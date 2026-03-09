Dieser Lippenstiftton sorgt bereits aus einem unerwarteten Grund für Aufsehen.

Jede Jahreszeit weckt neue Schönheitswünsche. Im Frühling tendieren die Trends oft zu sanfteren, helleren Farben. In diesem Jahr, 2026, sticht ein Lippenstiftton besonders hervor: ein rosiges Nude. Ein dezenter Farbton, der dennoch eine überraschende Wirkung birgt.

Nude-Rosa, der Star-Make-up-Look des Frühlings

Mit den wärmeren Temperaturen werden Make-up-Looks leichter und natürlicher. Saisonale Farbpaletten setzen im Allgemeinen auf frische und leuchtende Töne: zarte Rosatöne, Pfirsichnuancen oder rosige Beigetöne. In dieser Frühlingszeit sticht ein rosiger Nude-Ton als eine der beliebtesten Lippenfarben hervor.

Dieser Farbton, der irgendwo zwischen Beige und Rosa liegt, sorgt für ein dezentes Ergebnis, das die Lippen betont, ohne sie zu überladen. Er hebt die Lippen hervor und wirkt dabei natürlich – daher seine Beliebtheit.

Sein Erfolg beruht auch auf seiner großen Vielseitigkeit. Nude-Lippenstift lässt sich mühelos in verschiedene Make-up-Stile integrieren: einen minimalistischen Look für den Tag, einen strahlenden Teint für den Frühling oder sogar einen eleganteren Look für den Abend. Es ist eine Farbe, die Ihre natürliche Schönheit unterstreicht, ohne sie zu verändern, sondern sie vielmehr hervorhebt.

Eine optische Täuschung, die Schönheitsexperten fasziniert

Dieser Farbton sorgt für Furore, und das nicht nur, weil er elegant und angenehm zu tragen ist. Einige Make-up-Artists erklären, dass er einen unerwarteten optischen Effekt erzielen kann: Er lässt die Zähne weißer wirken.

Diese Beobachtung basiert auf einem bekannten Prinzip des Make-ups: der Farbenlehre. Bestimmte Lippenstiftfarben haben kühle Untertöne, insbesondere rosa oder leicht bläuliche. Auf die Lippen aufgetragen, erzeugen diese Farben einen Kontrast zu den natürlichen Reflexen des Zahnschmelzes. Das Ergebnis: Das Lächeln kann optisch strahlender wirken. Der Effekt ist natürlich rein optisch, aber manchmal genügt schon ein einfaches Spiel mit Farben, um dem Lächeln mehr Leuchtkraft zu verleihen.

Die Rolle der Untertöne beim Effekt des „strahlenden Lächelns“

Letztendlich kommt es auf die verwendeten Pigmente an. Auf dem Farbkreis liegt Blau Gelb gegenüber. Zähne haben oft von Natur aus einen leicht gelblichen Unterton. Enthält ein Lippenstift kühle blaue oder rosafarbene Untertöne, können diese Pigmente den gelblichen Schimmer optisch neutralisieren. Der entstehende Kontrast lässt die Zähne weißer erscheinen.

Umgekehrt können Lippenstifte mit warmen Untertönen – wie etwa kräftige Orange- oder Koralltöne – diese Reflexe manchmal verstärken. Deshalb empfehlen viele Beauty-Experten Lippenstifte mit kühlen Untertönen – Himbeer-, Beeren-, Blaurot- oder kühlrosa –, um das Lächeln zum Strahlen zu bringen.

Finde den rosigen Nude-Ton, der dir am besten schmeichelt.

Obwohl ein rosiger Nude-Ton oft als universell gilt, können bestimmte Nuancen Ihrem Teint besonders schmeicheln. Der einfachste Trick: Wählen Sie eine Farbe, die etwas intensiver ist als Ihre natürliche Lippenfarbe. So definieren Sie Ihre Lippen und erzielen gleichzeitig ein natürliches und harmonisches Ergebnis. Rosenholz-, Rosé-Beige- oder kühle Rosatöne gehören zu den unkompliziertesten Optionen für jeden Tag.

Ein weiterer Vorteil dieser Farbe liegt in ihrer Vielseitigkeit. Sie passt gleichermaßen gut zu einem sehr schlichten Make-up-Look wie zu einem aufwendigeren Look mit betonten Augen oder einem strahlenden Teint.

Dezent und doch wirkungsvoll – der rosige Nude-Ton gehört definitiv zu den Must-haves der Saison. Hinter seiner scheinbaren Schlichtheit verbirgt sich die Magie des Make-ups: Manchmal genügt ein einziger Farbton, um Ihr Lächeln zu verschönern und Ihre Einzigartigkeit hervorzuheben.