„Jelly Nails“: Der Trend, der Nägeln einen frischen Touch verleiht

Nach „glasierten Nägeln“ und „Milch-Nägeln“ zeichnet sich 2026 ein neuer Beauty-Trend ab: „Jelly Nails“. Diese glänzenden, geleeartigen Nägel erobern Social Media, Nagelstudios und Moodboards für Maniküre. Ihr Reiz? Ein frischer, moderner und unglaublich stylischer Look.

Was genau sind „Jelly Nails“?

„Jelly Nails“, auch „Korean Jelly Nails“ genannt, zeichnen sich durch ihr durchscheinendes und glänzendes Finish aus. Die Idee: leicht getönte Nägel mit einem gelartigen Effekt, der an Fruchtbonbons oder farbiges Gelee erinnert.

Das Ergebnis ist strahlend und zart, mit genau der richtigen Farbintensität: Das Licht scheint durch den Nagel hindurchzuscheinen und erzeugt einen frischen, fast aquatischen Effekt. Es ähnelt dem „Glass Skin“-Trend, nur eben für die Maniküre.

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Ein Trend, der seinen Ursprung in Südkorea hat

Es überrascht nicht, dass dieser Trend direkt aus Südkorea stammt, einem wahren Vorreiter in Sachen innovativer Schönheit. In asiatischen Salons bereits beliebt, gewannen „Jelly Nails“ ab 2025 auch in Europa an Bedeutung, bevor sie 2026 ihren Siegeszug antraten. Sie sind Teil der K-Beauty-Bewegung, die Wert auf natürliche Ausstrahlung, makellose Oberflächen und Liebe zum Detail legt. Hier gilt: Weniger ist mehr. Transparenz, Glanz und Subtilität stehen im Vordergrund.

Warum im Jahr 2026 alle verrückt werden

Diese Maniküre ist so beliebt, weil sie voll im Trend liegt. Erstens passt sie perfekt zum minimalistischen Beauty-Trend. „Jelly Nails“ wirken elegant und bieten eine große Auswahl an Styles: von zarten Pastelltönen über frisches Rosa, leuchtendes Pfirsich und Erdbeerrot bis hin zu zartem Lavendel oder kräftigen Neonfarben.

Ein weiterer Vorteil: Sie schmeicheln jeder Hand, jeder Nagellänge und jedem Hautton. Ihre Transparenz lässt das Design atmen und sorgt für einen natürlich strahlenden Effekt. Daher sprechen sie sowohl diejenigen an, die einen dezenten Look bevorzugen, als auch Liebhaberinnen von aufwendigerem Nageldesign.

Die begehrtesten Varianten

Im Jahr 2026 werden „Jelly Nails“ in noch eleganteren und begehrenswerteren Varianten erhältlich sein. Nude- und milchige Beigetöne erfreuen sich dank ihres schicken und makellosen Finishs großer Beliebtheit. Rosatöne verleihen den Händen einen gesunden Glanz, während Orange- oder Rottöne für einen sonnigen und lebendigen Look sorgen.

Für alle, die Wert auf Details legen, gibt es Varianten mit Mikroglitter, Perlmuttreflexen, Mini-Strasssteinen oder dezentem Schimmer, der in das durchscheinende Material eingebettet ist. Die nahezu farblose „Soap Nails“-Variante setzt mit ihrem ultrareinen und glänzenden Finish noch einen drauf.

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Kurz gesagt, Jelly Nails verkörpern eine neue Vision von Schönheit: strahlend, frisch und dezent. Eine Maniküre, die betont, ohne zu kaschieren, und die Hände in ihrer ganzen Einzigartigkeit feiert. Bis 2026 werden die begehrtesten Nägel wie durchscheinende Bonbons aussehen … und ihr Charme wird sofort verzaubern.