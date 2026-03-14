Die amerikanische Model, die ihr zweites Kind erwartet, präsentiert stolz ihren Babybauch.

Modelle
Léa Michel
@sofiagrainge/Instagram

Die amerikanische Model Sofia Richie, die ihr zweites Kind mit ihrem Ehemann, dem CEO der Atlantic Music Group, Elliot Grainge, erwartet, präsentiert ihren Babybauch in neuen Instagram-Selfies und enthüllt gleichzeitig eine neue Haarfarbe.

Natürliche Selfies und ein runder Bauch

Sofia Richie Grainge teilte kürzlich mehrere Spiegelselfies auf Instagram, auf denen sie stolz ihren wachsenden Babybauch präsentiert, indem sie ihr weißes T-Shirt hochzieht. In einem grauen Pullover und mit Sonnenbrille posiert sie mit einer Clutch im Leopardenmuster in der Hand – eine entspannte und authentische Szene, die ihren Alltag als werdende Mutter widerspiegelt. Die Bildunterschrift „Große Pläne“ deutet sowohl auf ihre Schwangerschaft als auch auf ihre persönlichen Projekte hin.

Ein neuer Karamellton für ihr Haar

Die ehemals blonde Stilikone trägt nun einen warmen, leuchtenden Braunton, der an Karamell erinnert. Diese Haarveränderung harmoniert perfekt mit ihrem minimalistischen Stil und verleiht ihrem Look als strahlende werdende Mutter eine sanfte Note. Ihre Fans sind begeistert von der Veränderung, die ihren Babybauch elegant in Szene setzt.

Eine Familie, die vor Freude wächst

Sofia und Elliot Grainge, bereits Eltern von Eloise (geboren im Mai 2024), verkündeten im Oktober 2025 ihre zweite Schwangerschaft mit einem Selfie vor dem Spiegel. Seitdem dokumentiert das Model regelmäßig ihre Schwangerschaft mit Fotos, beispielsweise im Dezember, als das Paar seine Babybäuche verglich, oder im November, als sie im fünften Monat war. Diese Beiträge inspirieren viele werdende Mütter mit ihrer Natürlichkeit und positiven Ausstrahlung.

Eine gemeinsame, unverfälschte Reise durch die Mutterschaft

Sofia Richie Grainge feiert ihren sich verändernden Körper mit Selbstbewusstsein und wechselt dabei zwischen lässigen Outfits und natürlichen Fotos, die ihren Babybauch ungekünstelt zeigen. Ihr Auftreten in den sozialen Medien unterstreicht ihr Image als moderne Stilikone, die Mode, Familie und Authentizität vereint.

Sofia Richie Grainge präsentiert stolz ihren Babybauch und ihre neue karamellfarbene Haarfarbe und versprüht in ihrer zweiten Schwangerschaft ansteckende und stilvolle Freude. Das Model und die werdende Mutter inspiriert Monat für Monat aufs Neue mit ihrer natürlichen Anmut.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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