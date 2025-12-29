Search here...

Körperglitzer ist wieder im Trend: Hier sind die Gründe, warum wir Ja sagen!

Émilie Laurent
Seit den 2000er-Jahren waren sie aus unseren Schminktaschen verschwunden, und jetzt sind sie zurück im Zentrum unserer Schönheitsrituale. Glitzer bedeckt wieder unsere Körper und lässt unsere Silhouetten erstrahlen. Als Relikt vergangener Partys und unserer ersten Teenager-Nächte ist Glitzer für die Schönheit das, was Salz für die Küche ist: ein wunderbares Gewürz für die Haut.

Körperglitzer, die Renaissance

Die Königinnen des R&B und die Pop-Diven wälzten sich in den 2000er-Jahren in Goldstaub, um Musikvideos zu drehen. Sie sparten nicht mit dem Glitzerspray und enthüllten Körper, die wie lebende Juwelen aussahen. Tatsächlich waren diese schillernden Fläschchen ein Symbol der Zugehörigkeit, ein kollektives Erkennungsmerkmal. Wer in der Ära von Hüfthosen, elastischen Halsketten und Einwegkameras aufgewachsen ist, hat zweifellos viel Glitzer benutzt – und zwar reichlich. Fast schon rituell aufgetragen unter rückenfreien Kleidern oder bunten Trägertops, war Glitzer praktisch ein Muss auf jeder Party. Er verlieh der Haut einen wunderschönen Schimmer.

Dieses kleine Fläschchen, das einst unsere Körper schmückte und neben unserem Lolita-Lempicka -Parfüm und aromatisierten Lipgloss stand, war für besondere Anlässe ein absolutes Muss. Doch dann, nach und nach, wurde Glitzer billig und altmodisch. Er verschwand aus unseren Schminktaschen und von unseren Schlüsselbeinen und machte Platz für Puder-Highlighter. Aber wie es so oft in der Beauty-Welt ist, entstaubt sie gerne vergessene Trends und lässt Produkte, die einst als einschläfernd galten, wieder unverzichtbar erscheinen.

Glitzer feiert sein Comeback und verleiht Trägerinnen einen Hauch von Glamour und natürlicher Anziehungskraft. Stars wie Rita Ora und Tyla setzen auf diesen schillernden Y2K-Look . Ob in erfrischenden, matten Tönen oder rosigen, gesund wirkenden Nuancen – Glitzer sorgt für ein edles Finish. Er allein genügt, um den Teint zum Strahlen zu bringen, die Figur zu betonen und die wichtigsten Körpermerkmale hervorzuheben.

Ein strahlendes Mittel für mehr Selbstvertrauen

Glitzer perfektioniert nicht nur das Aussehen und verwandelt den Körper in eine riesige Discokugel, sondern ist auch die Grundlage für ein gesundes Selbstwertgefühl. Er ist zweifellos ein ästhetischer Akt, aber auch eine Feier des eigenen Selbst. Schon das Auftragen selbst ist pure Selbstbefriedigung. Jede Hand, die den Körper berührt, wird zu einer zärtlichen und strahlenden Liebkosung.

Glitzer betont Körperpartien, die Sie im Spiegel meiden, und wirkt wie ein Schmuckstück. Er lässt Sie Schönheit dort erkennen, wo Sie sonst nur Makel sehen. Er besitzt keine magischen Kräfte, aber er gibt Ihnen das Gefühl, gesehen zu werden, und bringt das zum Vorschein, was Sie sonst zu verbergen suchen. Ob Gold, Silber oder Nude – Glitzer wirkt tiefer als nur oberflächlich.

Eine geniale Idee für besondere Anlässe

Lange Zeit übten wir uns in Zurückhaltung und ließen Hailey Bieber und andere „saubere Mädchen“ unsere Schönheitsroutinen bestimmen. Während wir in den 2000er-Jahren auf Tumblr bereitwillig nach opulentem Make-up und dramatischen Augen-Make-ups suchten, ist heute klar, dass Minimalismus mehr im Trend liegt als kreative Ausgelassenheit. Zum Glück ändern sich die Zeiten und Trends entwickeln sich weiter. Was gestern noch verboten war, ist heute erlaubt.

Während glänzende Lipglosse , schwarzer Kajal und knallige Lidschatten dank des Maximalismus ein Comeback feiern, hat auch Glitzer eine strahlende Zukunft vor sich. Er erobert den Hals und verwandelt den Körper in eine künstlerische Leinwand, die bewundernde Blicke auf sich zieht. Nicht länger auf Lid und Brauenbogen beschränkt, trotzt er der Regel der Mäßigung. Glitzer ist der fehlende Glanz in unseren Kleiderschränken. Dank ihm kann ein schlichtes schwarzes Kleid zur Ikone werden. Es ist das Detail, das den Unterschied macht, die ultimative Zutat für festliche Anlässe.

Beauty-Fans empfehlen Gelglitter für ein strahlendes, aber nicht übertriebenes Finish. Vorbei sind die Zeiten von Puderglitter, der uns bei jedem Sprühen niesen ließ. Brauchen Sie eine Referenz? Fentys Body Lava oder das berühmte Huile Prodigieuse Gold Multi-Purpose Oil.

Zum neuen Jahr verlassen die Sterne den dunstigen Himmel und legen sich auf das Dekolleté und die nackte Haut. 2026 wird vermutlich das Jahr unendlicher Schönheitsmöglichkeiten sein.

Als Wortkünstlerin jongliere ich täglich mit Stilmitteln und perfektioniere die Kunst feministischer Pointen. Mein leicht romantischer Schreibstil hält in meinen Artikeln so manche fesselnde Überraschung für Sie bereit. Ich liebe es, komplexe Themen zu entschlüsseln, ganz wie ein moderner Sherlock Holmes. Geschlechterminderheiten, Gleichberechtigung, Körpervielfalt … Als Journalistin am Puls der Zeit stürze ich mich kopfüber in Themen, die Debatten entfachen. Ich bin ein Workaholic, und meine Tastatur wird ständig auf die Probe gestellt.
