Im Badeanzug startet Lizzo mit einer klaren Botschaft ins Jahr 2026: null Hemmungen.

Anaëlle G.
@lizzobeeating/Instagram

Am 2. Januar 2026 startete Lizzo mit einem ausdrucksstarken Instagram-Post ins neue Jahr: zwei Fotos von sich in einem weißen Badeanzug ihrer inklusiven Marke, darüber ein farbenfroher, gemusterter Body. Die Sängerin präsentierte stolz ihre Figur und ihr Selbstbewusstsein.

Körperpositivität: ein tägliches Manifest

Dieser Beitrag erscheint drei Wochen nach einem schockierenden Post, in dem Lizzo einen viralen Witz über ihren Körper anprangerte: „Ich habe einen ‚Fettwitz‘ über mich im Jahr 2025 gesehen, und er ging viral. Nur weil ich dick bin.“ Angesichts unerbittlicher Kritik stellte sie eine goldene Regel auf: „Dein Körper gehört nicht anderen. Er gehört DIR.“ Ob Abnehmen, Zunehmen, Operation oder alles beim Alten lassen: „Was auch immer du mit deinem Körper machst, kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten.“ Ein herzlicher Appell, der Millionen von Internetnutzern berührte.

Die Stars stehen vereint hinter seiner Botschaft

Die US-amerikanische Geschäftsfrau und Medienpersönlichkeit Paris Hilton, die US-amerikanische Singer-Songwriterin SZA, die US-amerikanische Sängerin Erykah Badu und die US-amerikanische Singer-Songwriterin Chloe Bailey: Der Post erhielt Tausende von Likes und zustimmenden Kommentaren. „Königin“, „Unglaublich“, „Ich liebe es“ : Die Stars verstärkten diesen Appell zur Selbstakzeptanz. In ihren Instagram-Stories griff Lizzo die positive Resonanz mit Humor auf und wandelte Spott in positive Energie um.

Dieser erste Post ist mehr als nur ein Foto ihres Outfits: Er ist ein Statement. Lizzo wandelt Urteile in eine starke Kraft um und erklärt ihre Körperwahl zu einer persönlichen Revolution. Ihre Botschaft? Keine Komplexe, volle Souveränität über ihr Aussehen. Ein Auftakt für 2026, der den Ton angibt: Selbstliebe steht an erster Stelle.

Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
Das Maduro-Paar: Cilia Flores, die First Lady im Zentrum der venezolanischen Macht?

