Maßgefertigte Lippenstifte: Das Gadget, das Beauty-Fans begeistert.

Émilie Laurent
Haben Sie jemals fünf Minuten vor dem Spiegel verbracht und zwischen zwei Lippenstiften geschwankt, ohne sich jemals entscheiden zu können? Nun, diese Zeiten könnten bald vorbei sein. Ein neues Gerät, das die Wunder der erweiterten Schönheit demonstriert, sorgt für Furore: ein individueller Lippenstift, mit dem Sie Ihre perfekte Farbe kreieren können – ganz bequem von zu Hause aus. Ja, Sie haben richtig gelesen: Ihr einzigartiger Farbton, speziell für Sie angefertigt, kann direkt in Ihrem Wohnzimmer bestellt werden.

Das Konzept, das Menschen zum Träumen bringt

Stellen Sie sich ein kleines, vernetztes Gerät vor, so ähnlich wie eine Hightech-Kaffeemaschine, nur eben für Ihre Lippen . Es enthält drei Farbkartuschen – Rot, Fuchsia, Nude oder Orange – und eine mobile App, mit der Sie die Nuancen ganz nach Ihrem Geschmack mischen können. Ein kräftiges Rot für ein Geschäftstreffen? Oder ein dezentes Nude für den Brunch mit Freunden? Experimentieren Sie, passen Sie die Farbe an und probieren Sie es immer wieder… bis Sie genau den Ton gefunden haben, der Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Sobald Sie Ihre perfekte Farbe kreiert haben, lässt sich die Tube vom Gerät abnehmen und wird so zu einem praktischen Lippenstift für unterwegs. Das Gerät bleibt zu Hause, Ihre Kreation begleitet Sie überallhin. Diese moderne Technologie verdanken wir Yves Saint Laurent. Die Luxusmarke präsentierte sie erstmals auf der CES in Las Vegas, einer weltweit bekannten Messe für Hightech-Geräte.

Eine Schönheitsgeste, die zum Ritual wird

Der wahre Genuss liegt darin, dass es nicht nur um die Farbe geht. Es ist ein kleines Ritual: Man wählt den Farbton, experimentiert mit den Intensitäten, testet ihn auf den Lippen und passt ihn so lange an, bis er perfekt zum Make-up , zur Stimmung oder sogar zum Outfit passt. Manche sagen, es habe ihre Beziehung zum Schminken verändert: Es sei zu einem kreativen, fast meditativen Moment geworden, statt zu einer lästigen Morgenroutine.

Und im Gegensatz zu manchen Gadgets, die schnell in der Schublade verschwinden, wird hier jede Tube tatsächlich benutzt. Schluss mit Lippenstiften, die man „nur für alle Fälle“ kauft und nie trägt: Du kreierst nur, was du wirklich willst. Und das spiegelt authentisch wider, wer du bist.

Wenn die Technologie die Arbeit für uns erledigt

Dieses kleine Schmuckstück hat natürlich seinen Preis: rund 300 Dollar für das Gerät und 100 Dollar pro Farbpatrone. Doch für viele ist es das wert: Ein Lippenstift, der professionelle Qualität mit absoluter Individualisierung vereint, ist wahrer, erschwinglicher Luxus. Und seien wir ehrlich: Allein die Vorstellung, seinen eigenen Lieblingsfarbton zu kreieren, ist für jeden Beauty-Fan ein wahrgewordener Traum.

Die ersten Reaktionen in den sozialen Medien sind einhellig: Es ist witzig, clever und ein bisschen futuristisch. Beauty-Influencer schwärmen bereits davon, und man kann sich gut vorstellen, es selbst zu benutzen: Stell dir vor, du sitzt an einem ruhigen Morgen mit einer Tasse Kaffee in der Hand und wählst deinen Farbton für den Tag aus, genau wie du ein Make-up oder eine Playlist zusammenstellst.

Warum träumen wir alle davon?

Dieses Gadget begeistert uns, weil es ein weit verbreitetes Problem löst: endlich DEN Lippenstift zu finden, der perfekt passt. Es verwandelt das tägliche Schminkritual in einen Moment der Selbstverwirklichung. Und vor allem vermittelt es das Gefühl, ein kleines, maßgeschneidertes Schönheitsgeheimnis in Händen zu halten – ganz persönlich.

Ja, es wirkt etwas futuristisch … aber vor allem ist es ein Beauty-Erlebnis, das alle Mädchen, die gerne mit ihrem Style experimentieren, unbedingt ausprobieren möchten. Und mal ehrlich: Sich seinen eigenen Farbton zu kreieren, ist unglaublich befriedigend und macht riesigen Spaß. Deine Lippen waren noch nie so einzigartig.

Im Zeitalter von LED-Masken und intelligenten Robotern, die Kosmetikprodukte selbst herstellen, erleichtert dieses Gerät, das einer Science-Fiction-Folge würdig wäre, die Schönheitsroutine. Und noch besser: Es begleitet uns auf unserem Weg zur Individualität.

Wird Mascara bald überflüssig? Dieser minimalistische Trend soll 2026 richtig durchstarten.

