Laut verschiedenen Umfragen zu Wohnwünschen träumen 80 Prozent der Franzosen vom Besitz eines Landhauses . Diese Zahl spricht für sich.

Die Dekoration im Landhausstil ist weit mehr als nur ein einfacher Trend: Sie verkörpert eine Lebensweise, die in der Natur, der Wärme und dem authentischen Charme von Gebäuden vergangener Zeiten verwurzelt ist.

Mit ihrer Mischung aus Vintage-Möbeln , natürlichen Materialien und sanften Farben besticht diese dekorative Welt durch ihren stilistischen Reichtum.

Von rustikal bis ländlich-elegant bietet jede Variante eine einzigartige Atmosphäre, in der Komfort , Geselligkeit und Authentizität harmonisch zusammenwirken.

Verschiedene Einrichtungsstile für ein Landhaus

Die Welt der Landhausdekoration umfasst eine überraschend vielfältige Palette an Stilen. Jeder Stil greift auf unterschiedliche Traditionen zurück, teilt aber eine gemeinsame Grundlage: eine starke Verbundenheit zur Natur und eine warme Atmosphäre .

Von rustikal bis Wabi-Sabi

Der rustikale Stil erlebt ein starkes Comeback, angetrieben von der echten Sehnsucht nach Einfachheit und der Rückbesinnung auf das Wesentliche. Weit entfernt vom Klischee der „großmütterlichen“ Einrichtung strahlt er Modernität aus.

Der englische Cottage-Stil erinnert an die Frische der britischen Landschaft, ihre blühenden Gärten und die behaglichen Reetdachhäuser . Er ermöglicht es, wieder mit den eigenen tiefsten Gefühlen in Kontakt zu treten.

Der Shabby Chic verleiht jedem Raum eine sanfte und persönliche Note durch Objekte, die eine Geschichte erzählen. Er sollte nicht mit dem provenzalischen Stil verwechselt werden, der typisch für Südfrankreich ist und schmiedeeiserne Möbel mit einem rustikalen, romantischen Flair verbindet.

Wabi-Sabi hingegen evoziert die japanische minimalistische Ästhetik, indem es die Schönheit der Unvollkommenheit schätzt, mit patinierten Möbeln und natürlichen Farbtönen .

Landleben, Minimalismus und schicke Landschaft

Der Landhausstil interpretiert rustikale Einrichtung mit klaren Linien und funktionalen Möbeln neu. Moderner Minimalismus findet seinen Ausdruck in der Renovierung von Scheunen, wobei freiliegende Balken und Trockenmauerwerk mit zeitgenössischer Schlichtheit kombiniert werden.

Der Landhausstil gilt nach wie vor als der vollendetste: Er vereint den Charme vergangener Zeiten mit zeitgenössischer Eleganz . In französischen und englischen Landhäusern beheimatet, bewahrt er den Charakter alter Materialien und verfeinert gleichzeitig deren Linien.

Die Wahl des Stils hängt in erster Linie von der Architektur des Ortes und den Wünschen seiner Bewohner ab.

Materialien, Farben und Möbel: die Grundelemente des Landhausstils

Der Country-Chic-Stil basiert auf natürlichen Materialien und einer beruhigenden Farbpalette. Jedes Element trägt dazu bei, eine stimmige und behagliche Atmosphäre zu schaffen.

Edle und authentische Materialien

Massivholz ist der Grundpfeiler unserer Welt. Mangoholz, langlebig und umweltfreundlich zugleich, besticht durch seine wunderschöne, natürliche Maserung. Recyceltes Holz verleiht jedem Möbelstück eine unvergleichliche Einzigartigkeit: Kein Stück gleicht dem anderen.

Dunkle, geäderte Farbtöne verleihen den Räumen Wärme und Charakter. Naturstein schmückt Wände und Böden, während handgefertigte Keramik , Steinzeug, Terrakotta und Steingut für einen authentischen Touch sorgen.

Korbweide , Rattan , Zink und patiniertes Metall vervollständigen diese Palette natürlicher Materialien .

Bei den Textilien sorgen gewaschenes Leinen , dicke Baumwolle und Schlingenwolle dafür, dass der raue Look der Materialien weicher wirkt.

, dicke Baumwolle und Schlingenwolle dafür, dass der raue Look der Materialien weicher wirkt. Eine Tischdecke aus Leinen , eine Wolldecke oder dünne Gardinen genügen, um eine beruhigende Atmosphäre zu schaffen.

, eine Wolldecke oder dünne Gardinen genügen, um eine zu schaffen. Hanf und Naturfasern bringen Natürlichkeit in den Raum und unterstreichen seinen authentischen Charakter.

