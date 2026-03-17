Nicole Kidman sorgte in einem skulpturalen Kleid für einen umwerfenden Auftritt.

Die australisch-amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin Nicole Kidman sorgte bei den Oscars 2026 mit einem umwerfenden Auftritt auf dem roten Teppich in einem skulpturalen Chanel-Kleid für Aufsehen.

Eine maßgeschneiderte, ätherische und historische Kreation

Nicole Kidman trug ein maßgeschneidertes Kleid von Matthieu Blazy. Das puderrosa Seidenkleid, verziert mit zarten Federn, bestach durch ein trägerloses, korsettartiges Oberteil, das mit Kristallen und schwarzen Pailletten bestickt war und in einen fließenden, ätherischen Rock überging. Nicole Kidman rundete das Ensemble mit edlem Schmuck ab: Uhren, Diamantringe und dezente Perlen, die ihren Look unterstrichen, ohne ihn zu dominieren.

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Ein symbolischer Moment für "Moulin Rouge"

Gemeinsam mit Ewan McGregor präsentierte Nicole Kidman die Gala zum 25-jährigen Jubiläum des Films „Moulin Rouge“ (2001), der ihm im selben Jahr seine erste Oscar-Nominierung einbrachte. Sie verkörperte zeitlose Eleganz. Ihre wohlgeformte Figur, zugleich strukturiert und ätherisch, erinnerte an eine moderne Märchenheldin, deren Federn die Illusion von leichtem Flug erweckten.

Ein Australier unter den Stars

Obwohl sie dieses Jahr nicht nominiert war, war Nicole Kidman allgegenwärtig und traf dort auf ihre australischen Kollegen: Schauspielerin Rose Byrne (nominiert als Beste Hauptdarstellerin für „If I Had Legs I'd Kick You“) und Schauspieler Jacob Elordi (Nebendarsteller in Del Toros „Frankenstein“). Als treue Chanel-Repräsentantin bei den letzten Veranstaltungen lief sie seit Frühjahr 2026 für die Prêt-à-porter- und Métiers-d'Art-Kollektionen über den Laufsteg und bekräftigte damit die langjährige Partnerschaft.

Dieses skulpturale, puderrosa Kleid mit Federapplikationen macht Nicole Kidman zu einer der unbestrittenen Königinnen des roten Teppichs der Oscars 2026. Ein Anblick von kraftvoller und ätherischer Eleganz, der ihren Status als unsterbliche Modeikone unterstreicht.