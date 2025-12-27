Search here...

Dieses Rouge erobert die Trends im Sturm: +130 % Anstieg der Suchanfragen in nur wenigen Wochen

Bilden
Fabienne Ba.
Ron Lach/Pexels

Lange Zeit nur ein dezenter Abschluss, ist Rouge heute der unbestrittene Star des perfekten Teints. Es belebt, verleiht Leuchtkraft und unterstreicht jeden Hautton, ohne ihn jemals zu überdecken. Auf der Suche nach Make-up, das die natürliche Hautstruktur betont, ist eine neue Generation von Formeln entstanden: Jelly-Rouges. Ihr Aufstieg war kometenhaft: Die Suchanfragen nach Beauty-Produkten stiegen innerhalb weniger Wochen um über 130 %.

Ein von sozialen Medien angetriebener Trend

Der rasante Aufstieg von Jelly Blush ist vor allem den sozialen Medien zu verdanken. Pinterest bestätigt in seinem Bericht „Predicts 2026 “ die Begeisterung für „Jelly Blush“, das zu einem der meistgesuchten Begriffe des Jahres avancierte. Auf TikTok und Instagram kursieren unzählige Videos, die den frischen, transparenten und aufbaubaren Effekt demonstrieren. Beauty-Influencer lieben es, weil es den Teint verschönert, ohne maskenhaft zu wirken, und natürliche Schönheitsflecken, Hautstruktur und Mimik durchscheinen lässt. Ein wahrer Genuss für ein strahlendes und selbstbewusstes Gesicht.

Eine Textur, die die Spielregeln verändert

Was Jelly-Rouge so besonders macht, ist vor allem sein sinnliches Erlebnis. Schluss mit Puder, der sich manchmal zu schwer anfühlt, oder cremigen Texturen, die sorgfältiges Auftragen erfordern. Die Textur hier ist wässrig, geschmeidig und fühlt sich fast federnd an. Es verschmilzt sofort mit der Haut, ohne harte oder unschöne Linien zu hinterlassen. Auftragen, einklopfen, fertig.

Diese ultraleichte Textur eignet sich für alle Hauttypen, auch für trockene Haut. Sie betont keine trockenen Stellen und verleiht ein strahlendes Finish für einen natürlich schönen Teint. Die Farbintensität lässt sich individuell aufbauen: von einem rosigen Schimmer für einen gesunden Glow bis hin zu einer intensiveren Farbe, die die Wangenknochen betont – immer ohne den Teint zu beschweren.

Marken, die auf der Welle der Begeisterung reiten.

Angesichts dieser Begeisterung konnten sich einige Marken hervorheben. Milk Makeup begeistert mit einem Jelly-Rouge, das einen sofortigen Kühleffekt bietet und sowohl für Wangen als auch für Lippen geeignet ist. Sephora Collection bietet eine verspielte Variante, deren Farbton sich dem pH-Wert der Haut anpasst und so jede Anwendung zu einem einzigartigen Erlebnis macht. Und Rimmel setzt auf Praktikabilität mit einem vielseitigen Format, das sich leicht transportieren und überall anwenden lässt.

Diese Produkte haben eines gemeinsam: Sie vereinfachen das Schminken, ohne den Spaß daran zu mindern. Wenige Tools, wenige Schritte, aber ein schmeichelhaftes und modernes Finish, das sich Ihrem Tempo und Ihrer Persönlichkeit anpasst.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Milk Makeup (@milkmakeup)

Jelly-Rouge, das Must-have der Zukunft 2026

Es ist kein Zufall, dass Jelly-Rouge zu den Must-haves des Jahres 2026 zählen dürfte. Es entspricht dem Wunsch nach einem intuitiveren, sanfteren und inklusiveren Make-up. Es will das Gesicht nicht verändern, sondern die Haut mit ihrer natürlichen Textur, Ausstrahlung und ihrem individuellen Charakter unterstreichen.

In einer Welt, in der der „No-Makeup“-Look und natürliche Ausstrahlung die Trends dominieren, erfüllt dieses Rouge alle Wünsche: Es lässt sich schnell auftragen, ist angenehm zu tragen und schmeichelt jedem Teint. Mehr als nur ein Produkt – es verkörpert ein positives Schönheitsideal, bei dem jeder Teint es verdient, ohne Filter oder Übertreibungen verschönert zu werden. Sie verleihen Ihrem Teint nicht nur Farbe, sondern bringen Ihre natürliche Strahlkraft zum Vorschein.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
Article précédent
Sie lässt sich die Lippen tätowieren und bereut das Ergebnis sofort.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Sie lässt sich die Lippen tätowieren und bereut das Ergebnis sofort.

Kalita Hon wird den Tag nie vergessen, an dem sie während einer Lippenpigmentierung – einer semi-permanenten Make-up-Technik zur...

Nach dem „Clean Girl“-Look im Jahr 2025 könnte dieser Make-up-Trend im Jahr 2026 seinen Durchbruch feiern.

Über mehrere Saisons hinweg wurde Schönheit mit einem Wort zusammengefasst: „Clean“. Strahlende Haut, Nude-Lippen und perfekt gestylte Augenbrauen...

Express-Weihnachts-Make-up: Das magische Produkt, das alle ausquetschen

Die Feiertage rücken näher und vielleicht planst du schon deinen Beauty-Look. Ob klassisches Smokey Eye oder etwas Ausgefalleneres...

Um das neue Jahr zu feiern, könnte dieser Make-up-Look Ihr bester Verbündeter sein.

Die Make-up-Trends für die Feiertage 2025 setzen auf kühle, metallische Töne, allen voran auf glitzerndes Grau und Silber....

Hast du grüne Augen? Dieser Make-up-Stil könnte deinen Blick bezaubernd wirken lassen.

TikTok-Content-Creator @michaelaberd präsentiert den perfekten Make-up-Look für grüne Augen: den „Espresso-Look“. Dieser monochrome Stil in warmen Kaffeebrauntönen betont...

Disneys magischer Spiegel ist endlich da: Er kommt in unsere Badezimmer.

Wir alle erinnern uns an die Szene in „Schneewittchen“, in der die Stiefmutter ihren Spiegel fragt : „Wer...

© 2025 The Body Optimist