Mit 58 Jahren überrascht Pamela Anderson mit einer voluminösen Föhnfrisur, die Diskussionen auslöst.

Bei den Fashion Trust US Awards 2026 in Los Angeles sorgte Pamela Anderson mit einer Haarverwandlung für Aufsehen. Die für ihre charakteristischen romantischen Wellen bekannte Schauspielerin aus „Die nackte Kanone“ entschied sich diesmal für eine voluminöse, retro-inspirierte Föhnfrisur und bestätigte damit ihre Vorliebe für stilistische Neuerfindung.

Eine Retro-Föhnfrisur, inspiriert von den 1970er Jahren

Pamela Anderson experimentiert ständig mit ihrem Image und wechselt bei jedem öffentlichen Auftritt Schnitt, Farbe und Textur. Dieser neue Look ist Teil einer Reihe von Haarverwandlungen der letzten Zeit und spiegelt ihren freien und selbstbewussten Umgang mit Schönheit wider. Für die Veranstaltung trug Pamela Anderson eine strukturierte Föhnfrisur mit ausgeprägtem Volumen und gestuften Highlights. Die Frisur zeichnete sich durch Curtain Bangs aus, ein ikonisches Detail der 1970er-Jahre, das an die Retro-Ästhetik erinnert, die oft mit Schauspielerin Goldie Hawn in Verbindung gebracht wird.

Diese Frisur steht im Kontrast zu den weichen Locken, die Pamela Anderson kürzlich trug, darunter ein romantischer, gewellter Bob. Das voluminöse Föhnstyling kombinierte sie mit einem strukturierten, mauvefarbenen Hemdkleid, das mit silbernen Blumenapplikationen verziert war. Auch beim Make-up blieb Pamela Anderson ihrem natürlichen Stil treu: ein strahlender Teint und ein Hauch von Rosa auf den Lippen.

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Eine Haar-Evolution, die stolz präsentiert wird

In den letzten Monaten hat Pamela Anderson ausgiebig mit ihren Haaren experimentiert. Sie trug verschiedene Längen, vom Stufenschnitt bis zum neu interpretierten Vokuhila, und variierte auch die Haarfarbe, von Blond bis Rot, inklusive einer pinkfarbenen Strähne. Stets auf der Suche nach neuer Erfindung, spielt sie auch mit verschiedenen Texturen und wechselt zwischen eleganten Styles und natürlicheren, fast zerzausten Looks. Diese stilistische Kühnheit spiegelt ihren klaren Wunsch wider, ihr Image neu zu erfinden und gleichzeitig ihrer ikonischen 90er-Jahre-Persönlichkeit treu zu bleiben.

Ein Look, der in den sozialen Medien die Meinungen spaltet.

Wie so oft, wenn Prominente mit einem unerwarteten Stil überraschen, hat Pamela Andersons neue Frisur leider zahlreiche Reaktionen im Internet ausgelöst. Einige Nutzer äußerten ihre Vorliebe für ihre charakteristischen Locken und schrieben beispielsweise: „Ich mag es lieber lockig.“ Andere Kommentare hingegen lobten die Veränderung und fanden, der Look bringe einen Hauch von Modernität: „Ich liebe es, es ist frisch.“ Einige wenige Nutzer waren skeptischer, was die Stylingtechnik anging, und erklärten: „Das sieht nicht nach Föhnen aus.“

Abgesehen von diesen Meinungen ist es wichtig zu bedenken, dass das Aussehen eines Menschen – sei es die Frisur oder der Körperbau – nicht ständig beurteilt werden sollte. Ob es gefällt oder nicht, spielt letztendlich eine untergeordnete Rolle: Diese Frisurwahl gehört in erster Linie Pamela Anderson selbst und spiegelt ihre Freiheit wider, sich nach Belieben neu zu erfinden.

Mit dieser voluminösen, von den Siebzigern inspirierten Föhnfrisur unterstreicht Pamela Anderson ihren Wunsch, neue Facetten ihres Images zu erkunden. Diese Haarverwandlung beweist einmal mehr den anhaltenden Einfluss der Schauspielerin auf Beauty-Trends und ihr Engagement für einen unkonventionellen Stil.