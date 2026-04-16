Selbstgemachte Halloween-Dekorationen erfordern kein großes Budget. Mit etwas Fantasie und einfachen Materialien lässt sich im Handumdrehen eine richtig gruselige Atmosphäre schaffen.

Die Feiertage vor dem Tag der Toten stellen die ideale Zeit dar, um diese Kreationen als Familie, insbesondere mit Kindern, vorzubereiten.

Jede DIY-Idee wird so zu einer gemeinsamen Erinnerung. Bei richtiger Aufbewahrung können diese Dekorationen Jahr für Jahr wiederverwendet werden, was die Investition noch lohnender macht.

Gruselgirlanden und Hängedekorationen zum Selbermachen

Girlanden gehören zu den einfachsten DIY-Halloween-Dekorationen . Eine Fledermausgirlande aus Papier zu basteln, ist kinderleicht.

Nehmen Sie ein Blatt dickes, 200 g schweres schwarzes Papier , falten Sie es in der Mitte und zeichnen Sie dann, ausgehend von der Faltkante, mit einem weißen Bleistift eine halbe Fledermaus.

Schneide die Silhouette mit einer Schere aus, falte sie auseinander und zeichne die Details wie die Augen.

Stanzen Sie anschließend mit einem Locher Löcher in die Enden und fädeln Sie schwarze Schnur hindurch, um Ihre Figuren zusammenzubauen. Sie benötigen nur wenige Materialien: ein Blatt schwarzes 200-g-Papier, eine Schere, einen Locher, einen weißen Bleistift und schwarze Schnur.

Um die Atmosphäre zu verändern, können Sie nach demselben Prinzip Girlanden in Form von Geistern oder Kürbissen basteln . Ergänzen Sie die Dekoration mit Wimpeln, die Sie quer durchs Wohnzimmer hängen lassen, leuchtenden Luftballons oder sogar einem riesigen Skelett, das Sie an der Decke befestigen.

Diese Pendelleuchten verwandeln jeden Raum in ein schauriges Versteck.

Dekorative Kürbisse: Ein Muss für jede Halloween-Dekoration

Der Kürbis ist und bleibt das ultimative Symbol für Halloween. Man kann ihn draußen, am Eingang, auf dem Tisch oder überall im Haus platzieren. Ob orange, schwarz oder weiß bemalt – er lässt sich ganz einfach individuell gestalten, sogar mit Kindern.

Um einen dekorativen Kürbis aus einem Pappteller zu basteln , zeichnen Sie Augen, Nase und Mund mit einem Bleistift auf.

Die Details werden mit gelber Farbe ausgefüllt, um eine Kerze nachzuahmen, anschließend wird der Rest des Tellers leuchtend orange angemalt.

Füge einen braun bemalten Holzstab als Stiel und einen grünen Chenilledraht als Blatt hinzu. Hänge dein Werk dann an die Tür oder das Fenster.

Zu den Materialien gehören: ein Pappteller, ein Holzstab, ein Locher, ein Graphitstift, ein breiter Pinsel, Acrylfarbe in Orange, Primärgelb und gebranntem Siena, grüner Chenilledraht und Kreppband.

Wer es noch gruseliger mag, kann einen echten Kürbis aushöhlen und eine Jack O'Lantern mit einer Kerze im Inneren herstellen – ideal für eine authentisch schaurige Atmosphäre.

Kerzenhalter und Kerzen: eine düstere und unheimliche Atmosphäre

Selbstgemachte Kerzenhalter aus Glasgefäßen erzeugen ein sanftes, geheimnisvolles Licht. Um sie herzustellen, zeichnen Sie Ihr Design auf ein Stück Schmierpapier und stecken Sie es dann in das Glas.

Male die Umrisse der Außenseite des Topfes mit Acrylfarbe und einem feinen Pinsel nach, lasse die Farbe trocknen und trage dann eine zweite Schicht auf. Entferne das Papier und stelle ein Teelicht hinein.

Kürbis, Fledermaus oder Spinnennetz: Die Möglichkeiten sind endlos. Benötigte Materialien: Einmachgläser, orange, schwarze oder weiße Acrylfarbe, ein schwarzer Filzstift, ein feiner Pinsel und Teelichter. Die Schatten, die bei Einbruch der Dunkelheit an die Wände fallen, verstärken den gruseligen Effekt ungemein.

