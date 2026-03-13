In einem Spitzenkleid zieht dieses amerikanische Model die Blicke auf sich.

Léa Michel
Auf der Vanities-Party in Los Angeles stahl Kaia Gerber einmal mehr allen die Show. Das amerikanische Model und die Schauspielerin, Tochter von Supermodel Cindy Crawford, interpretierte das ikonische kleine Schwarze auf moderne und mühelos elegante Weise neu.

Eine Givenchy-Kreation, die Tradition und Moderne vereint

Zu diesem Anlass trug Kaia Gerber ein Givenchy-Kleid aus zarter Spitze mit einem leichten Tüllrock, der an klassisches Ballett erinnerte. Das Outfit vereinte die zeitlose Eleganz von Schwarz mit einer ätherischen Anmut und demonstrierte eindrucksvoll die Kunst des Kontrasts, die die junge Frau perfekt beherrscht. Ohne überflüssige Accessoires setzte Kaia auf Schlichtheit: Schwarze Lackpumps betonten ihre Figur und lenkten die Aufmerksamkeit ganz auf das Herzstück ihres Ensembles.

Ein natürlicher und strahlender Look

Für ihren Beauty-Look wählte das Model einen natürlichen Stil. Ihr Haar, locker in sanften Wellen getragen, fiel ihr frei über die Schultern und unterstrich die subtile Balance zwischen Eleganz und Lässigkeit. Ein strahlendes Make-up rundete ihren Look ab und betonte ihren leuchtenden Teint und die warmen Töne, die an den milden kalifornischen Frühling erinnerten.

Ein Erbe des Stils

Kaia Gerber untermauert einmal mehr ihren Status als aufstrebende Modeikone. In den Fußstapfen ihrer Mutter Cindy Crawford gelingt es ihr, jeden Auftritt zu einem wahren Fashion-Highlight zu machen. Bereits wenige Wochen zuvor hatte sie das Publikum bei den Film Independent Spirit Awards mit einer weiteren Kreation von Givenchy begeistert und damit ihre Treue zum Pariser Modehaus sowie ihre Vorliebe für klare Linien unter Beweis gestellt.

Mit ihrer Neuinterpretation des kleinen Schwarzen zollt Kaia Gerber einem zeitlosen Kleidungsstück Tribut und verleiht ihm gleichzeitig ihre eigene, moderne und selbstbewusste Note. Ein Auftritt, der – falls überhaupt noch einer Bestätigung bedurft hätte – beweist, dass die Zukunft der Mode in guten Händen liegt.

Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
