„Frosted lips“, der Trend zu frostigen Lippen, der den Winter verschönert

Tatiana Richard
Frostige Lippen – diese ikonischen, perlmuttfarbenen Lippen der 2000er – sind zurück und der Beauty-Trend schlechthin für den Winter. Von TikTok bis zu den Laufstegen: Sie bringen Wärme in die kalte Jahreszeit mit einem frostigen Touch, der sowohl retro als auch modern ist. Inspiriert von den legendären Looks von Britney Spears und Kate Moss, verleihen sie einen eisigen Glanz, perfekt für die Feiertage … oder einfach, um der Kälte stilvoll zu trotzen.

Ein äußerst begehrtes Erbe des Jahr-2000-Jahres.

Der in den späten 90er- und frühen 2000er-Jahren populär gewordene Frost-Lippen-Look kombiniert schimmernden Glanz mit einem leicht metallischen Finish. Christina Aguilera, Paris Hilton und Brandy machten ihn zu ihrem Markenzeichen – im Gegensatz zu den heute dominierenden matten Texturen. Dieses Revival spricht eine neue Generation an, die sich nach einer aufregenden Pop-Ära sehnt.

Ein eisiger Glanz, der ideal für den Winter ist

Das Ergebnis? Deutlich „eingefrorene“ Lippen mit silbernen oder leicht bläulichen Reflexen. Perfekt, um helle Haut im Winter zu betonen oder einen Abendlook abzurunden. Kombiniert mit Smokey Eyes oder frostigen Wimpern verleihen sie einen Hauch von Winterglamour, ohne übertrieben zu wirken.

Kurzanleitung in 3 Schritten

  1. Bereiten Sie Ihre Lippen mit einem pflegenden Balsam vor.
  2. Zeichnen Sie die Konturen mit einem hautfarbenen Bleistift, der Ihrem Hautton möglichst nahe kommt.
  3. Tragen Sie einen perlmuttartigen Lipgloss oder ein schimmerndes Lippenöl auf.
  4. Für eine nicht klebende, „glasartige“ Oberfläche leicht antippen.

Bonus: Ein leichtes Zuckerpeeling vor dem Auftragen verstärkt den spiegelähnlichen Glanz.

Die wichtigsten Produkte zur Übernahme

Um ohne Fehltritt zu glänzen, konzentrieren Sie sich auf Folgendes:

  • Rare Beauty Schimmerndes Lippenöl
  • Charlotte Tilbury Pillow Talk (Perlenversion)
  • NYX Butter Gloss Shimmer für alle mit kleinem Budget

Um ein Verschmieren zu verhindern, empfiehlt sich die Kombination eines langanhaltenden Kajalstifts mit einem glänzenden Überlack. Und falls Sie vegane oder umweltfreundliche Alternativen suchen, bietet Sephora eine große Auswahl an nachhaltigen Produkten.

Warum wir sie (immer noch) lieben

Neben einem sofortigen Volumeneffekt spenden frostige Lippen im Winter Feuchtigkeit. Dieser universelle Trend passt zu jeder Gesichtsform und jedem Stil. Und entgegen der landläufigen Meinung handelt es sich nicht nur um eine vorübergehende Modeerscheinung: Sein Comeback, modernisiert mit leichteren Texturen und dezenten Farbtönen, verspricht ihm auch nach dem Winter einen festen Platz.

An der Schnittstelle von Nostalgie und Moderne haben sich frostige Lippen als weit mehr als nur eine einfache Hommage an die 2000er Jahre etabliert. Neu interpretiert mit angenehmen Formeln und subtileren Reflexen, verkörpern sie eine strahlende, selbstbewusste und wohltuende Schönheit mitten im Winter.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Als Autorin erkunde ich Schönheit, Mode und Psychologie mit Feingefühl und Neugier. Ich genieße es, die Emotionen, die wir erleben, zu verstehen und jenen eine Stimme zu geben, die uns helfen, uns selbst besser zu verstehen. In meinen Artikeln bemühe ich mich, die Kluft zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und unseren Alltagserfahrungen zu überbrücken.
