Die Wahrheit über Ihre Wintergelüste (und warum Sie sich nicht schuldig fühlen sollten)

Ein neues Jahr bringt oft gute Vorsätze mit sich, und einer taucht immer wieder auf: weniger und gesünder essen. Doch dafür müssen Sie keine drastischen Diäten machen, Ihren Geschmackssinn unterdrücken oder Ihre Lebensmittel grammgenau abwiegen. Wenn Sie im Winter einen unstillbaren Appetit haben, ist das kein Problem, sondern ein Überlebensinstinkt. Sie müssen die Kalorien, die Sie durch die Kälte verlieren, wieder auffüllen.

Mehr essen im Winter, ein kritisierter, aber natürlicher Reflex

Während ein paar Salate im Sommer völlig ausreichen, sind unsere Mägen im Winter besonders aufmerksam und unsere Geschmacksnerven auf Hochtouren. Wir haben einen Appetit wie Obelix, und die Jahreszeit macht es nicht besser. Der Winter ist die Zeit für Raclette , Fondue, üppige Familienessen und nostalgische Nachmittagssnacks. Wir starren fast ständig auf unsere Teller, und Essen ist nicht mehr nur ein Grundbedürfnis, sondern ein regelrechtes Hobby. Unser Hunger ist unstillbar: Wir verdoppeln unsere Portionen, schwelgen in reichhaltigen Gerichten, und unsere Mägen scheinen jeden unserer Schritte zu bestimmen. Und man muss nicht den ganzen Tag Ski gefahren sein, um Lust auf Tartiflette oder cremige Gratins zu haben.

Diese Gelüste, die wir mit Detox- Säften und Diätrezepten zu unterdrücken versuchen, sind nicht krankhaft. Sie sind instinktiv und entspringen nicht mangelnder Willenskraft. Gerade in Zeiten, in denen die Medien uns drängen, die Weihnachtspfunde loszuwerden und uns mit Abnehmbotschaften überhäufen, sollten wir uns diese biologische Realität wieder vor Augen führen.

„Es geht nicht nur um Hunger; es geht darum, wie unser Gehirn schlechte Laune und weniger Sonnenlicht kompensiert, was leicht zu einem Teufelskreis aus Überessen führen kann“, erklärt Dr. Crystal Wyllie in Study Finds . Letztendlich sind wir für diese Wintergelüste nicht wirklich verantwortlich; es ist ein urtümlicher Körperreflex. Er greift zum einfachsten und naheliegendsten, um den Dopamin- und Serotoninmangel zu beheben: zum Kühlschrank.

Der Körper sucht Energie… in der Nahrung

„Im Winter muss man essen, um sich warm zu halten.“ „Wenn die Kälte kommt, darf der Topf nicht leer sein.“ Diese Sprüche kennen wir alle von unseren Großeltern. Vielleicht ist es an der Zeit, auf die wahre Weisheit zu hören und aufzuhören, uns für vermeintliche „Ausrutscher“ die Schuld zu geben, die gar keine sind.

Im Winter muss der Körper mehr leisten, um seine Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Selbst wenn wir es zu Hause schön warm haben, spürt er die Kälte draußen und aktiviert seine Schutzmechanismen. Das kostet Energie. Und diese Energie bezieht er aus unserer Nahrung. Deshalb ist es so wichtig, nicht zu streng mit uns selbst und unserem Aussehen zu sein.

Bei kaltem Wetter ist es schwieriger, ein Sättigungsgefühl zu erreichen, und es ist nicht nur ein Gefühl. Durch die Kälte und den Mangel an Sonnenlicht steigt der Ghrelinspiegel, das Hormon, das uns hungrig macht. Gleichzeitig sinkt der Leptinspiegel, das uns signalisiert : „Ich bin satt.“ Die Folge: Wir können Raclette und anschließend Schokoladenfondant essen, ohne jemals wirklich satt zu sein. Das führt uns in die Irre und verleitet uns zum Überessen.

Warum haben wir so ein starkes Verlangen nach Zucker und Fett?

Im Winter locken uns nicht Gurkensalat oder Karottendip, sondern fettreiche Speisen, die nicht einmal einen Nährwertindex erreichen. Wenn uns im Winter Heißhunger packt, greifen wir nicht zu einem frischen Apfel, sondern zu reichhaltigen Kuchen, gesalzenen Karamellriegeln oder direkt zum Glas Schokoladenaufstrich. Das ist nicht unbedingt ein Anzeichen für Bulimie oder eine andere Essstörung. Die „wissenschaftliche“ Erklärung ist da schon beruhigender.

Zucker und Fett haben eines gemeinsam: Sie liefern schnell Energie. Das Gehirn freut sich darüber, besonders bei zunehmender Müdigkeit, Kälte und Lichtmangel. Doch es steckt noch mehr dahinter. Diese Lebensmittel regen die Produktion von Serotonin und Dopamin an, den Wohlfühlhormonen. Im Winter, wenn unsere Stimmung sinkt, sucht der Körper instinktiv nach etwas, das ihn beruhigt. Eine cremige Suppe, ein Schokoladendessert oder ein Pastagericht vermitteln ein Gefühl von emotionaler Geborgenheit. Hier geht es nicht um Genuss, sondern um Selbstregulation.

Fettspeicherung im Winter, eine Notwendigkeit

Diese winterlichen Gelüste, die oft verurteilt, aber selten verstanden werden, sind weder unkontrollierter Essensdrang noch das Ergebnis von „sich gehen lassen“. Doch in Zeiten, als unsere Vorfahren Tierfelle um die Hüften trugen, wurde dieses zusätzliche Gewicht nicht kritisiert, sondern sogar gefördert. Eine Studie von Forschern der UC San Francisco bestätigt diese Theorie, die oft als Rechtfertigung herangezogen wird.

„Das Anlegen von Fettreserven im Herbst, wenn es reichlich Obst und Nüsse gibt, ist eine tief in unserer Menschheit verwurzelte Strategie, um den Winter zu überstehen“, erklärt der Biologe Professor Andrew Higginson gegenüber dem Telegraph .

Der Winter ist eine Jahreszeit des Rückzugs, der Entschleunigung und des Schutzes. Zu versuchen, so zu essen wie im Hochsommer, schadet dem Körper oft selbst. Dein Körper weiß, was er braucht, um die Kälte zu überstehen – lass ihn einfach machen.