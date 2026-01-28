"Unglaublich elegant": Dieses amerikanische Model hinterlässt in einem Haute-Couture-Kleid einen bleibenden Eindruck.

Karlie Kloss begeisterte kürzlich die Pariser Couture-Woche mit einem Dior-Kleid, das eindrucksvoll bewies, dass transparente Stoffe und rückenfreie Kleider ein unschlagbares Duo sind. Das amerikanische Model und die Tänzerin teilte den Look auf Instagram und sorgte damit für Furore bei ihren Fans.

Eine meisterhafte Kreation von Dior für die Pre-Fall-Kollektion 2026.

Dieses schwarze Kleid aus transparentem, mattem Stoff aus Diors Pre-Fall-Kollektion 2026 von Jonathan Anderson besticht durch seinen markanten Kontrast. Vorne sorgen ein hoher, asymmetrischer One-Shoulder-Ausschnitt und Dreiviertel-Puffärmel mit Raffungen an den Handgelenken für eine raffinierte Silhouette. Der asymmetrische Saum fällt fließend, während der tiefe Rückenausschnitt die Haut in einer perfekt dramatischen Spannung enthüllt.

Ein minimalistischer Stil, der das Kleid hervorhebt

Der von Natasha Colvin entworfene Look ist minimalistisch gehalten, um dem Raum mehr Wirkung zu verleihen. Karlie trägt schwarze Dior Muse Pumps mit eckiger Spitze und dünnem Riemchen sowie eine Dior Cigale Tasche. Ricky Fraser kreiert einen tiefen Dutt mit locker fallenden Strähnen, und Tobi Henney setzt auf ein frisches Make-up mit schwarzem Eyeliner und rosa Lidschatten.

Karlie Kloss beweist auf brillante Weise, dass wahre modische Stärke aus subtilen Kontrasten entsteht, ganz ohne grelle Farben oder überflüssige Verzierungen. Dieser Pariser Look definiert moderne Eleganz in der Haute Couture neu.