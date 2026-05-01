Weihnachten steht vor der Tür und damit auch der Wunsch, in der festlichen Jahreszeit besonders schön auszusehen und zu strahlen . Festliches Make-up zum Jahresende ist weit mehr als nur eine einfache Schönheitsroutine: Es ist ein wahrer Genussmoment, eine Einladung, die eigene natürliche Ausstrahlung auf raffinierte Weise zu unterstreichen.

Wir alle suchen nach einem strahlenden Look, der funkelt, ohne zu übertreiben, der hervorhebt, ohne zu überladen.

In diesem Artikel bieten wir Ihnen praktische Tipps, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für ein weihnachtliches Make-up sowie erschwingliche Geschenkideen, damit Sie die Feiertage stilvoll und selbstbewusst angehen können.

Welches Weihnachts-Make-up sollte ich wählen, um 2025 elegant zu strahlen?

Die wichtigsten Make-up-Trends für Weihnachten 2025

In dieser Saison wird festliche Schönheit neu erfunden – hin zu einer kontrollierten Strahlkraft , fernab der Exzesse vergangener Jahre.

Die Make-up-Trends für Weihnachten 2025 setzen auf Subtilität: zarte Schimmerpigmente, feinster Glitzer, luftige Metallic-Töne und der berühmte Glass-Skin -Teint, von dem alle reden.

Die zentrale Idee bleibt, das Licht elegant einzufangen, ohne dabei das eigene Gesicht in einen Weihnachtsbaumschmuck zu verwandeln.

Die Looks dieser Saison drehen sich um einige wenige zentrale Themen. Die Augen werden mit goldenen oder rosafarbenen Nuancen betont, die den Blick warm wirken lassen. Die Lippen hingegen changieren zwischen tiefem Burgunderrot und schimmerndem Glanz.

Gesunde, strahlende Haut ist die Grundlage für ein harmonisches Aussehen. Ein strahlender Teint ist unerlässlich: Weder zu matt noch zu ölig, sorgt er für einen natürlich leuchtenden Effekt, der die ganze Nacht anhält.

Zu beachten ist, dass laut einer Studie der NPD Group im Jahr 2024 Make-up- Produkte mit Perlmutt- und Leuchteffekt in Frankreich während der Weihnachtszeit einen Umsatzanstieg von 18 % verzeichneten .

Diese Abbildung verdeutlicht perfekt die wachsende Nachfrage nach Formeln, die den Teint verfeinern, ohne ihn zu beschweren. Der Trend wird sich daher im Jahr 2025 vollends bestätigen, angetrieben vom Wunsch nach sanfter und sinnlicher Schönheit anstelle von reiner visueller Leistung.

Diese Rückkehr zu einem feineren und durchdachteren Make-up spricht alle Körpertypen und alle Hauttöne an.

Die Vielfalt der in dieser Saison angebotenen Farbtöne ermöglicht es jeder Frau, diese Trends auf ihre eigene Weise aufzugreifen und je nach Stimmung und Anlass mit Texturen und Intensitäten zu spielen.

Die wichtigsten Produkte für einen festlichen und funkelnden Make-up-Look

Um diese Trends in konkrete Maßnahmen umzusetzen, stechen bestimmte Produkte als unverzichtbar für die Saison hervor.

Flüssiger Highlighter ist das erste Must-have : Seine flüssige Textur verschmilzt mit dem Teint und sorgt für einen natürlich leuchtenden Effekt, ganz anders als die Kompaktpuder von früher.

Schimmernde Lidschatten, ob als Stift oder in Palettenform, ermöglichen es Ihnen, Ihre Augen zu strukturieren und gleichzeitig bei jeder Bewegung das Licht einzufangen.

Lippenstifte mit Glitzerfinish erfreuen sich derzeit wieder wachsender Beliebtheit. Sie bieten die perfekte Balance zwischen intensiver Farbe und einem festlichen Touch, ohne dabei aufdringlich zu wirken.

Farblich setzt diese Saison auf leuchtendes Gold, tiefes Burgunderrot, zartes Rosa und feine Nudetöne . Diese Palette deckt ein breites Spektrum an Wünschen ab, von einem natürlichen und leichten Look bis hin zu einem dramatischen Make-up.

Glitzernde Nagellacke runden den Look ab und verleihen den Nägeln einen verspielten Touch. Eine schöne, festliche Maniküre ist ein Detail, das bei Silvesterpartys den entscheidenden Unterschied macht, besonders beim Anstoßen.