Ikonische Farben und Möbel

Die Farbpalette ist direkt von der Natur inspiriert: Gebrochenes Weiß , Creme, Sandbeige , Perlgrau, Taupe, Salbeigrün und Graublau dominieren. Diese Farbtöne fangen das natürliche Licht ein und erzeugen eine zeitlose Ruhe .

Um dem Ganzen mehr Charakter zu verleihen, wagen wir es, kräftige Akzente in Salbeigrün, Sturmblau oder Schokoladenbraun zu setzen.

Zu den charakteristischen Möbeln gehören ein großer Esstisch aus Massivholz im Landhausstil, unterschiedliche Korbstühle, eine rustikale Bank, eine antike Kommode und ein Sideboard. Ein Vintage -Sessel und ein Holzofen runden das gemütliche Ambiente ab.

Gebrauchte Möbel vom Flohmarkt verleihen einem Raum eine unvergleichliche Seele. Ausgewogenheit hat dabei stets Vorrang vor einem rein rustikalen Look.

Dekorative Gegenstände und Textilien zur Dekoration Ihres Landhauses

Die Dekorationselemente eines Landhauses erzählen eine Geschichte. Jedes ausgewählte Objekt unterstreicht die authentische und warme Atmosphäre des Interieurs.

Objekte, die von Geschichte durchdrungen sind

Vasen aus Steingut oder handgefertigter Keramik , gealterte Spiegel mit kunstvoll gearbeiteten Rahmen, antike Uhren vom Flohmarkt und Weiden- oder Rattan- Körbe schmücken ganz natürlich die Wände und Oberflächen.

Gerahmte Trockenblumen unter Glas ergeben eine trendige Wanddekoration . Kerzen in ihren Retro-Glasbehältern, Wandschilder aus Metall und rustikale Figuren runden die Atmosphäre ab.

Das Arrangieren von Keramikvasen unterschiedlicher Größe auf einem Konsolentisch erzeugt sofort einen dekorativen Effekt. Das Aufhängen eines alten, abgenutzten goldfarbenen Spiegels verstärkt das natürliche Licht und vergrößert den Raum optisch. Ein Strauß getrockneter Blumen in einem Weidenkorb verleiht dem Ganzen eine authentisch ländliche Note.

Textilien, die einhüllen und Geborgenheit spenden

Vorhänge aus Naturleinen , Kissen mit ländlichen Motiven und gesteppte Tagesdecken verwandeln jedes Zimmer in eine gemütliche Oase. Geschirrtücher aus Leinen -Baumwoll-Mischgewebe, bestickte Schürzen und Wolldecken verleihen dem Raum eine besondere, sinnliche Note.

Diese natürlichen Materialien mildern den rohen Charakter der Materialien und tragen voll und ganz zur behaglichen Atmosphäre bei.

Hervorhebung der architektonischen Merkmale und Räumlichkeiten des Landhauses

Die Seele eines Landhauses freizulegen bedeutet, seine bestehenden architektonischen Merkmale hervorzuheben. Dieser Prozess der Freilegung ist das Herzstück einer gelungenen Renovierung.

Bewahre die Seele des Ortes

Der traditionelle Kamin, die freiliegenden Balken , die Steinwände , die originalen Zementfliesen und die Terrakottafliesen verdienen es, hervorgehoben statt versteckt zu werden.

Die patinierten Parkettböden , die antiken Treppen, die Innenfensterläden und die weißen Bögen tragen alle zum unvergleichlichen Charme des Gebäudes bei. Das ausgebaute Dachgeschoss unter einem prächtigen Fachwerk bietet charaktervolle Wohnräume.

Die Glasdächer schaffen eine poetische Grenze zwischen Innenraum und Garten.

In der Küche präsentieren offene Regale handgefertigtes Geschirr und Gewürzgläser auf natürliche Weise.

und Gewürzgläser auf natürliche Weise. Der Essbereich ist um einen großen Holztisch angeordnet, der von unterschiedlichen, aber charaktervollen Stühlen umgeben ist.

angeordnet, der von unterschiedlichen, aber charaktervollen Stühlen umgeben ist. Der Garten erweitert den Innenraum durch Terrakottatöpfe mit aromatischen Kräutern und Dekorationen aus langlebigen Materialien.

Eine lebendige und zeitlose Dekoration im Landhausstil

Die Inspiration durch die Ursprünge des Ortes verleiht dem Gebäude Charakter. Die Holzterrasse , die wetterfesten Harzfiguren und die dekorativen Vogelhäuser setzen den rustikalen Stil im Außenbereich fort.

Zwischen Vergangenheit und Gegenwart bleibt die Einrichtung von Landhäusern so warm und zeitlos wie eh und je. Jedes sorgfältig ausgewählte Detail trägt dazu bei, eine Oase zu schaffen, in der das Leben wirklich schön ist.