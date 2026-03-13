Mit 50 Jahren überrascht Eva Longoria mit einem neuen Haarschnitt

Die amerikanische Schauspielerin, Regisseurin, Produzentin und Model Eva Longoria präsentiert eine neue Frisur, die sie mit einem figurbetonten pastellgelben Kleid kombiniert – in einem Instagram-Post, der pure Lebensfreude ausstrahlt.

Ein neuer Schnitt für ein neues Jahrzehnt

Eva Longoria hat sich von ihrer langen Mähne getrennt und trägt nun einen Bob, der ihr Gesicht umspielt. Der leicht texturierte und luftige Schnitt verleiht ihrem Haar Bewegung und wird von Stylisten und Fans gleichermaßen gelobt. Auf Social Media präsentierte die Schauspielerin ihren neuen Look in einem Video, das sie bei der Arbeit am Filmset zeigt und damit ihre Vorliebe für stylische Typveränderungen unterstreicht.

Ein schicker und farbenfroher Fischerhut

Eva Longoria präsentiert sich auf Fotos mit einem eleganten Bob – ein schicker und moderner Look. Die leicht gewellten Strähnen umspielen ihre Kieferpartie und umrahmen ihr Gesicht, ohne dabei an Leichtigkeit einzubüßen. Diese mittlere Länge, weder zu kurz noch zu lang, ist ideal für alle, die ihre Frisur verändern möchten, ohne dabei ihre Haarlänge zu verlieren.

Ein buttergelbes Kleid zum Tanzen zwischen den Takes

Im Video trägt Eva Longoria ein figurbetontes, pastellgelbes Maxikleid mit Rüschen, das ihre Figur perfekt in Szene setzt und gleichzeitig fröhlich und unbeschwert wirkt. Der buttergelbe Farbton bringt ihren Teint zum Strahlen und harmoniert ideal mit ihrem neuen Bob. So entsteht ein sanfter Kontrast zwischen der sonnigen Farbe und dem strukturierten Schnitt. Man sieht sie, wie sie mit dem Choreografen Gustavo Vargas einige Tanzschritte übt. Er wirbelt sie herum und führt sie durch die entspannte Backstage-Atmosphäre.

Kurz gesagt, spiegelt dieses Duo aus „kurzem Bob und farbenfrohem Kleid“ eine selbstbewusste Eva Longoria mit 50 Jahren wider. Ihr viel diskutierter Frisurwechsel wird als inspirierende Geste für viele Frauen gesehen, die ebenfalls einen „selbstbewussteren“ Stil annehmen möchten.

In einem Spitzenkleid zieht dieses amerikanische Model die Blicke auf sich.

