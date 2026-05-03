Roter Lippenstift: Warum er laut Wissenschaft „attraktiver“ macht

Roter Lippenstift hat sich über die Jahre bewährt und nichts von seiner Anziehungskraft eingebüßt. Doch neben seinem modischen Aspekt haben mehrere Studien seine Wirkung auf die Wahrnehmung untersucht. Das Ergebnis: Diese Farbe kann mehr Aufmerksamkeit erregen und die Beurteilung eines Gesichts beeinflussen.

Rot, eine Farbe, die nicht unbemerkt bleibt.

In der Farbpsychologie gilt Rot oft als besonders auffällige Farbe. Sie zieht schnell die Blicke auf sich und sticht in der Umgebung deutlich hervor. Diese starke visuelle Präsenz erklärt zum Teil, warum sie im Bereich des Erscheinungsbildes einen so starken Eindruck hinterlässt.

Einige Studien haben gezeigt , dass Menschen in roter Kleidung als attraktiver wahrgenommen werden als solche in anderen Farben. Das bedeutet nicht, dass Rot eine „magische Kraft“ besitzt. Vielmehr handelt es sich um einen Effekt, der mit Aufmerksamkeit zusammenhängt: Was auffälliger ist, wirkt möglicherweise auch eindrucksvoller.

Ein Kontrast, der die Gesichtszüge hervorhebt

Lippenstift beeinflusst die visuelle Wahrnehmung auch durch Kontraste. Intensive Lippenfarben betonen die Unterschiede zwischen Haut, Mund und anderen Gesichtszügen. Studien legen nahe , dass dieser Kontrast bestimmte Gesichtspartien stärker hervorheben und den Blick lenken kann.

Die Lippen rücken dadurch in den Mittelpunkt, was die Wahrnehmung des gesamten Gesichts verändern kann. Kurz gesagt: Lippenstift verändert nicht die Gesichtszüge, sondern hebt sie auf andere Weise hervor.

Roter Lippenstift: ein Symbol für Selbstbewusstsein?

Rot ist auch reich an kulturellen Bezügen. In vielen Vorstellungen wird es mit Selbstbewusstsein, Eleganz, Kühnheit und Charisma assoziiert. Studien zum Thema Make-up zeigen sogar, dass es die Gesamtwahrnehmung eines Gesichts beeinflussen kann, insbesondere indem es den Eindruck von Selbstbewusstsein oder Kompetenz verstärkt. Mit anderen Worten: Wenn jemand roten Lippenstift trägt, wird er anhand einer ganzen Reihe sozialer Codes wahrgenommen, die tief in unserem Bewusstsein verankert sind.

Wenn die soziale Wahrnehmung ins Spiel kommt

Es ist jedoch unerlässlich, diese Ergebnisse zu relativieren. Zwar beurteilen manche Menschen Frauen mit rotem Lippenstift als „attraktiver“, doch spiegelt dies möglicherweise auch tief verwurzelte soziale Normen und patriarchale Vorurteile wider.

Lange Zeit wurde das weibliche Erscheinungsbild durch die Augen anderer, insbesondere durch den männlichen Blick, interpretiert. Eine Frau, die Make-up, roten Lippenstift, einen Minirock oder ein tief ausgeschnittenes Oberteil trägt, wird noch immer manchmal als „verführerisch“ wahrgenommen. Dabei bedeutet roter Lippenstift nicht zwangsläufig, jemandem gefallen zu wollen. Er kann einfach bedeuten: „Ich mag diese Farbe, ich fühle mich darin wohl, ich wollte sie heute tragen.“

Dasselbe gilt für Kleidung: Ein Minirock ist keine Einladung, ein tief ausgeschnittenes Oberteil keine Botschaft und Lippenstift keine Absichtserklärung. Es handelt sich dabei vor allem um persönliche Entscheidungen.

Attraktivität bleibt vielschichtig und subjektiv.

Forscher erinnern uns daran, dass Attraktivität von einer Vielzahl von Faktoren abhängt: individuellen Vorlieben, Kultur, Persönlichkeit, Mimik, Körperhaltung, Selbstbewusstsein und Kontext. Roter Lippenstift macht jemanden daher nicht automatisch „attraktiver“. Er kann lediglich bestimmte Mechanismen beeinflussen, die mit visueller Aufmerksamkeit und kulturellen Assoziationen zusammenhängen. Und vor allem sollte „attraktiv sein“ niemals eine Pflicht sein.

Letztendlich hat roter Lippenstift weniger die Kraft, wie andere dich wahrnehmen, als vielmehr, deinen Selbstausdruck zu verstärken. Wenn du ihn gerne trägst, nur zu! Wenn du Nude-, Pflaumen- oder sogar natürliche Lippen bevorzugst, ist das genauso in Ordnung. Schönheit ist keine Frage einer bestimmten Farbe, sondern die Freiheit, dein Aussehen nach deinen Vorstellungen zu gestalten.