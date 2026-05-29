„Man kann den Blick nicht abwenden“: Ein Make-up-Trend fasziniert Internetnutzer

Was wäre, wenn Lila die Hauptfarbe deines nächsten Make-up-Looks wäre? Auf Instagram sorgt ein Look in Mauvetönen für Furore und hat bereits Tausende von Internetnutzern begeistert.

Alicia Breuer setzt ihren "violetten Blick" ein.

Alles begann mit einer Fotoserie, die die Content-Creatorin Alicia Breuer auf Instagram postete. Darauf präsentierte sie ein Augen-Make-up komplett in Lilatönen und schrieb dazu unmissverständlich: Dieser „lila Look“ sei ihr absolutes Lieblings-Augen-Make-up geworden. Ihre Begeisterung war offensichtlich ansteckend, denn der Post zog ihre Follower sofort in seinen Bann, die begeistert waren, sie mit einer so gewagten Farbpalette experimentieren zu sehen.

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Ein malvenfarbener Farbverlauf, der ebenso intensiv wie leuchtend ist.

Das Geheimnis dieses Looks? Ein pflaumenvioletter Lidschatten, der auf das Lid aufgetragen und anschließend gekonnt um das gesamte Auge, inklusive unter dem unteren Wimpernkranz, verblendet wird. Das Ergebnis: ein fesselnder und sinnlicher Smokey-Eye-Effekt, der die Augen vergrößert und ihnen eine magnetische Tiefe verleiht. Um diese Intensität auszugleichen, bleibt das restliche Make-up strahlend und natürlich: ein frischer, leuchtender Teint, glänzende Lippen in einem rosigen Nude-Ton, definierte Augenbrauen und voluminöses, wunderschön gewelltes braunes Haar. Violett hat zudem den Vorteil, jeden Hautton zum Strahlen zu bringen und die Augen, insbesondere helle, grüne oder haselnussbraune, besonders zur Geltung zu bringen. Genug, um dem klassischen schwarzen Smokey Eye den Rang abzulaufen.

Internetnutzer sind begeistert

Es überrascht nicht, dass der Look eine Flut bewundernder Reaktionen auslöste. In den Kommentaren gaben viele Nutzer zu, dass es schlichtweg unmöglich sei, wegzusehen, und lobten das Make-up als gewagt und schmeichelhaft zugleich. Viele versprachen bereits, es nachzuschminken, was beweist, dass eine einfache Farbe ein Gesicht verändern und einen Trend wiederbeleben kann.

Mit ihrem „lila Look“ kreiert Alicia Breuer einen der inspirierendsten Make-up-Looks der Stunde und bestätigt die große Rückkehr von Mauvetönen in unsere Beauty-Sammlungen.