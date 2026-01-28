"Unglaublich elegant": Dieses amerikanische Model hinterlässt in einem Haute-Couture-Kleid einen bleibenden Eindruck.

Search here...

Léa Michel
Karlie Kloss begeisterte kürzlich die Pariser Couture-Woche mit einem Dior-Kleid, das eindrucksvoll bewies, dass transparente Stoffe und rückenfreie Kleider ein unschlagbares Duo sind. Das amerikanische Model und die Tänzerin teilte den Look auf Instagram und sorgte damit für Furore bei ihren Fans.

Eine meisterhafte Kreation von Dior für die Pre-Fall-Kollektion 2026.

Dieses schwarze Kleid aus transparentem, mattem Stoff aus Diors Pre-Fall-Kollektion 2026 von Jonathan Anderson besticht durch seinen markanten Kontrast. Vorne sorgen ein hoher, asymmetrischer One-Shoulder-Ausschnitt und Dreiviertel-Puffärmel mit Raffungen an den Handgelenken für eine raffinierte Silhouette. Der asymmetrische Saum fällt fließend, während der tiefe Rückenausschnitt die Haut in einer perfekt dramatischen Spannung enthüllt.

Ein minimalistischer Stil, der das Kleid hervorhebt

Der von Natasha Colvin entworfene Look ist minimalistisch gehalten, um dem Raum mehr Wirkung zu verleihen. Karlie trägt schwarze Dior Muse Pumps mit eckiger Spitze und dünnem Riemchen sowie eine Dior Cigale Tasche. Ricky Fraser kreiert einen tiefen Dutt mit locker fallenden Strähnen, und Tobi Henney setzt auf ein frisches Make-up mit schwarzem Eyeliner und rosa Lidschatten.

Karlie Kloss beweist auf brillante Weise, dass wahre modische Stärke aus subtilen Kontrasten entsteht, ganz ohne grelle Farben oder überflüssige Verzierungen. Dieser Pariser Look definiert moderne Eleganz in der Haute Couture neu.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
„Sie könnte ein Model sein“: Mit 31 Jahren definiert diese Schauspielerin den „koreanischen Chic“ neu.

