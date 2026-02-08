Kosmetikprodukte bei Amazon: Was Experten vor dem Kauf raten

Auf Amazon findet man fast alles. Manchmal sucht man eigentlich nur nach einem kleinen Möbelstück oder einer Handyhülle und landet dann mit Lipgloss, getönter Tagescreme und anderen gesponserten Beauty-Produkten im Warenkorb. Doch Vorsicht: Wer gefälschte Kosmetik in seiner Kosmetiktasche haben möchte, sollte vorsichtig sein. Hier sind die Empfehlungen von Dermatologen für einen informierten und risikofreien Beauty-Einkauf.

Dieses Logo kennzeichnet den Grad der Zuverlässigkeit.

Beim Stöbern auf Amazon verliert man leicht den Überblick. Wir kommen eigentlich nur, um einen kleinen, wichtigen Artikel zu kaufen, und verlassen die Seite dann mit einem vollen Warenkorb. Manchmal ist Amazon aber unsere letzte Hoffnung, ein heiß begehrtes Beauty-Produkt zu finden, das überall sonst ausverkauft ist. Und zu unserer Überraschung ist dieses heiß ersehnte Kosmetikprodukt bei Amazon nicht vergriffen. Schnell legen wir es in den Warenkorb, aus Angst, es wieder zu verpassen. In der Kaufrausch-Eile achten wir nicht unbedingt auf das Kleingedruckte. Und das ist unser größter Fehler. So landen wir leicht bei fragwürdigen Nachahmungen mit endlos langen Inhaltsstofflisten.

In einem Video zum Thema „Prävention“ erklärt die Content-Creatorin @therealkco diese wichtigen Details, die uns beim Online-Shopping helfen sollen. Ihre Tipps stammen nicht von ihr selbst, sondern wurden ihr von einer Mitarbeiterin von Amazon Kanada gegeben. Luxusprodukte oder Produkte bekannter Marken tragen das Siegel „Premium Beauty“, das unangenehme Überraschungen beim Öffnen der Verpackung verhindert. Es ist vergleichbar mit einem Echtheitszertifikat bei Schmuck. So können Sie sicher sein, dass Sie offizielle Kosmetikprodukte und keine dubiosen Alternativen erhalten. Diese Produkte wurden von Amazon sorgfältig geprüft, bevor sie in den Online-Shop aufgenommen wurden.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Karen C. | Montreal Vlogger (@therealkco)

Schauen Sie sich den Absender und den Verkäufer an.

Auch diese Kriterien werden oft übersehen, sollten aber unbedingt beachtet werden. Wenn ein Produkt von Amazon verkauft und versendet wird, ist das ein gutes Zeichen. Die Wahrscheinlichkeit, gefälschte Ware zu erhalten, ist geringer. Diese Information, die in kleiner Schrift in der Produktbeschreibung abgedruckt ist, gibt Aufschluss über die Glaubwürdigkeit des Produkts.

Benutzernamen mit Zahlen oder übermäßig lange Namen sind nie ein gutes Zeichen. Wenn Sie Zweifel an der Seriosität eines Verkäuferprofils haben, können Sie selbst aktiv werden und den Namen des Verkäufers und des Absenders online recherchieren. Manchmal stößt man dabei auf Scheinfirmen oder macht überraschende Entdeckungen. Sie können auch auf den Namen des Verkäufers klicken, um dessen Fachgebiet einzusehen. Wenn dort so ziemlich alles angeboten wird, von Türgriffen bis hin zu Feuchtigkeitscremes, ist Vorsicht geboten.

Die Anzahl der Kommentare, ein wertvoller Indikator

Um bei Amazon unbesorgt Kosmetik zu kaufen, können Sie die Ergebnisse filtern, indem Sie die Option „Empfohlen“ aktivieren. Dieser einfache Trick ermöglicht Ihnen den Zugriff auf die besten Beauty-Produkte, die ganz oben auf der Plattform hervorgehoben werden. Auf dieser Startseite sehen Sie auch das Label „Bestseller Nr. 1“, was Ihnen Sicherheit gibt. Ob NYX Puderrouge , Rimmel Bronzer , Kiko Milano Lip Volume oder Erborians Ginseng BB Cream – die besten Kosmetikprodukte sind nur einen Klick entfernt.

Wie bei allen anderen Produkten, egal ob Bau- oder Outdoor-Zubehör, gilt natürlich: Je mehr Bewertungen, desto besser. Vor allem, wenn die Bewertung trotz über 1.000 Rezensionen bei etwa 4 Sternen liegt. In diesem Fall können Sie bedenkenlos zugreifen.

Das Label „Amazon’s Choice“ – nicht so nützlich?

Es handelt sich um eine Art Ranking der meistdiskutierten Kosmetikprodukte, ein Podium der angesagtesten Beauty-Tools. Es ist kein Qualitätstest von Experten. Das Gütesiegel wird nicht verliehen, weil Beauty-Spezialisten das Produkt getestet und für gut befunden haben. Es wird in der Regel automatisch vom Amazon-Algorithmus vergeben, ohne dass das Produkt selbst eingehend geprüft wird.

Worauf genau basiert dieses Label? Positive Kundenbewertungen, eine gute Durchschnittsbewertung , ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, schneller Versand und eine niedrige Retourenquote. Obwohl dies zunächst Vertrauen erweckt, werden die gelieferten Produkte in Wirklichkeit keinen strengeren Kontrollen unterzogen.

Kosmetikartikel bei Amazon zu kaufen, kann gelegentlich praktisch sein. Es sollte aber nicht zur Gewohnheit werden. Es gibt viele Online-Shops mit hohen ethischen Standards und Verpflichtungen, die diesem Bedürfnis gerecht werden. Und man weiß zumindest, was man bekommt.