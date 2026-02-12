„Ein Grund zum Stolz“: Angelina Jolie spricht stolz über ihre Narben nach ihrer präventiven Mastektomie.

Angelina Jolie sprach kürzlich sehr offen über die Narben, die ihre präventive Krebsoperation hinterlassen hat. Für die kambodschanisch-amerikanische Schauspielerin, Regisseurin, Drehbuchautorin, Produzentin und Goodwill-Botschafterin sind dies keine Zeichen von Schmerz oder Verlust, sondern Beweise für das Leben, für eine bewusste Entscheidung und für ihr Engagement für sich selbst und ihre Kinder.

Eine medizinische Entscheidung wurde öffentlich gemacht

2013 gab Angelina Jolie bekannt, dass sie sich einer Operation unterzogen hatte, um ihr erhöhtes Krebsrisiko zu senken. Als Trägerin des BRCA1-Gens traf sie diese Entscheidung, nachdem mehrere Familienmitglieder an der Krankheit gestorben waren. In einem Meinungsbeitrag, der in der internationalen Presse veröffentlicht wurde, erklärte sie, sie wolle Frauen dazu ermutigen, sich zu informieren und gegebenenfalls präventive Maßnahmen in Betracht zu ziehen, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

„Ich bin stolz auf meine Narben.“

Heute spricht Angelina Jolie offen über ihre Narben. In einem Interview mit France Inter erklärte sie: „Ich bin stolz auf meine Narben. Es war meine Entscheidung, am Leben zu bleiben und für meine Kinder da zu sein.“ Sie betont, dass diese Spuren eine Geschichte erzählen – die Geschichte eines persönlichen Kampfes, aber auch die der weiblichen Solidarität.

In ihrem neuesten Film, unter der Regie von Alice Winocour, trägt auch die von ihr verkörperte Figur sichtbare Narben, die ihre eigenen Erfahrungen widerspiegeln. Diese Parallele zwischen Kunst und Leben verleiht ihrer Darstellung eine einzigartige Kraft.

Eine Wirkung, die über das Kino hinausgeht

Seit ihrer öffentlichen Bekanntgabe der Krebsoperation ist Angelina Jolie zu einer globalen Symbolfigur geworden. Der sogenannte „Angelina-Effekt“ hat in mehreren Ländern zu einem deutlichen Anstieg der Anfragen nach Gentests geführt. In Frankreich verzeichneten spezialisierte Zentren in den Monaten nach ihrem öffentlichen Statement einen Anstieg der Beratungen zu erblichen Krebsrisiken um 20 Prozent. Ihre Botschaft? Sie möchte zu informierten, individuellen Entscheidungen ermutigen, die den individuellen Lebensweg jedes Einzelnen respektieren. Sie betont: „Der Zugang zu Vorsorgeuntersuchungen und medizinischer Versorgung sollte niemals vom Wohnort oder den finanziellen Möglichkeiten abhängen.“

Das Schweigen brechen, Sinn geben

Angelina Jolie spricht nicht nur über Präventivmedizin, sondern auch über ein grundlegend verändertes Verhältnis zu ihrem Körper. Für sie sind diese Narben nichts, was man verstecken muss, sondern etwas, das man verstehen, akzeptieren und sogar ehren sollte. In einer Welt, in der die Darstellung des weiblichen Körpers weiterhin weitgehend von Normen bestimmt wird, bietet sie eine andere Vision: die eines Körpers, der gelebt, geformt, würdevoll und frei von den Blicken anderer ist.

Sie sagt, sie teile diese sichtbaren Spuren mit „vielen Frauen, die sie liebt“, und meint damit eine stille Gemeinschaft von Frauen, die ebenfalls vor schwierigen Entscheidungen standen. „Ich bin immer sehr berührt, wenn ich sehe, wie andere Frauen ihre Geschichten teilen“, vertraut sie an.

Angelina Jolie betont, dass ihre Narben keine Schwäche, sondern ein Beweis ihrer Stärke sind. Indem sie offen über ihren Weg spricht, eröffnet sie eine neue Perspektive auf Gesundheit, Körper und Solidarität unter Frauen. Ihre Geschichte inspiriert weiterhin – nicht durch Heldentum, sondern durch ihre Authentizität und ihr Engagement, das Leben aller Frauen zu verbessern.