Die goldene Regel der Saison bleibt unverändert: Setzen Sie einen Fokuspunkt, entweder die Augen oder die Lippen, und lassen Sie den Rest des Gesichts atmen . Diese strukturierte Herangehensweise garantiert ein elegantes und harmonisches Ergebnis, egal für welchen Look Sie sich entscheiden.

Ein intensiver, goldener Blick verlangt nach einem glänzenden, nudefarbenen Lippenstift. Ein tiefroter Lippenstift harmoniert am besten mit Augen in sanften, perlmuttartigen Tönen.

Festlicher Teint: Wie bereitet und optimiert man die Make-up-Grundlage für Weihnachten?

Bereiten Sie Ihre Haut auf einen frischen und ebenmäßigen Teint vor.

Vor jeder Anwendung hängt die Qualität des Teints von einer sorgfältigen Vorbereitung der Haut ab.

Wir empfehlen, mit einer intensiven Feuchtigkeitspflege zu beginnen: Tragen Sie eine Feuchtigkeitscreme auf und massieren Sie das Gesicht mit kreisenden Bewegungen.

Diese Geste aktiviert die Mikrozirkulation, entspannt die Gesichtszüge und schafft eine perfekte Grundlage für die folgenden Schritte.

Eine leichte, feuchtigkeitsspendende Creme ist die perfekte Ergänzung für diese Make-up-Vorbereitung. Lassen Sie die Creme einige Minuten einziehen, bevor Sie die Foundation auftragen. Diese Wartezeit verhindert, dass die Produkte verlaufen oder sich in den Poren absetzen.

Die so genährte Haut erhält ein frisches und ebenmäßiges Aussehen zurück, was die Anwendung erleichtert.

Was die Foundation selbst betrifft, empfehlen wir eine flüssige Textur. Die Anwendungsmethode ist entscheidend: Durch sanftes Verstreichen des Produkts von außen nach außen wird ein unvorteilhafter, maskenhafter Effekt vermieden.

Wir beginnen in der Mitte des Gesichts und arbeiten uns zu den Schläfen vor, wobei wir mit kleinen, schrittweisen Berührungen arbeiten, anstatt eine große Menge auf einmal zu verteilen.

Die ideale Basis für ein gelungenes Weihnachts-Make-up lässt sich wie folgt beschreiben: ein frischer , ebenmäßiger und leicht strahlender Teint. Er sollte weder komplett matt noch ölig sein.

Es ist dieser strahlende Zwischenton, der den Eindruck einer natürlich straffen Haut vermittelt, selbst nach einer langen Partynacht.

Setzen Sie mit einem flüssigen Highlighter gezielte Akzente.

Sobald die Basis geschaffen ist, geht es ans Licht. Ein flüssiger Textmarker ist das präziseste Werkzeug, um gezielt Akzente zu setzen .

Seine flüssige Textur verschmilzt sofort mit der Haut und sorgt für ein Finish , dessen Intensität sich nach Belieben aufbauen lässt . Sie können einen sehr dezenten und natürlichen Look kreieren oder die Intensität für einen dramatischeren Effekt erhöhen – perfekt für besondere Anlässe.

Zwei Farbtöne stechen in dieser Saison besonders hervor. Der erste, ein warmer Goldton, ist perfekt für goldene, matte oder hellbraune Hauttöne. Er unterstreicht die sinnliche und glamouröse Seite des Party-Make-ups.

Die zweite Variante, frischer und rosiger, richtet sich an hellere oder rosigere Hauttöne: Sie verleiht einen Hauch strahlender Frische , die den Teint erhellt, ohne ihn zu vergilben.

Die Anwendungsbereiche verdienen besondere Beachtung. Die höchsten Stellen der Wangenknochen, der Nasenrücken, der Amorbogen und der innere Augenwinkel sind strategische Punkte im Gesicht.

Sie fangen das Licht auf natürliche Weise ein und reflektieren es, wodurch der begehrte dreidimensionale Effekt entsteht. Die Anwendung kann auch auf das Dekolleté und die oberen Schultern ausgedehnt werden, um einen harmonischen Gesamteindruck zu erzielen.

Diese Art von Produkt ist in der Regel sehr preiswert, etwa 9,95 € , und eignet sich daher hervorragend, um sich etwas zu gönnen, ohne dabei ein Vermögen auszugeben. Dank des günstigen Preises dieser modernen Rezepturen können Sie unbesorgt experimentieren.

