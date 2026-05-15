Diese glitzernden Tattoos, die man bei Zara Larsson gesehen hat, könnten der Beauty-Trend des Sommers 2026 werden.

Glitzernde Schmetterlinge flattern über einen sonnengeküssten Rücken und schwärmen über das Oberteil. Dieses stylische Detail, das an die Ära der Freundschaftsbänder und MP3-Player erinnert, erobert mit dem nahenden Sommer die Körper. Sängerin Zara Larsson ist die Initiatorin dieser nostalgischen Ästhetik, die Silhouetten zum Strahlen bringen will. Diese Strass-Tattoos sind ein echter Hingucker und werten jedes Outfit im Handumdrehen auf. Es ist Zeit, die Kunst der temporären Tattoos neu zu entdecken.

Körperschmuck aus den 2000er Jahren feiert sein Comeback

Strasssteine und andere kleine Diamanten schmücken seit Langem das Gesicht. Einst im Augenwinkel oder unter der Augenbraue zu Festen oder besonderen Anlässen platziert, erobern sie nun neue Facetten und sind nicht mehr nur auf das Augenlid beschränkt. Sie zieren nun auch die Kieferpartie, schmücken den Körper und andere Körperpartien und verleihen so ein Gefühl von Selbstbewusstsein. Eine bläulich schimmernde Schildkröte auf dem unteren Rücken, silberne Arabesken am Schlüsselbeinansatz oder dreidimensionale Tiaréblüten, die wie Edelsteine im Arm verankert sind.

Mit diesen auffälligen Bildern und dem makellosen Make-up scheint die ganze Welt in den 2000ern stehen geblieben zu sein. Vor allem, da diese glitzernden Tattoos unter Hüfthosen und farbenfrohen, rückenfreien Tops hervorblitzen. Nein, du bist nicht durch eine Zeitschleife gereist oder in die Vergangenheit gesprungen, auch wenn die aktuellen Modetrends das vermuten lassen.

Mehr als nur Popstar-Make-up oder glitzernde Oberflächen: Diese aufwendig gestalteten Tattoos, die genauso gut das Winx-Logo sein könnten, besitzen eine gewisse sentimentale Qualität. Sie rufen eine ganze Welt voller Bilder hervor: Musikkassetten, Klapphandys, zuckersüße Parfums, abgeblätterter Nagellack. In jener Zeit, die spontan ein Gefühl von „Früher war alles besser“ hervorruft, klebten wir diese wunderschönen Aufkleber überall hin, von unseren Tagebüchern bis zu unseren Radios. Wir nahmen den Ausdruck „dem Leben etwas Glanz verleihen“ wörtlich. Und auch der Körper blieb von dieser Glitzermanie nicht verschont. Diese vergänglichen Tattoos, bei denen irisierendes Puder durch Schablonen aufgetragen wird, feiern nun ihr Comeback in der Beauty-Welt.

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Die Sängerin Zara Larsson lässt dieses brillante Ritual wieder aufleben.

Wenn goldene Sonnen wieder Arme zieren und Delfine ihre Glitzerpartikel über Schultern spritzen, ist das zum Teil der legendären Zara Larsson zu verdanken. Die skandinavische Muse, die sich eine Weile von Rampenlicht und Kopfhörern zurückgezogen hatte, feiert ein triumphales Comeback in der Musikwelt. Ihrer künstlerischen Vision der Jahrtausendwende stets treu, verkörpert sie die Essenz des Sommers und der 2000er-Jahre.

Bei jedem Auftritt wählt sie Materialien, die das Licht einfangen: Satin, Pailletten, Metall, transparente Stoffe, Strasssteine und manchmal Latex. Das erzeugt einen leuchtenden, fast schon „Popstar-Chrome“-Look. Das schimmernde Tattoo passt daher perfekt zu ihrem unverkennbaren Stil. Es harmoniert wunderbar mit ihrer Mischung aus tropischem Flair und Retro-Charme. Während ihrer treffend benannten US-Tournee „Midnight Sun“ präsentierte sie diesen traumhaften Beauty-Touch. Silberne Schmetterlinge, die ihrer Wirbelsäule folgten, setzten den Ton. Und man muss nicht lange auf Pinterest nach Inspiration suchen. Der Instagram-Account der Sängerin mit seinen unwiderstehlichen Bildern ist eine wahre Fundgrube.

Ein pinkfarbener Leopardenprint auf den erogenen Zonen ihres Körpers oder eine riesige Sonne anstelle eines Anhängers – die Frau, die das kuriose „iPod-Kleid“ populär machte, sprüht vor Fantasie. Zwar zieren Pailletten nicht ihre Stoffe, doch an anderer Stelle, mitten auf ihrer Haut, sind sie spürbar.

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Techniken zum Erstellen einer Perlen-Silhouette wie ein Experte

Diese Glitzertattoos, die die Sonnenstrahlen einfangen und einen magischen Abdruck auf der Haut hinterlassen, sind eine himmlische Alternative zu Körperketten und traditionellem Schmuck. Um das gleiche professionelle und natürliche Ergebnis wie Zara Larsson, eine Botschafterin eines lebendigeren und verspielteren Stils, zu erzielen, braucht es etwas Übung und Geduld. Es ist nicht wie bei den berühmten Blopens unserer Kindheit, bei denen man ein paar Sekunden lang die Lunge anstrengen musste, bis das Motiv erschien.

Um diesen Schmuckeffekt direkt auf der Haut zu erzielen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Am einfachsten ist die Verwendung von Klebeschablonen, die speziell für Körperbemalung entwickelt wurden und auf sauberer, absolut trockener Haut angebracht werden. Anschließend wird ein unsichtbarer Kosmetikkleber aufgetragen und mit einem flachen Pinsel vorsichtig loser Glitzer oder Mikro-Strasssteine auf die Schablone getupft. Nach dem Entfernen der Schablone erscheint das Design klar und deutlich, als wäre es direkt in die Haut eingraviert.

Wer ein Händchen dafür hat, kann auch freihändig mit Glitzer-Eyeliner oder Strasskleber, aufgetragen mit einem feinen Pinsel, zeichnen. Zarte Schmetterlinge im unteren Rückenbereich, Sternbilder auf den Schultern, florale Motive entlang des Schlüsselbeins oder eine stilisierte Sonne am Bauchnabel: Alles ist erlaubt. Es geht nicht um chirurgische Präzision, sondern darum, ein leuchtendes Detail zu schaffen, das sofort ins Auge fällt, sobald ein Sonnenstrahl die Figur berührt.

Letztlich signalisiert dieser Trend eine Rückkehr zu einer spontaneren, weniger raffinierten, fast kindlichen Schönheit. Eine Schönheit, die Verspieltheit, Laune und überschwängliche Lebensfreude zelebriert. Nach Saisons, die von Minimalismus und durchgeplanten Routinen geprägt waren, erinnern uns diese funkelnden Tattoos daran, dass Stil im Sommer auch eine Form der Erholung sein kann.