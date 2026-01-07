Search here...

„Neue Mode-Muse“: Chase Infiniti präsentiert seinen Sixpack und sorgt für Aufsehen.

Léa Michel
@chaseinfiniti/Instagram

Chase Infiniti, die dank ihrer herausragenden Rolle in „One Battle After Another“ zum Shootingstar des Jahres 2025 avancierte, setzt weiterhin Maßstäbe in Sachen Stil und Ausstrahlung. Anfang Januar 2026 bezauberte die amerikanische Schauspielerin auf dem roten Teppich der Critics' Choice Awards in einer architektonisch anmutenden Kreation aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 von Louis Vuitton. Nominiert als Beste Hauptdarstellerin neben Emma Stone und Amanda Seyfried, festigte sie ihren Status als neue Muse der Film- und Modewelt.

Eine Kombination aus Anmut und Kraft

Chase Infinitis maßgeschneidertes Outfit kombiniert einen langen Rock mit einem avantgardistischen Crop-Top. Das zweiteilige Ensemble in buttergelbem Ton spielt mit Kontrasten: ein hoher Halsausschnitt, ein gerafftes Oberteil und Schultern, die durch einen dramatischen Cape mit skulpturalem Volumen betont werden. Das Ergebnis: eine Silhouette, die Kraft, Eleganz und Modernität vereint und perfekt zu der Energie passt, die die Schauspielerin auf der Leinwand ausstrahlt.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von chase infiniti (@chaseinfiniti)

Ein deutlicher Schwerpunkt auf Schlichtheit bei den Accessoires

Um den markanten architektonischen Look auszugleichen, wählte Chase Infiniti dezente, aber raffinierte Accessoires: spiralförmige silberne Creolen, ein diamantbesetztes Armband und minimalistische Eheringe. Sein strahlendes Make-up in Rosatönen und sein glattes, das Gesicht umspielendes Haar verliehen dem Gesamteindruck Weichheit und Frische.

Ein Look, der in den sozialen Medien sofort für Furore sorgte, wo Kommentare wie „Neue Mode-Muse“ und „Erfrischend“ zu lesen sind. Anstatt das Outfit zu überschatten, unterstreicht jedes Detail eine stimmige und durchdachte Ästhetik.

Ein aufstrebender Stern mit einem bereits ikonischen Stil

Chase Infiniti strahlt auf dem roten Teppich die Souveränität eines erfahrenen Stars aus. Nachdem sie mit ihrer intensiven und nuancierten Darstellung der Willa in „One Battle After Another“ bekannt wurde, erhielt die Schauspielerin ihre erste große Nominierung – ein Wendepunkt in ihrer Karriere.

Ihre markanten Auftritte bei gesellschaftlichen Anlässen haben derweil die Aufmerksamkeit von Modeexperten auf sich gezogen: Kühne Silhouetten, klare Linien und ein ausgeprägtes Auge fürs Detail haben bereits eine unverwechselbare Stilsprache geschaffen. Zwischen kontrollierter Kühnheit und selbstbewusster Eleganz ist Chase Infiniti nicht mehr nur ein aufstrebendes Talent; sie etabliert sich als eine der vielversprechendsten Persönlichkeiten und zählt zu den aufstrebenden Stars der neuen Hollywood-Generation.

Mit Talent, Charisma und einem makellosen Aussehen etabliert sich Chase Infiniti als aufstrebender Star in Film und Mode.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
Hailey Bieber, die Mutter im Badeanzug, die die sozialen Medien im Sturm erobert

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Hailey Bieber, die Mutter im Badeanzug, die die sozialen Medien im Sturm erobert

Hailey Bieber startete mit Sonnenschein und Stil ins Jahr 2026. Das amerikanische Model und die Unternehmerin teilte kürzlich...

Amy Schumer sorgt mit diesem „Body Positivity“-Fotoshooting, das mit allen Konventionen bricht, für Furore.

Amy Schumer setzte Anfang 2026 mit einem unretuschierten Fotoshooting, das von ihrer Mutter organisiert wurde, ein starkes Zeichen....

Da sie als „zu alt“ für ein ansprechendes Image galt, reagiert diese Schauspielerin auf die Kritik.

Die amerikanische Komikerin, Schauspielerin, Drehbuchautorin und Produzentin Kathy Griffin wehrt sich gegen reduzierende Etiketten und altersbedingte Urteile. Mit...

Mit 52 Jahren präsentiert Heidi Klum ihre Figur im Badeanzug.

Heidi Klum pflegt seit Jahren eine digitale Präsenz, die sich deutlich von der oft mit Persönlichkeiten des öffentlichen...

„Ich war jung, hübsch und wütend“: Dieser Star der 1990er Jahre erzählt, was sie hinter den Kulissen ertragen musste.

Gabrielle Carteris, die Schauspielerin, die in der Kultserie „Beverly Hills 90210“ aus den 90er-Jahren Andrea Zuckerman verkörperte, spricht...

Im Badeanzug startet Lizzo mit einer klaren Botschaft ins Jahr 2026: null Hemmungen.

Am 2. Januar 2026 startete Lizzo mit einem ausdrucksstarken Instagram-Post ins neue Jahr: zwei Fotos von sich in...

© 2025 The Body Optimist