Anwendungsbereich Erreichter Effekt Empfohlene Intensitätsstufe Wangenknochen Blick erhoben, Gesicht strahlend Von subtil bis intensiv Nasenrücken Feine Nase, zentrales Licht Empfindlich Amors Bogen Volle Lippen, betonte Lippen Subtil Innerer Augenwinkel Offener und entspannter Blick Sehr empfindlich Halsausschnitt und Schultern Strahlende und festliche Silhouette Mittel bis intensiv

Weihnachts-Make-up-Tutorial: Schritte und Techniken für einen gelungenen festlichen Look

Verleihen Sie Ihrem Look für die Feiertage mehr Intensität und Strahlkraft.

Die Augen stehen beim Party-Make-up oft im Mittelpunkt. Für ein präzises Auftragen sind Lidschattenstifte eine praktische und effektive Option . Wasserfest und langanhaltend, halten sie die ganze Nacht, ohne sich in der Lidfalte abzusetzen oder dunkle Augenringe zu bilden.

Sie können einzeln für einen schnellen Effekt verwendet oder übereinander aufgetragen werden, um eine schillernde und strukturierte Intensität zu erzeugen.

Drei Farbtöne stechen in dieser Saison besonders hervor. Der erste, in zarten Rosatönen , verleiht einen schimmernden Glanz, der hellen oder haselnussbraunen Augen sehr schmeichelt.

Der zweite Farbton, in leuchtendem Gold, sticht als universeller Verbündeter für alle festlichen Looks hervor: Er wärmt jeden Teint.

Der dritte Farbton, ein tiefes Burgunderrot , verleiht dem Blick eine beeindruckende Eleganz und ist ideal für die festlichsten Abende. Diese Sticks kosten jeweils etwa 8,95 € .

Für alle, die ihren Look auf die nächste Stufe heben möchten, bieten Party-Paletten unvergleichliche kreative Freiheit .

Eine Palette aus 4 Lidschatten mit warmen und goldenen Farbtönen bietet ein schickes und ausgewogenes Make-up, perfekt für Anfänger wie auch für erfahrene Make-up-Artists, zum Preis von 7,95 Euro .

Eine Palette aus 6 Nuancen in Violett, Rosa und Champagner mit Texturen, die matte und hochpigmentierte, irisierende Effekte vereinen, kreiert einen faszinierenden Look für 9,95 Euro .

Und schließlich gibt es eine Palette mit 9 Lidschattenfarben, die von Rosa über Pflaume bis Gold reichen und es Ihnen ermöglichen, die Intensität je nach Stimmung zu variieren, vom natürlichsten Look bis zum gewagtesten, für 11,95 Euro .

Die Schichttechnik ist weiterhin entscheidend für maximale Wirkung. Tragen Sie zuerst den hellsten Farbton auf das gesamte bewegliche Lid auf und intensivieren Sie ihn anschließend in der Lidfalte mit einem dunkleren Farbton.

Ein Hauch von Licht im inneren Augenwinkel rundet den Look mit einer Prise feiner Eleganz ab.

Kreieren Sie einen strahlenden und glänzenden Lippenlook für Weihnachten

Die Lippen verdienen in der Weihnachtszeit genauso viel Aufmerksamkeit wie die Augen. Ein schöner, glänzender und farbenfroher Kussmund verändert den Look im Handumdrehen.

Eine Kollektion cremiger Lippenstifte mit glitzerndem Finish bietet drei perfekt auf die Jahreszeit abgestimmte Farbtöne, alle erhältlich für 8,95 Euro .

Der erste Farbton, ein tiefes Burgunderrot , besticht durch seine fesselnde und ausdrucksstarke Präsenz. Er passt zu allen Hauttönen und ist perfekt für festliche Abende.

Der zweite Ton, ein zartes Nude , verleiht einen frischen Look und ist dabei sehr alltagstauglich: Er harmoniert perfekt mit aufwendigeren Augen-Make-ups. Der dritte Ton, ein sanftes und elegantes Rosa , ergänzt einen schimmernden oder goldenen Augen-Look ideal und sorgt für ein harmonisches und festliches Gesamtbild.

