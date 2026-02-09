Sie stellt ihren Lippenstift aus Obst und Gemüse her.

Warum Kosmetik im Laden kaufen, wenn man sie ganz einfach selbst in der Küche herstellen kann? Diese Content-Creatorin stellt sich diese Frage nicht mehr. „Selbstgemacht“ ist ihr Motto. Sie verwendet Zutaten aus ihrem Obstkorb, um individuelle Lippenstifte zu kreieren, und ihre handgefertigten Produkte stehen denen von Designermarken in nichts nach.

Ein einfach herzustellender, "hausgemachter" Lippenstift

Man braucht keinen Master in Chemie, um Lippenstifte zu kreieren, die in den Regalen von Sephora stehen könnten. Was Marken in geschlossenen Laboren hinter verschlossenen Türen tun, kann man ganz einfach in der eigenen Küche mit einer Schürze statt eines Laborkittels umsetzen. So lässt sich Arbeit mit Vergnügen verbinden und gleichzeitig die Erinnerungen an den Biologieunterricht wieder aufleben lassen. Die Content-Creatorin @roxane.tardy ist eine Meisterin dieser experimentellen Kunst. Die begeisterte Selbstgemachte, die ihre Outfits stets auf ihre Mahlzeiten abstimmt, lässt die Grenzen zwischen Kleiderschrank und Schminktasche verschwimmen.

Tatsächlich steckt in der Küche eine Fülle unerwarteter Schönheitsprodukte. Man muss nicht ins Kosmetikstudio gehen, wenn man Hautpflege und Make-up mit Zutaten, die man ohnehin zu Hause hat, selbst herstellen kann. Kartoffeln eignen sich hervorragend als Abdeckstift, Zucker ist ein angenehmes Peeling , Tomatenmark ist ein hervorragendes Antioxidans und Joghurt mit Honig ergibt eine tolle Feuchtigkeitsmaske .

Und hinter der Theke können Sie auch einen Lippenstift zaubern, der Ihre Lippen nicht nur pflegt, sondern ihnen auch Farbe verleiht. Folgen Sie einfach den Anweisungen dieser Beauty-Expertin. Um sich wie ein Make-up-Profi zu fühlen, brauchen Sie keine „Zucker, Gewürze und allerlei andere Leckereien“, sondern ganz bestimmte Zutaten, die die Farbe fixieren. Schmelzen Sie gleiche Mengen Bienenwachs, Kokosöl und Sheabutter im Wasserbad. Und vergessen Sie nicht die Farbpigmente! Verzichten Sie auf chemische Farbstoffe; die Natur hat wieder einmal etwas Besseres zu bieten.

Rote Bete als natürlicher Farbstoff

Ein Lippenstift ist kein richtiger Lippenstift, wenn er farblos ist. Wir erwarten von ihm, dass er unsere Lippen färbt und unser Gesicht betont, nicht nur dekorativ ist. Um ihren selbstgemachten Lippenstift zu perfektionieren und ihm das gewisse Etwas zu verleihen, hat die Content-Creatorin getrocknete Rote Bete hinzugefügt. Manchmal reicht es schon, sie im Salat zu essen, um den Lippen einen leicht rosa oder bläulichen Schimmer zu geben. Das verspricht ein Ergebnis, das unsere Erwartungen erfüllt.

Die junge Frau mit 33.000 Followern hat wieder einmal alles selbst gemacht und dabei nur das Nötigste verwendet. Sie nimmt eine rohe Rote Bete, reibt sie fein und verteilt sie auf einem Backblech. Diese kräftige Zutat lässt sie etwa zwei Stunden bei niedriger Temperatur garen. Anschließend zerstoßt sie sie in einem Mörser und siebt sie. Das Ergebnis ist ein farbiges Pulver, das eine unwiderstehliche Farbe verspricht.

Diese Rote-Bete-Asche ist sowohl für die Gesichtspflege als auch für Kochbegeisterte geeignet. Sie kann zum Färben von Kuchen oder Speisen verwendet werden (perfekt für den Valentinstag). Um die Farben zu variieren und noch mehr Spaß zu haben, kann die Menge der Rote-Bete-Asche löffelweise angepasst werden, um verschiedene Lilatöne zu erzielen. Die Mischung kann in eine spezielle Form gegossen oder in eine alte, saubere Lippenstifthülse gefüllt werden.

Eine Illustration einer spielerischeren und bewussteren Schönheit

In einer Welt, in der jede Beauty-Liebhaberin ihren Rhodes-Lipgloss nach ihrer Handtasche präsentiert und ihren Yves-Saint-Laurent-Lippenstift wie eine gefürchtete Waffe in den sozialen Medien zur Schau stellt, setzt sich diese Content-Creatorin für einen ästhetischen Minimalismus ein. Sie plädiert für eine Schönheit, die den Kern der Sache trifft und Bedeutung hat.

Während Schönheitsfans in teure, wissenschaftliche Formeln und futuristische Geräte investieren, beweist sie, dass die Antwort auf unsere Eitelkeitswünsche manchmal direkt vor unserer Nase liegt. Wenn sie ihre Küche betritt, sieht sie nicht nur Obst und Gemüse, sondern edle und wertvolle Rohstoffe.

Kosmetik selbst herzustellen ist keine lästige Pflicht mehr. Es ist eine schöne Beschäftigung, eine wohltuende Auszeit. Während manche Dutzende Euro für kreative Workshops ausgeben, macht sie es günstig mit ihren täglichen Lebensmitteln.