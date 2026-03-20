Mit 37 Jahren strahlt dieses südafrikanische Model in Yogakleidung.

Das südafrikanische Model Candice Swanepoel strahlt in einem hellgrauen Yoga-Outfit – eine Reihe von Fotos, die auf Instagram für Furore sorgen und an denen die Leute jedes Detail lieben.

Ein als „ultra-raffiniert“ bezeichneter Sportswear-Look

Candice Swanepoel, ehemaliges Victoria's Secret Model und Mutter zweier Söhne, posiert in einem strukturierten grauen Ensemble: einem asymmetrischen Wickeloberteil mit One-Shoulder-Schnitt, einer fließenden Palazzo-Hose und schwarzen Lackpumps mit spitzer Zehenpartie. Auf hellem Holzboden in einem minimalistisch eingerichteten Raum präsentiert sie ihre Figur während eines Fotoshootings für eine Modemarke. Das Bild, das sie kürzlich auf ihrem Instagram-Account teilte, vereint Yoga- und Modetrends.

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Die Fans sind völlig überwältigt.

Die Kommentare sprudeln vor Liebe: „Du bist perfekt!“ , „Traumkörper!“ , „Diese Eleganz ist einfach umwerfend!“ , „Eine zeitlose Ikone!“ Tausende Herzen überschütten sie mit Bewunderung für ihre magnetische Ausstrahlung. Diese Fotos erinnern uns daran, warum Candice die Modewelt weiterhin dominiert und abwechselnd für Victoria's Secret 2026 und Hautpflegekampagnen vor der Kamera steht. Dieser Hybrid-Look – „Yoga trifft Luxus“ – spiegelt ihren Lifestyle wider: Sport, Reisen und Familie mit ihrem Ehemann, dem brasilianischen Model Hermann Nicoli. Die Menschen lieben diese Mutter.

Kurz gesagt, Candice Swanepoel beweist, dass Sport und Stil perfekt zusammenpassen. Die südafrikanische Ikone, die Instagram mit ihrer natürlichen Anmut und ansteckenden Energie begeistert, wird von vielen geliebt.