Die Anwendungstechnik beeinflusst das Endergebnis maßgeblich. Für einen natürlichen, leicht aufgestochenen Lippen-Effekt tragen Sie das Produkt in mehreren Schichten auf, ohne die Konturen perfekt zu definieren. Entfernen Sie überschüssiges Produkt mit einem Kosmetiktuch und verblenden Sie die Ränder anschließend sanft mit dem Finger.

Man kann sogar ein wenig darüber hinausgehen, um die Lautstärke zu verstärken.

Für ein eleganteres und raffinierteres Finish beginnen Sie damit, die Konturen mit einem cremigen Lippenstift in der gleichen Farbe nachzuzeichnen. Nehmen Sie dann die Farbe mit einem kleinen Pinsel direkt aus der Tube auf und füllen Sie sie sanft aus, bis Sie ein gleichmäßiges Ergebnis erzielen.

In beiden Fällen ist eine sorgfältige Vorbereitung der Lippen unerlässlich.

Ein sanftes Peeling, gefolgt von einer intensiven Feuchtigkeitspflege, sorgt für optimalen Halt und ein ebenmäßiges, strahlendes Finish. Dieser oft vernachlässigte Schritt macht den ganzen Abend über einen entscheidenden Unterschied.

Verwöhnen Sie Ihre Hände mit einem Hauch von Glanz

Ein Detail, das manchmal vergessen wird: Hände sind während festlicher Abende ständig sichtbar .

Beim Anstoßen mit einem Glas, beim Geschenkeaustausch oder beim Erzählen einer Geschichte mit Gesten – Nagellack spielt in all diesen Momenten eine wichtige Rolle. Zwei limitierte Farbtöne sind in dieser Saison ein absolutes Muss.

Der erste Ton bietet ein sanftes und leuchtendes Gold, perfekt für einen klassischen und eleganten Party-Look. Er harmoniert mit allen warmen und perlmuttartigen Make-up-Looks.

Die zweite Option bietet ein tiefes, intensives Grüngrau für alle, die sich durch Charakter und Eleganz auszeichnen möchten. Beide Varianten decken sehr unterschiedliche ästhetische Stile ab, zeichnen sich aber durch eine langanhaltende, hochglänzende Formel aus.

Die Zusammensetzung mit bis zu 79 % Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs hebt diese Nagellacke von herkömmlichen Formeln ab. Eine hochwertige Wahl, die Ihnen ein gutes Gefühl gibt und gleichzeitig ein attraktives Ergebnis liefert.

All das für nur 4,95 Euro – ein Preis, der dieses Erlebnis für jedermann erschwinglich macht.

Weihnachts-Make-up: Der Fehler, den Sie für ein harmonisches Ergebnis vermeiden sollten

Welche Übertreibungen sollte man für ein gelungenes Party-Make-up vermeiden?

Festliches Make-up zum Jahresende birgt seine Tücken. Die erste und häufigste: die übermäßige Verwendung von Glitzer .

Wenn jede Gesichtspartie einzeln und intensiv glitzert, ähnelt das Ergebnis eher einer dekorativen Kugel als einem verschönerten Teint. Glitzer sollte sparsam und nur an den genannten strategischen Stellen eingesetzt werden.

Die zweite große Falle ist die übermäßige Vermischung von Texturen. Das Auftragen einer strahlenden Base, einer perlmuttartigen Foundation, eines irisierenden Rouges und eines starken Highlighters auf denselben Teint führt sofort zu einer optischen Überladung.

Die wichtigste Regel: Jeder Schritt sollte den vorherigen ergänzen , niemals wiederholen. Ein strahlender Teint braucht keinen intensiven Highlighter; ein Hauch genügt, um den Effekt zu erzielen.

Die dritte Schwierigkeit liegt in der Kombination verschiedener Hervorhebungstechniken. Stark geschminkte Smokey Eyes in Kombination mit intensiv gefärbten Lippen erzeugen einen unschönen visuellen Wettbewerb. Das Auge weiß nicht mehr, worauf es sich konzentrieren soll.

Diese Art der Verknüpfung stört die Gesamtharmonie des Erscheinungsbildes und verringert paradoxerweise die Wirkung jedes einzelnen Elements.

Jedes Detail verdient es, einzeln hervorgehoben zu werden, anstatt in einem überladenen Ganzen unterzugehen.

Diese Fehler passieren nicht nur Anfängern. Selbst erfahrene Profis erliegen manchmal der Versuchung, es zu übertreiben , insbesondere angesichts der Fülle an Festtagskollektionen. Die schiere Anzahl an Farben, Texturen und Effekten verleitet natürlich dazu, es zu übertreiben.

