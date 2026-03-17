Nicole Kidman sorgte in einem skulpturalen Kleid für einen umwerfenden Auftritt.

Léa Michel
@nicolekidman/Instagram

Die australisch-amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin Nicole Kidman sorgte bei den Oscars 2026 mit einem umwerfenden Auftritt auf dem roten Teppich in einem skulpturalen Chanel-Kleid für Aufsehen.

Eine maßgeschneiderte, ätherische und historische Kreation

Nicole Kidman trug ein maßgeschneidertes Kleid von Matthieu Blazy. Das puderrosa Seidenkleid, verziert mit zarten Federn, bestach durch ein trägerloses, korsettartiges Oberteil, das mit Kristallen und schwarzen Pailletten bestickt war und in einen fließenden, ätherischen Rock überging. Nicole Kidman rundete das Ensemble mit edlem Schmuck ab: Uhren, Diamantringe und dezente Perlen, die ihren Look unterstrichen, ohne ihn zu dominieren.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von The Vault (@__the_vault___)

Ein symbolischer Moment für "Moulin Rouge"

Gemeinsam mit Ewan McGregor präsentierte Nicole Kidman die Gala zum 25-jährigen Jubiläum des Films „Moulin Rouge“ (2001), der ihm im selben Jahr seine erste Oscar-Nominierung einbrachte. Sie verkörperte zeitlose Eleganz. Ihre wohlgeformte Figur, zugleich strukturiert und ätherisch, erinnerte an eine moderne Märchenheldin, deren Federn die Illusion von leichtem Flug erweckten.

Ein Australier unter den Stars

Obwohl sie dieses Jahr nicht nominiert war, war Nicole Kidman allgegenwärtig und traf dort auf ihre australischen Kollegen: Schauspielerin Rose Byrne (nominiert als Beste Hauptdarstellerin für „If I Had Legs I'd Kick You“) und Schauspieler Jacob Elordi (Nebendarsteller in Del Toros „Frankenstein“). Als treue Chanel-Repräsentantin bei den letzten Veranstaltungen lief sie seit Frühjahr 2026 für die Prêt-à-porter- und Métiers-d'Art-Kollektionen über den Laufsteg und bekräftigte damit die langjährige Partnerschaft.

Dieses skulpturale, puderrosa Kleid mit Federapplikationen macht Nicole Kidman zu einer der unbestrittenen Königinnen des roten Teppichs der Oscars 2026. Ein Anblick von kraftvoller und ätherischer Eleganz, der ihren Status als unsterbliche Modeikone unterstreicht.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
„Sie ist kaum wiederzuerkennen“: Emma Stone bezaubert in einem silbernen Kleid
Article suivant
Schauspielerin Barbie Ferreira sieht sich erneut Kritik an ihrer Figur ausgesetzt.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Cara Delevingne überrascht mit einem sehr originellen, "anatomischen" Kleid auf dem roten Teppich

Der rote Teppich der Oscars bietet Prominenten oft die Gelegenheit, spektakuläre Outfits zu präsentieren. Auch dieses Jahr sorgte...

Am Pool präsentiert dieses amerikanische Model ihre Figur

Am Pool des Beverly Hills Hotels präsentierte das amerikanische Model Emily Ratajkowski kürzlich ihre Figur in einem tief...

Schauspielerin Barbie Ferreira sieht sich erneut Kritik an ihrer Figur ausgesetzt.

Die amerikanische Schauspielerin und Model Barbie Ferreira sorgte bei ihrem Auftritt auf dem roten Teppich der Oscars 2026...

„Sie ist kaum wiederzuerkennen“: Emma Stone bezaubert in einem silbernen Kleid

Die amerikanische Schauspielerin und Produzentin Emma Stone zog auf dem roten Teppich der Oscars 2026 in einem silbernen...

Mit 63 Jahren sorgt Demi Moore mit einem „Gothic-Look“ für Furore.

Die amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin Demi Moore begeisterte auf dem roten Teppich der Oscars 2026 mit einem...

Hochschwanger auf dem roten Teppich: Diese Schauspielerin strahlt in einem smaragdgrünen Kleid.

Wunmi Mosaku, die ihr zweites Kind erwartet, strahlte auf dem roten Teppich der Oscars 2026 in einem smaragdgrünen...