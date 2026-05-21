In einem langen roten Kleid zieht Adriana Karembeu auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich.

Die 79. Filmfestspiele von Cannes (12.–23. Mai 2026) waren dank der außer Konkurrenz gezeigten Vorführung von „Die Schlacht von de Gaulle: Das Eisenzeitalter“ besonders lebhaft. Unter den zahlreichen Prominenten auf dem roten Teppich erregte das slowakische Model, die Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Adriana Karembeu besondere Aufmerksamkeit. Als bekanntes Gesicht der französischen Medienlandschaft wählte sie einen auffälligen Look und kombinierte ein langes rotes Kleid mit einer gewagten platinblonden Frisur.

Ein langes, leuchtend rotes Kleid

Das Herzstück ihres Auftritts, das lange rote Kleid von Adriana Karembeu, stach als eine der auffälligsten Farbwahlen des Abends hervor. Dieser leuchtende, zeitlose und dramatische Farbton ist ein Klassiker auf dem roten Teppich von Cannes und vermittelt Selbstbewusstsein und Eleganz zugleich. Der fließende, bodenlange Saum umspielte harmonisch ihre Silhouette und verlieh dem Ensemble eine feierliche Ausstrahlung, die dem prestigeträchtigen Charakter der Veranstaltung perfekt entsprach. Das Rot, eingefangen im Blitzlichtgewitter der Fotografen, sorgte für eine sofort wahrnehmbare Präsenz.

Eine platinblonde Frisur

Ein weiteres auffälliges Element ihres Auftritts war ihre Frisur. Adriana Karembeu trug einen kurzen, platinblonden Bob, der einen starken Kontrast zum warmen Rot ihres Kleides bildete. Weit mehr als nur ein Detail, unterstrich diese kurze, strahlende Frisur den selbstbewussten Charakter von Adriana Karembeus Erscheinung in einem ausgesprochen modernen Stil.

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Ein Auftritt in einem prestigeträchtigen Umfeld

Dieser Auftritt fiel mit der außer Konkurrenz stattfindenden Vorführung von „Die Schlacht von de Gaulle: Das Eisenzeitalter“ zusammen, einem der Höhepunkte der 79. Filmfestspiele von Cannes. Wie jedes Jahr lockte die Veranstaltung zahlreiche Prominente aus Film, Mode und Unterhaltung an, die auf den Stufen des Palais des Festivals um Eleganz wetteiferten. In diesem Rahmen stach Adriana Karembeu mit einem Look hervor, der in seiner Gestaltung zurückhaltend und in seiner Wirkung zugleich spektakulär war.

Mit ihrem langen roten Kleid und dem platinblonden Haar sorgte Adriana Karembeu für einen der unvergesslichsten Auftritte des Abends. Ein Beispiel für schlichte Eleganz, basierend auf der Kraft einer Farbe und der Kühnheit eines Kontrasts.