Zum Valentinstag sorgt diese „romantische Maniküre“ in den sozialen Medien für Furore.

Gepunktete Nägel sind auf TikTok und Instagram der absolute Hit, und die Suchanfragen schießen im Vorfeld des Valentinstags 2026 in die Höhe. Diese retro-romantische Maniküre ist verspielt, einfach zu gestalten und besticht durch ihren Vintage-Chic und die unzähligen Variationsmöglichkeiten.

Warum sind Polka-Dot-Nägel so beliebt?

Dieser Trend, der im Herbst 2025 aufkam, verwandelt klassische Polka Dots in Herz- oder Mikro-Punktmuster und sorgt so für einen romantischen Look. Auf nudefarbenem, puderrosa oder feuerrotem Hintergrund erinnern die winzigen Punkte an traditionelle Herzen, ohne kitschig zu wirken. Auf TikTok hat der Hashtag bereits Hunderte Millionen Aufrufe erzielt: DIY-Tutorials, bei denen Haarnadeln als Punktierwerkzeug verwendet werden, oder professionelle Salon-Varianten mit Gel-Nagellack. Prominente wie Sabrina Carpenter und Dua Lipa tragen mit gepunkteten French Tips zum Hype bei.

Ideen für eine unwiderstehliche Maniküre zum Valentinstag

Hier sind einige Variationen zum Nachmachen, mit denen Sie am 14. Februar glänzen können:

Polka Heart Nails: Polka Dots werden durch kleine rote Herzen auf einem nudefarbenen Untergrund ersetzt – romantisch und trendy.

Rot-Weiß-Punkte: Komplett rote Nägel mit weißen Punkten oder gepunktete French Tips für einen Retro-Pin-up-Effekt.

Coquette Dots: Schwarze Punkte auf weißer French Manicure, mit 3D-Schleifen oder Pailletten für einen mädchenhaften Touch.

Minimalistische Mikro-Punkte: winzige Punkte auf zartrosa oder mokkafarbenem Kirschrot für einen raffinierten Alltagslook.

Wie man sie zu Hause zubereitet

Einfache Materialien: beiger/rosa Unterlack, kontrastierender Nagellack (rot, weiß, schwarz), Punktierwerkzeug oder Zahnstocher, matter oder glänzender Überlack. Zwei Schichten Unterlack auftragen, unregelmäßige Punkte setzen und versiegeln. Dauer: 20 Minuten. Im Nagelstudio empfiehlt sich Gel für bis zu 3 Wochen Halt.

Verabschieden Sie sich von riesigen Herzen: Polka Dot Nails bringen frischen Wind, vielseitige und virale Romantik in Ihren Nageldesigns. Perfekt, um Ihre Liebe bis in die Fingerspitzen zu zeigen – sie beweisen, dass Liebe stilvoll und mit einem Hauch Retro-Charme gefeiert wird.