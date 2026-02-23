Sie passt ihr Make-up der Farbenblindheit ihres Partners an: ein inklusiver Ansatz, der Fragen aufwirft.

Mit grünem Rouge und blauem Lippenstift wirkt ihr Make-up auf den ersten Blick fast clownesk. Doch ihr Partner sieht darin keine Karnevalsmaske, sondern eine perfekt gestylte Frau. In ihrer Beziehung mit einem farbenblinden Mann, der die Welt anders wahrnimmt, hat diese Beauty-Liebhaberin ihr Augen-Make-up für ihren Liebsten umgekehrt.

Make-up aus der Sicht einer farbenblinden Person

Ihre Wangenknochen sind mit grünem Puder bestäubt, ihre Lippen in Eisblau geschminkt und ihre Augen in Regenbogenfarben. Ihre farbenfrohe Ästhetik ist weder einem Trend-Hashtag nachempfunden noch Ausdruck kreativer Verrücktheit. Es ist ein wunderschönes Spiel mit Kontrasten, speziell für die Augen ihres farbenblinden Partners entworfen. Diese Künstlerin, die sich auf Kosmetik spezialisiert hat und nicht auf Leinwand, sondern auf Haut malt, schmückt ihr Gesicht, indem sie sich in die Lage ihres Partners versetzt, der mit einem permanenten Filter über den Augen lebt.

Darüber hinaus erweckt ihr Make-up, das ohne weitere Erklärung wie ein Markenzeichen aus einem Märchen oder ein Markenzeichen vom Laufsteg wirkt, den Eindruck, durch eine Wärmebildkamera zu blicken. Es erinnert zudem an die hochpigmentierten Gemälde der surrealistischen Ära. Während dieses Make-up für Augen, die an natürliche Hauttöne und rosige Wangen gewöhnt sind, ungewöhnlich, ja sogar fantastisch erscheint, ist es für farbenblinde Augen völlig normal und wirkt „neutral“.

Da die Farbwahrnehmung natürlich anders ist, bedeutet Farbenblindheit nicht, die Welt schwarz-weiß zu sehen, sondern sie mit einer leicht veränderten Farbpalette wahrzunehmen. Mit wenigen Pinselstrichen zeigt uns die Kosmetikstylistin @liladrogo , wie die Welt von Farbenblinden aussieht – einer Sehschwäche, von der 8 % der Männer betroffen sind.

Sensibilisierung für Farbenblindheit durch die Kunst des Schminkens

Grüne Wangen? Sie wirken auf ihn rosig. Eisblaue Lippen ? Sie nehmen einen warmen Farbton an, den er deutlicher wahrnimmt. Leuchtende Farben auf den Augen? Ein optischer Trick, der in seinem Blickfeld ein harmonisches Make-up erzeugt.

Wenn man sein Make-up so anpasst, dass der Partner seine Nuancen vollends erfassen kann, würdigt man dessen sinnliche Wahrnehmung. Make-up wird oft als persönlicher Akt, als Ausdruck der eigenen Individualität betrachtet. Hier wird es auch zur Brücke zwischen zwei unterschiedlichen Weltanschauungen. Es ist eine Art zu sagen: „Ich möchte die Welt mit deinen Augen sehen.“

Farbenblindheit ist mehr als nur eine lustige Anekdote über unpassende Socken; sie ist eine andere Art, die Welt, Emotionen und Nuancen wahrzunehmen. Mit ihrer Kunst des Make-ups macht sie das Unsichtbare sichtbar. Farbenblinde Menschen müssen sich täglich an ihre Umgebung und deren visuelle Sprache anpassen. Auch wenn der urbane Raum immer grauer wird, gibt es immer noch Verkehrsschilder und Piktogramme zu entziffern. Diese Content-Creatorin drückt ihre Liebe nicht nur mit ein paar Stiften und einem individuellen Make-up aus, sondern vermittelt auch eine wichtige Botschaft der Akzeptanz von Andersartigkeit.

Eine neue Denkweise über Schönheit

Dieser Schritt wirft auch eine weitergehende Frage auf: Was wäre, wenn die Schönheitsindustrie das Thema Farbenblindheit besser integrieren würde? Farbpaletten könnten anhand verschiedener Sehgewohnheiten getestet werden. Make-up-Apps könnten Filter anbieten, die das Sehen von Farbenblinden simulieren.

Heutzutage sind die meisten Kampagnen und Trends auf eine „standardisierte“ Sichtweise von Hautfarbe ausgerichtet. Doch Millionen von Menschen sehen die Welt anders. Dieses Video, ganz ohne aktivistische Ambitionen, beleuchtet eine oft übersehene Realität.

Es ist eine romantische Geste, die mehr wert ist als alle Rosen der Welt, und zugleich eine wunderschöne, ausdrucksstärkere und realistischere Interpretation von Farbenblindheit. Make-up, dem oft vorgeworfen wird, das Aussehen zu trivialisieren, wird so zum Mittel, andere sinnliche Realitäten zu vermitteln. Die Schönheitsliebhaberin reagiert damit nicht auf einen Trend, sondern auf ein dringendes Bedürfnis nach Repräsentation (und Farbe).