Zwei weitere Techniken verdienen Beachtung. Mumienkerzen werden hergestellt, indem man Glasgefäße mit Bandagen umwickelt, mit einem schwarzen Stift Augen aufmalt und eine Kerze hineinstellt.

Für einen blutigen Effekt rotes Wachs auf eine weiße Kerze tropfen lassen: eine originelle und sehr visuelle Idee für den Tisch.

Spinnen und Spinnweben als gruselige Dekoration

Verteilen Sie Spinnweben im ganzen Haus : auf dem Kaminsims, in den Deckenecken, in den Türrahmen und auf dem Tisch. Ergänzen Sie die gruselige Atmosphäre mit Spinnweben aus Plastik, Pappe oder Papier.

Um originelle Spinnen herzustellen , verwenden Sie Styroporkugeln, die Sie in mehreren Schichten schwarz bemalen, und Metallstäbe für die Beine. Stecken Sie die gebogenen Stäbe an die richtigen Stellen und schneiden Sie sie auf die gewünschte Länge zu.

Diese Hausspinnen passen perfekt in ein dehnbares Netz, das über den Eingang gespannt ist.

Eine weitere lustige Idee: Kleben Sie Plastikspinnen mit doppelseitigem Klebeband an die Wand, insbesondere in der Toilette, um die Gäste zu überraschen.

Ein Eingangskranz aus Zweigen, einem dehnbaren künstlichen Spinnennetz und Spinnen in verschiedenen Größen wird Ihre Gäste auf die gruseligste Art und Weise willkommen heißen.

Geister und Fledermäuse: Selbstgemachte Kreaturen zum Aufstellen überall

Um eine Geistergirlande für die Wand zu basteln , benötigen Sie Plastikkugeln mit Löchern, weißen Chiffonstoff, Schnur, schwarzen Karton und Klebstoff. Schneiden Sie den Stoff in etwa 25 cm große Quadrate, legen Sie die Stücke übereinander und befestigen Sie dann die Kugel an der Schnur, um den Kopf zu formen.

Schneiden Sie Augen und Mund aus Pappe aus, machen Sie ein Loch in die Mitte des Stoffs, fädeln Sie die Schnur hindurch und kleben Sie den Stoff auf den Ball.

Aus im Wald gesammelten, abgestorbenen Blättern lassen sich hübsche Tischgeister basteln: Einfach weiß anmalen und mit einem schwarzen Stift ein Gesicht darauf zeichnen. Simpel und wirkungsvoll.

Für die Fledermäuse aus Toilettenpapierrollen bemalt man die Rollen schwarz, schneidet Flügel aus schwarzem Tonpapier aus, klebt sie fest und fügt dann Augen und Zähne hinzu.

Ein cleverer Tipp: Verstecken Sie Süßigkeiten im Inneren, bevor Sie die Rollen verschließen.

Der Halloween-Tisch: eine festliche und einfache DIY-Dekoration

Der Halloween-Tisch ist in Schwarz, Rot, Orange und Lila dekoriert. Bastelt selbstgemachte Tischkarten, Serviettenringe, Tortenfiguren und Becherdekorationen.

Drucken Sie eine Halloween-Speisekarte aus und platzieren Sie sie in der Mitte, um dem Ganzen eine persönliche Note zu verleihen.

Ein ausgehöhlter Kürbis ist ein spektakulärer Blickfang für ein Buffet: Füllen Sie ihn mit Guacamole, Hummus oder herzhaften Snacks, die aussehen, als kämen sie aus dem Mund.

Schlangenförmige Bonbons zur Tischdekoration

Zuckerspinnen schlüpften zwischen die Teller

Weiße, abgestorbene Blätter, die als Tischläufer arrangiert wurden.

Ein Totenkopf mit einem Mund voller Süßigkeiten als Mittelpunkt

Einer Studie des US-amerikanischen Einzelhandelsverbands National Retail Federation zufolge gaben die Amerikaner im Jahr 2023 durchschnittlich 108 US-Dollar für Halloween aus, wobei ein zunehmender Anteil für Dekorationen aufgewendet wurde.

Dies beweist, dass das Selbermachen von Dekorationen eine wirtschaftliche und kreative Alternative darstellt, die für jeden zugänglich ist, unabhängig von der Ausstattung seiner Wohnung.