Nägel, die sich nach jeder Laune verändern? Fiktion wird Realität

Wer in den 90ern aufgewachsen ist, erinnert sich bestimmt noch an die Nagellacke, die bei Sonneneinstrahlung oder Wasser ihre Farbe änderten. Doch diese Beauty-Innovation ist völlig anders. Eine Marke hat smarte Nägel auf den Markt gebracht, die sich mit wenigen Klicks personalisieren und an Stimmung oder Outfit anpassen lassen. Ein futuristisches Gadget, das schon bald in jedem Badezimmer Einzug hält.

Eine weitere Meisterleistung der Schönheitstechnologie

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Sie Ihre Maniküre nach Belieben ändern können, ohne ins Nagelstudio zu gehen. Eine Welt, in der dieses Schönheitsritual keine lästige Pflicht oder Zeitverschwendung ist, sondern eine einfache Formalität. Ein Paralleluniversum mit Chamäleon-Nägeln, die Sie mit wenigen Klicks individuell gestalten können. Nein, das ist weder das Drehbuch für eine neue Black-Mirror-Folge noch für eine dystopische Beauty-Geschichte. Es ist Realität: Technologie hält Einzug in unsere Schönheitsroutinen und verspricht, alles einfacher zu machen. Aber sind wir wirklich bereit, diese heikle Arbeit der KI zu überlassen und auf unsere Nageldesignerin zu verzichten?

Nach künstlichen Fingernägeln zum Aufkleben, die mit immer aufwendigeren Designs konkurrieren, und Nagelringen, den abnehmbaren Verzierungen, kommt jetzt die smarte Nageltechnologie! Diese innovative Entwicklung stammt vom Startup iPolish, das seine Erfindung auf der Consumer Electronics Show (CES) 2026 in Las Vegas präsentierte. Diese Nägel übertreffen alles, was wir bisher kannten. Nagellacke mit Schlangenmuster und holografische Überlacke sind dagegen ein Kinderspiel.

Nagellack oder Pinselstriche sind nicht nötig, um Ihre Nägel zu verändern. Die Technologie von iPolish ist bahnbrechend: Sie ermöglicht es Ihnen, Ihre Nagelfarbe ganz ohne Lösungsmittel zu ändern. Aber wie funktioniert das? Diese Nägel, die wie normale Nagelspitzen aussehen, sind mit elektrophoretischen Nanopolymeren angereichert. Sie werden mit einem „Zauberstab“ – oder besser gesagt, einem verbundenen Gerät – verkauft und lassen sich per App auf Ihrem Smartphone verändern.

Digitale künstliche Nägel für eine individuelle Maniküre

Diese Nägel der nächsten Generation übertreffen unsere kühnsten Träume und erfüllen den Wunsch nach einer schnellen Maniküre – ganz nach dem tiefen Bedürfnis nach Individualität. Sie lassen sich mühelos und ohne Nervenzusammenbruch aus der Ferne nachbessern. Denn seien wir ehrlich: Nagellack aufzutragen ist eine Geduldsprobe, bei der jeder Fehler bedeutet, von vorne anzufangen.

Ein Demovideo verdeutlicht die unendlichen Möglichkeiten dieses Geräts. Die junge Frau, die es vorführt, wählt aus der breiten Farbpalette einen Farbton, der ihrer Stimmung entspricht. Sie nimmt ihr erstaunliches Gadget in die Hand, und vor unseren Augen, die wir noch nicht an solch eine Fingerfertigkeit gewöhnt sind, verwandeln sich ihre Nägel von Grün zu Orange. In zehn Sekunden schafft sie, wofür wir eine Stunde brauchen. Diese Schönheitsbehandlung auf Knopfdruck ist beispiellos. Und Nageldesignerinnen sind schon jetzt besorgt.

Eine futuristische Kreation, die die Meinungen spaltet.

Diese futuristischen Fingernägel, die sowohl zu Trinitys Kostüm als auch zur Idee eines visionären Filmemachers gehören könnten, können vorbestellt werden und erscheinen offiziell im Juni. Der Preis für eine sofortige, individuell anpassbare Maniküre? Ein Set mit 24 Nägeln in 12 Standardgrößen, dem Zauberstab und einem USB-C-Ladekabel kostet 95 US-Dollar.

Auch wenn diese künstlichen Fingernägel noch in der Entwicklung sind und nicht ganz an die akribische Arbeit professioneller Nageldesigner heranreichen, läuten sie eine neue Ära der Schönheit ein: direkter und mit Unterstützung. Im Zeitalter von LED-Masken und sprechenden Spiegeln rufen sie sowohl Begeisterung als auch Skepsis hervor. „Ich bin sehr neugierig, sie auszuprobieren“, ruft eine Nutzerin aus. „Für Menschen mit Nagellackallergie ist das interessant“, fügt eine andere hinzu. Manche bemängeln jedoch das Endergebnis und finden es etwas zu grob, um wirklich geschätzt zu werden.

Diese Hightech-Nägel, die perfekt zu unserem hektischen Lebensstil passen, sind nicht überall beliebt. Sie sind zu avantgardistisch für Beauty-Fans, die Maniküre als Kunstform und nicht als schnelle und einfache Angelegenheit betrachten.