. Er sollte das Make-up nicht dominieren, sondern die Farben lediglich ausbalancieren. „Idealerweise sollte man die ursprüngliche Farbe beibehalten und sie nur leicht abschwächen“, rät die Expertin.

Dieser Farbton, der eine wunderschöne optische Täuschung erzeugt und es ermöglicht, aus Altem etwas Neues zu machen, ist viel vielversprechender, als er auf den ersten Blick scheint. Das beweist einmal mehr: Man sollte sich nicht vom Äußeren täuschen lassen. Blauer Glanz ist wie ein Zauberstab.