Eine klare Vorstellung vom Endergebnis vor Beginn der Arbeiten ist nach wie vor die beste Vorsichtsmaßnahme.

Die goldene Regel für einen ausgewogenen festlichen Look

Angesichts all dieser Fallstricke gibt es eine einfache Regel, die den gesamten Prozess der Kreation eines gelungenen Weihnachts-Looks strukturiert : Wählen Sie einen einzigen Highlighter und lassen Sie den Rest des Gesichts atmen.

Dieser binäre Ansatz erscheint fast zu offensichtlich, um ihn zu erwähnen, und doch bleibt er das bestgehütete Geheimnis des festlichen Make-ups.

Konkret bedeutet das: Bei einem goldenen, intensiven Augen-Make-up mit stark betonten Lidern werden die Lippen in einem glänzenden Nude-Ton oder einem zarten Rosa geschminkt. Der Teint wird derweil lediglich mit einem Hauch Highlighter auf den Wangenknochen betont.

Alles ist darauf ausgelegt, die Augen optimal zur Geltung zu bringen. Das Endergebnis besticht durch seine Harmonie und natürliche Eleganz .

Wählt man hingegen einen burgunderroten oder tiefroten Lippenstift als Mittelpunkt, so sind die Augen in dezenteren und leuchtenderen Tönen gehalten : ein champagnerfarbener Lidschatten auf dem beweglichen Lid, ein Hauch von Khaki oder Braun in der Lidfalte, eine dezente Mascara.

Der Gesamteindruck betont den Mund, ohne ihn zu überstrahlen. Dieses Zusammenspiel von Zurückhaltung und Intensität führt stets zu beeindruckenden Ergebnissen.

Erinnern wir uns an ein bedeutendes Datum in der Geschichte der Schönheit: 1994 popularisierte MAC Cosmetics mit der Einführung der Holiday-Kollektion die Idee der Balance zwischen einem ausdrucksstarken Element und dem Rest des Gesichts im Hintergrund.

Seitdem prägt dieses Prinzip die Party-Make-up-Kollektionen fast aller Akteure der Branche.

Dreißig Jahre später ist es so relevant wie eh und je. Gezielte Schönheit ist kein flüchtiger Trend, sondern eine Philosophie der Selbstfürsorge.

Make-up-Geschenksets und Geschenkideen für Weihnachten zu günstigen Preisen

Festliche Make-up-Sets zum Verschenken oder zum Selbstverwöhnen.

Weihnachten reimt sich auch auf Geschenke, und Make-up gehört zu den beliebtesten Geschenkkategorien beim Jahresend-Austausch.

Themenbezogene Geschenksets vereinfachen die Auswahl und garantieren gleichzeitig einen sofortigen festlichen Effekt, egal ob zum Verschenken oder zum Selbstverwöhnen.

Ein Set aus mattem Lippenstift und Nagellack bietet ein sofort einsatzbereites, effektives und preiswertes Party-Duo.

Diese Kombination besticht durch eine wunderschöne ästhetische Harmonie: Lippen und Nägel ergänzen sich perfekt und bilden ein stimmiges Farbbild. Ideal als wirkungsvolles Geschenk, das dennoch erschwinglich ist.

Die tiefrote Samt-Kosmetiktasche verdient eine besondere Erwähnung.

Dieses in limitierter Auflage für die Weihnachtszeit entworfene Kleidungsstück verkörpert den Geist von Weihnachten: die tiefe Farbe des Samts , die weiche Haptik und die praktische Größe, um es in eine Abendtasche zu stecken.

Sie kann pur als Beauty- und Wellness -Artikel verschenkt oder mit Produkten nach Geschmack des Beschenkten befüllt werden. Sie eignet sich auch hervorragend als Behälter für die persönliche Hautpflege.

Diese Geschenksets sind Teil einer Initiative für Barrierefreiheit , die uns sehr am Herzen liegt. Jede Frau, unabhängig von ihrer Figur oder ihren Make-up-Gewohnheiten, verdient uneingeschränkten Zugang zu festlichen, hochwertigen Produkten.

Die Demokratisierung der Schönheit umfasst auch Geschenkformate für jedes Budget.

