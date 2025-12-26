Sie lässt sich die Lippen tätowieren und bereut das Ergebnis sofort.

Kalita Hon wird den Tag nie vergessen, an dem sie während einer Lippenpigmentierung – einer semi-permanenten Make-up-Technik zur Betonung der natürlichen Lippenfarbe – Panik verspürte. Nachdem sie in den sozialen Medien viral ging, weil sie den Moment teilte, in dem sie ihre Entscheidung bereute, erzählt die junge Frau nun, wie alles ausging.

Ein Schönheits-"Experiment", das viral ging

Kalita, die in New York lebt, erklärte gegenüber dem People -Magazin, dass sie täglich Lippenprodukte verwendet und nach einer „praktischeren und nachhaltigeren“ Lösung gesucht habe. „Die Vorstellung, mit einer natürlich rosigen Farbe aufzuwachen, erschien mir gleichermaßen aufregend und logisch“, verriet sie.

Bevor sie sich für den Eingriff entschied, recherchierte sie ausführlich und las sowohl positive als auch negative Erfahrungsberichte. Doch als das leuchtend rote Pigment auf ihre Lippen – und über die Konturen hinaus – aufgetragen wurde, erlebte die junge Frau sofort einen Moment purer Panik. Auf TikTok postete sie ein Video mit der Bildunterschrift: „Seht den Moment, als ich wusste, dass ich mein Lippen-Tattoo hasse.“ Ihr fassungsloser Gesichtsausdruck ging viral und löste Hunderte von Reaktionen aus – manche amüsiert, andere entsetzt.

„Ich dachte, es wäre nur vorübergehend.“

Obwohl sie anfangs wegen der Schmerzen und der intensiven Farbe beunruhigt war, erklärt Kalita, dass sie der Expertin vertraute und sich entschied, „dem Prozess zu vertrauen“. „Ich habe mir immer wieder gesagt, dass die Beschwerden nicht lange anhalten würden und dass sich das Ergebnis lohnen würde“, sagt sie. Und sie sollte Recht behalten: Wenige Tage später verblasste die Farbintensität, die Schwellung ging zurück und der Farbton wurde sanfter. „Jetzt liebe ich es! Es ist genau so, wie ich es mir gewünscht habe. Die Farbe hat einen natürlichen Ton angenommen, der meine Lippen betont, ohne übertrieben zu wirken“, gibt sie heute zu.

Schließlich teilte Kalita den Verlauf der Behandlung auf Instagram: Am nächsten Tag waren ihre Lippen geschwollen und rot, nach zwei Tagen schälte sich die Haut, und dann entwickelte sich allmählich ein hübscher Rosaton. „Ich wusste nicht, dass die Farbe Zeit zum Einwirken braucht. Nachdem sie verheilt war, waren meine Lippen meiner Meinung nach perfekt!“