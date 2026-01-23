Oscars 2026: Diese neue Kategorie überrascht mit der überwiegenden Nominierung von Frauen.

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte würdigt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences die Arbeit von Casting-Direktoren. Dies ist eine erfreuliche Entwicklung für die Branche, insbesondere da die meisten Nominierten in dieser neuen Kategorie Frauen sind.

Eine historische Premiere in Hollywood

Es ist eine kleine Revolution in der Filmwelt: Die Oscars 2026 führen eine neue Kategorie für Casting-Regie ein (Achievement in Casting). Mehr als 20 Jahre nach der letzten neuen Auszeichnung – dem Oscar für den besten Animationsfilm im Jahr 2001 – soll dieser Preis einen wesentlichen, oft übersehenen Aspekt der Filmproduktion ins Rampenlicht rücken.

Von den 10 Filmen auf der ersten Kandidatenliste wurden 9 von Frauen inszeniert, was eine beispiellose Anerkennung für diesen lange von ihnen dominierten Beruf darstellt, ohne dass dieser in vollem Umfang gewürdigt wurde.

Die ersten benannten

Unter den ersten Ernennungen befinden sich mehrere wichtige Persönlichkeiten der Branche:

Nina Gold für Hamnet, eine Adaption des Romans, der vom Leben von Shakespeares Sohn inspiriert wurde.

Jennifer Venditti für „Marty Supreme“.

Cassandra Kulukundis, für „One Battle after Another“.

Francine Maisler, für „Sinners“, die bereits als Favoritin gilt.

Gabriel Domingues, der einzige Mann auf der Liste, für „Der Geheimagent“.

Diese weibliche Dominanz ist kein Zufall: Die 2013 gegründete Casting Directors Branch der Academy hat rund 160 Mitglieder, die überwiegend weiblich sind.

Ein Beruf, der lange Zeit unsichtbar war

„Von der Academy ausgezeichnet zu werden, ist ein lang ersehnter Moment“, sagte Casting-Direktorin Francine Maisler gegenüber Variety . Für sie bestätige diese Auszeichnung, dass Casting „ein wesentlicher künstlerischer und erzählerischer Beitrag zum Kino“ sei. Sie erzählte, wie sie den jungen Miles Caton für „Sinners“ entdeckte, nachdem sie Bluesclubs und Kunsthochschulen in Atlanta durchforstet hatte.

Dieselbe Begeisterung teilte auch Casting-Direktorin Nina Gold, die Jacobi Jupe, den Hauptdarsteller in „Hamnet“, nach fünf aufeinanderfolgenden Vorsprechen entdeckte. „Er ist ein Schauspieler mit außergewöhnlichem Talent und war genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, sagte sie.

Eine lang ersehnte und symbolische Anerkennung

Diese Kategorie würdigt endlich die grundlegende Rolle von Casting-Direktoren für den Erfolg eines Films. Ihre Arbeit, die Gespür, psychologisches Geschick und Intuition vereint, bestimmt oft die Chemie und Glaubwürdigkeit eines Films. Indem die Academy dieser Disziplin ihre ersten goldenen Statuetten verleiht, sendet sie ein starkes Signal: Casting ist eine eigenständige Kunstform.

In einer Zeit, in der Hollywood bestrebt ist, die Repräsentation von Frauen und Nachwuchstalenten zu erweitern, bringt diese Entwicklung einen willkommenen frischen Wind in die Preisverleihungssaison.