Produkt Beschreibung Preis Flüssiger Textmarker 5,5 ml Zwei Farbtöne: warmes Gold und strahlendes Rosa. 9,95 € Lidschattenstift Wasserfest, langanhaltend, 3 Farbtöne 8,95 € Lidschattenpalette mit 4 Farbtönen Warme und goldene Harmonien 7,95 € 6-Farben-Lidschattenpalette Violett, Rosa, Champagner, matt und irisierend 9,95 € Lidschattenpalette mit 9 Farbtönen Von Rosa bis Gold, einschließlich Pflaume 11,95 € Lippenstift 3,5 g Cremige Textur, glitzerndes Finish, 3 Farbtöne 8,95 € 8 ml Nagellack Langanhaltend, hochglänzend, 79 % natürlich 4,95 €

Stelle dein eigenes, preisgünstiges Weihnachts-Make-up-Set zusammen

Für alle, die ihre Geschenke lieber personalisieren möchten, bietet die Zusammenstellung eines individuellen Make-up-Sets aus persönlich ausgewählten Produkten wertvolle Flexibilität.

Dieser Ansatz ermöglicht es, die Auswahl an den Geschmack, den Teint und die Schminkgewohnheiten der jeweiligen Person anzupassen.

Ein erstes Set, das sich auf Teint und Augen konzentriert, könnte beispielsweise einen flüssigen Highlighter für 9,95 € und einen Lidschattenstift für 8,95 € kombinieren. Allein dieses Duo deckt die beiden wichtigsten Schritte für einen schnellen Party-Look ab.

Es eignet sich sowohl für diejenigen, die ein leichtes und natürliches Make-up bevorzugen, als auch für diejenigen, die aufwendigere Looks lieben.

Ein zweites Set mit Fokus auf Farbe und Accessoires könnte beispielsweise einen cremigen Lippenstift ( 8,95 €) und einen Glitzer-Nagellack ( 4,95 €) kombinieren. Für unter 15 € erhalten Sie ein komplettes und stimmiges Festtags-Beauty-Erlebnis.

Diese Art der Zusammenarbeit eignet sich hervorragend für Wichteln oder Last-Minute-Geschenke, wenn die Zeit knapp ist, der Wunsch, eine Freude zu machen, aber dennoch vorhanden ist.

Um das Set noch individueller zu gestalten, kann eine festliche Farbpalette hinzugefügt werden. Dank der großen Auswahl an Farben und Texturen ist für alle Könnensstufen und Vorlieben etwas dabei.

Von einem natürlichen und strahlenden Tageslook bis hin zu einem intensiveren und ausdrucksstärkeren Abend-Make-up bietet jede Palette eine Reihe grenzenloser kreativer Möglichkeiten.

Diese personalisierten Sets eignen sich auch hervorragend als Geschenk, um sich zwischen den Feierlichkeiten einen Moment des Genusses und der Selbstfürsorge zu gönnen.

Sich an Silvester zu schminken bedeutet auch, sich selbst mit Sanftmut und Genuss zu verwöhnen , die Farben und Texturen auszuwählen und den Look so zu gestalten, als würde man eine Geschichte schreiben.

Und diese Geschichte verdient es, mit den bestmöglichen Mitteln erzählt zu werden, zu Preisen, die Schönheit für alle zugänglich machen.

Express-Set für einen strahlenden Teint: Flüssiger Highlighter (9,95 €) + goldener Lidschattenstift (8,95 €) = 18,90 € Festliches Lippen- und Nagelset: Schimmernder Lippenstift (8,95 €) + Glitzer-Nagellack (4,95 €) = 13,90 € Komplettes Augen-Make-up-Set: Lidschattenpalette mit 9 Farben (11,95 €) + Lidschattenstift (8,95 €) = 20,90 € All-in-One-Beauty-Set: Flüssiger Highlighter (9,95 €) + Lidschattenpalette mit 6 Farben (9,95 €) + Lippenstift (8,95 €) = 28,85 €

Für welche Form man sich auch entscheidet, die Schönheit der Feierlichkeiten liegt vor allem in der Absicht hinter der Geste .

Ein Weihnachts-Make-up-Set zu verschenken oder zu erhalten, bedeutet, die Freude daran zu feiern, sich selbst etwas Gutes zu tun, auf die eigene Art und Weise zu strahlen und mit einem Look in die Festtage zu gehen, der widerspiegelt, wer wir sind.

Die Auswahl der Saison trägt diesem Wunsch mit einer Qualität , Vielfalt und Zugänglichkeit Rechnung, die den entscheidenden Unterschied ausmachen.