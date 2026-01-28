Search here...

Mit 47 Jahren wertet Laetitia Casta ein Kleid mit einem unerwarteten Modeaccessoire auf.

Naila T.
Extrait Laeticia Casta dans l’émission « Sept à huit »

Laetitia Casta zog kürzlich bei Jonathan Andersons erster Haute-Couture-Show Frühjahr/Sommer 2026 für Dior alle Blicke auf sich. In einem komplett schwarzen Ensemble – einem ärmellosen Kleid mit klaren Linien und einer prächtigen Federboa – stellte sie die Konventionen der Haute Couture mit raffinierter Eleganz in Frage.

Das kleine Schwarze – kühn neu interpretiert

Im Zentrum ihrer Silhouette steht ein ärmelloses Kleid, das ihre Anmut perfekt unterstreicht. Ein dezenter Schlitz, Haute-Couture-Details und ein makelloser Fall: Dieses Kleid interpretiert Diors DNA neu und verleiht ihr eine dramatische und moderne Note. Die französische Schauspielerin, Model und Regisseurin Laetitia Casta beweist, dass Klassiker nie aus der Mode kommen, wenn sie mit Selbstbewusstsein und Charisma getragen werden.

Die Federboa: Die Rückkehr eines vergessenen Accessoires

Das Überraschungsmoment? Eine lange schwarze Federboa, die sich um ihre Schultern schmiegt und dem Look eine theatralische Note verleiht. Sie erinnert subtil an klassisches Kino und verleiht dem Outfit eine unerwartete Dynamik – eine gelungene Mischung aus Retro-Eleganz und Modernität. Oft als „extravagantes Souvenir“ abgetan, feiert dieses Accessoire ein triumphales Comeback und präsentiert sich als schickes Must-have für den Winter 2026.

In der ersten Reihe eine französische Ikone mit unveränderlichem Aussehen

Umgeben von Persönlichkeiten wie der barbadischen Sängerin und Geschäftsfrau Rihanna und der amerikanischen Schauspielerin und Produzentin Jennifer Lawrence, sticht Laetitia Casta mit ihrem unaufdringlichen, aber dennoch unwiderstehlichen französischen Chic hervor. Ihre Silhouette – ein grafisches schwarzes Kleid und zarte Federn – überdauert Epochen und Trends mit seltener Leichtigkeit. Als ehemalige Muse von Yves Saint Laurent bestätigt sie einmal mehr ihren Status als zeitlose Modeikone.

Indem sie mit den Kontrasten zwischen minimalistischer Couture und „Extravaganz“ spielt, erinnert uns Laetitia Casta daran, dass Mode in erster Linie eine Frage der Haltung ist. Sie verkörpert eine freie und entschieden zeitgenössische Eleganz und beweist damit, dass Stil keine Altersgrenze kennt – nur eine individuelle Note.

Naila T.
Naila T.
Ich analysiere die gesellschaftlichen Trends, die unseren Körper, unsere Identität und unsere Beziehung zur Welt prägen. Mich treibt das Verständnis dafür an, wie sich Normen in unserem Leben entwickeln und verändern und wie Diskurse über Geschlecht, psychische Gesundheit und Selbstbild den Alltag durchdringen.
Article précédent
"Unglaublich elegant": Dieses amerikanische Model hinterlässt in einem Haute-Couture-Kleid einen bleibenden Eindruck.
Article suivant
„Ich habe zugenommen“: Eine Miss France spricht über den anhaltenden Druck auf ihren Körper.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Ich habe zugenommen“: Eine Miss France spricht über den anhaltenden Druck auf ihren Körper.

Angélique Angarni-Filopon, die zur Miss France 2025 gewählt wurde, sprach nach einem Jahr intensiver Beobachtung offen über ihr...

"Unglaublich elegant": Dieses amerikanische Model hinterlässt in einem Haute-Couture-Kleid einen bleibenden Eindruck.

Karlie Kloss begeisterte kürzlich die Pariser Couture-Woche mit einem Dior-Kleid, das eindrucksvoll bewies, dass transparente Stoffe und rückenfreie...

„Sie könnte ein Model sein“: Mit 31 Jahren definiert diese Schauspielerin den „koreanischen Chic“ neu.

Bae Suzy (bürgerlich Bae Su-ji), eine beliebte südkoreanische Ikone, fasziniert weiterhin mit ihrer einzigartigen Ausstrahlung und außergewöhnlichen Vielseitigkeit....

"Großartig": Dieser Star beeindruckt Internetnutzer am Strand

Die amerikanische Rapperin Coi Leray, die monatlich 10 Millionen Hörer auf Spotify verzeichnet und für einen BET Award...

In Paris sorgt Demi Moore in einem skulpturalen Jumpsuit für Furore.

Die Pariser Haute Couture Fashion Week hielt einmal mehr, was sie versprach: spektakuläre und gewagte Kreationen. Zu den...

Amber Heard bricht ihr Schweigen über das Cybermobbing, dem sie ausgesetzt ist.

Die amerikanische Schauspielerin und Produzentin Amber Heard bricht in dem Dokumentarfilm „Silenced“ erneut ihr Schweigen. Darin beleuchtet sie...

© 2025 The Body Optimist