Essstörungen: Die 38-jährige amerikanische Schauspielerin Hilary Duff spricht öffentlich darüber.

Hilary Duff, die schon in jungen Jahren in der Serie „Lizzie McGuire“ entdeckt wurde, wuchs im Rampenlicht auf. Heute blickt die amerikanische Schauspielerin, Singer-Songwriterin, Autorin, Stylistin und Produzentin mit größerer Distanz auf einige schwierige Phasen ihrer Jugend zurück. In mehreren Interviews spricht sie offen über die Essstörungen, an denen sie als Teenager litt, und erklärt, wie der Druck, dem sie aufgrund ihres Aussehens ausgesetzt war, den Beginn ihrer Karriere beeinflusste.

Früher Ruhm und ständiger Druck

Hilary Duff wurde Anfang der 2000er-Jahre durch die Disney-Channel-Serie „Lizzie McGuire“ berühmt. Damals war sie noch ein Teenager, doch ihr Image stand bereits im Rampenlicht. In einem Interview mit dem Magazin „Women’s Health“ sprach die Schauspielerin über den Druck, den sie in dieser Zeit verspürte: „Mit etwa 17 oder 18 Jahren war ich sehr dünn. Es war furchtbar. Ich fühlte mich in meiner Haut nicht wohl.“ Sie erklärte außerdem, dass diese Zeit mit einer Phase zusammenfiel, in der das Körperbild von Schauspielerinnen ständig im Fokus der Medien stand.

Ein Kontext, der vom Schlankheitskult geprägt ist

Anfang der 2000er-Jahre war der Druck, dünn zu sein, in der Unterhaltungsbranche besonders hoch. Schauspielerinnen, oft sehr jung, wurden regelmäßig mit Erwartungen an ihr Aussehen konfrontiert. Hilary Duff erklärt, dass diese Zeit sie tiefgreifend beeinflusst hat: „Ich stand ständig vor der Kamera und dachte, so müsse eine Schauspielerin aussehen.“ Experten weisen darauf hin, dass diese unrealistischen Schönheitsideale zur Entwicklung von Essstörungen beitragen können, von denen viele Menschen, insbesondere junge Frauen, betroffen sind.

Heute eine friedlichere Zukunftsaussicht.

Hilary Duff sagt, sie habe im Laufe der Zeit ein gelasseneres Verhältnis zu ihrem Körper entwickelt. Die Schauspielerin erklärt, dass verschiedene Lebensphasen zu dieser Veränderung beigetragen haben, darunter auch die Mutterschaft. Sie ist mittlerweile Mutter mehrerer Kinder und sagt, sie habe nach und nach gelernt, sich selbst anders wahrzunehmen.

In ihren Interviews betont sie außerdem, wie wichtig es ist, auf die eigene psychische Gesundheit zu achten und sich von den von der Branche auferlegten Standards zu distanzieren. „Heute bin ich stolz auf meinen Körper und was er alles durchgemacht hat.“

Eine Rede zur Anregung zur Diskussion

Indem Hilary Duff diese Phase ihres Lebens öffentlich thematisiert, trägt sie dazu bei, die Schwierigkeiten ins Licht zu rücken, mit denen manche Prominente schon in jungen Jahren konfrontiert sind. Ihre Berichte helfen, das Thema Essstörungen und den damit verbundenen Druck bezüglich des Körperbildes zu enttabuisieren. Laut mehreren Experten kann die Tatsache, dass Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens über ihre Erfahrungen sprechen, dazu beitragen, Stigmatisierung abzubauen und Betroffene zu ermutigen, sich Hilfe zu suchen.

Kurz gesagt, blickt Hilary Duff offen auf eine Zeit zurück, die vom Imagedruck in der Unterhaltungsbranche geprägt war. Indem sie ihre Erfahrungen teilt, unterstreicht die Schauspielerin, wie wichtig es ist, diese Themen offen anzusprechen und die unrealistischen Standards, die auf jungen Künstlern lasten können, in Frage zu stellen.