Dieses Model erscheint ungeschminkt und löst zahlreiche Reaktionen aus.

Das südkoreanische Model und die Influencerin Choi Jun Hee sorgte kürzlich für Aufsehen, nachdem sie ein Video von sich ohne Make-up veröffentlicht hatte. Bekannt für ihre perfekt inszenierten Auftritte in den sozialen Medien, zeigte sie sich diesmal ungeschminkt – ein deutlicher Kontrast zu dem Bild, das man sonst von ihr kennt.

Ein Naturvideo, das Internetnutzer überrascht

In dem kurzen Clip, der auf Instagram veröffentlicht wurde, sieht man Choi Jun Hee zunächst mit Brille und ungeschminkt – ein bewusst schlichter Look. Anschließend zeigt das Video den Übergang zu ihrem gewohnten Stil mit aufwendigerem Make-up. Dieser visuelle Kontrast löste online schnell zahlreiche Reaktionen aus; einige Internetnutzer zeigten sich überrascht von dieser „Verwandlung“.

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Ein Beitrag, der vor einem wichtigen Ereignis geteilt wurde

Diese Aussage erfolgt kurz vor der Hochzeit des Models im Mai. Mit diesem Post scheint sie eine persönlichere Seite ihres öffentlichen Images zeigen zu wollen und präsentiert sich in einem natürlichen Look, der in den sozialen Medien selten zu sehen ist.

Choi Jun Hee ist auch als Tochter der südkoreanischen Schauspielerin Choi Jin Sil bekannt, einer prominenten Persönlichkeit der südkoreanischen Unterhaltungsbranche. Seit einigen Jahren baut sie ihre eigene Online-Präsenz auf, insbesondere durch ihre Beiträge zu Mode und Lifestyle.

Eine Betrachtung des Images in den sozialen Medien

Das Video enthält eine humorvolle Botschaft, die die Zuschauer dazu aufruft, nicht nach dem Äußeren zu urteilen – ein Thema, das von Content-Erstellern häufig aufgegriffen wird. Indem sie verschiedene Facetten ihres Images präsentiert, veranschaulicht das südkoreanische Model und die Influencerin Choi Jun Hee, wie soziale Medien die öffentliche Wahrnehmung beeinflussen können.

Die beobachteten Reaktionen belegen ein anhaltendes Interesse an Inhalten, die Authentizität betonen. Mehrere Internetnutzer hoben ihre Wertschätzung für diesen Ansatz hervor, da er ihrer Ansicht nach zu einer realistischeren Darstellung des Alltags beiträgt.

Zwischen öffentlichem Image und Spontaneität

Diese Publikationsform spiegelt auch eine Weiterentwicklung digitaler Praktiken wider, bei der viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zwischen aufwendig produzierten Inhalten und spontaneren Momenten wechseln. Dieser Ansatz ermöglicht es ihnen, den direkten Kontakt zu ihrem Publikum aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die angebotenen Formate zu diversifizieren.

Mit der Veröffentlichung dieses Videos ohne Make-up vermittelt das südkoreanische Model und Influencerin Choi Jun Hee endlich eine differenziertere Sicht auf das öffentliche Image und erinnert uns daran, dass online präsentierte Erscheinungsbilder oft das Ergebnis bestimmter ästhetischer Entscheidungen sind.