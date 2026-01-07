„Neue Mode-Muse“: Chase Infiniti präsentiert seinen Sixpack und sorgt für Aufsehen.

Chase Infiniti, die dank ihrer herausragenden Rolle in „One Battle After Another“ zum Shootingstar des Jahres 2025 avancierte, setzt weiterhin Maßstäbe in Sachen Stil und Ausstrahlung. Anfang Januar 2026 bezauberte die amerikanische Schauspielerin auf dem roten Teppich der Critics' Choice Awards in einer architektonisch anmutenden Kreation aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 von Louis Vuitton. Nominiert als Beste Hauptdarstellerin neben Emma Stone und Amanda Seyfried, festigte sie ihren Status als neue Muse der Film- und Modewelt.

Eine Kombination aus Anmut und Kraft

Chase Infinitis maßgeschneidertes Outfit kombiniert einen langen Rock mit einem avantgardistischen Crop-Top. Das zweiteilige Ensemble in buttergelbem Ton spielt mit Kontrasten: ein hoher Halsausschnitt, ein gerafftes Oberteil und Schultern, die durch einen dramatischen Cape mit skulpturalem Volumen betont werden. Das Ergebnis: eine Silhouette, die Kraft, Eleganz und Modernität vereint und perfekt zu der Energie passt, die die Schauspielerin auf der Leinwand ausstrahlt.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von chase infiniti (@chaseinfiniti)

Ein deutlicher Schwerpunkt auf Schlichtheit bei den Accessoires

Um den markanten architektonischen Look auszugleichen, wählte Chase Infiniti dezente, aber raffinierte Accessoires: spiralförmige silberne Creolen, ein diamantbesetztes Armband und minimalistische Eheringe. Sein strahlendes Make-up in Rosatönen und sein glattes, das Gesicht umspielendes Haar verliehen dem Gesamteindruck Weichheit und Frische.

Ein Look, der in den sozialen Medien sofort für Furore sorgte, wo Kommentare wie „Neue Mode-Muse“ und „Erfrischend“ zu lesen sind. Anstatt das Outfit zu überschatten, unterstreicht jedes Detail eine stimmige und durchdachte Ästhetik.

Ein aufstrebender Stern mit einem bereits ikonischen Stil

Chase Infiniti strahlt auf dem roten Teppich die Souveränität eines erfahrenen Stars aus. Nachdem sie mit ihrer intensiven und nuancierten Darstellung der Willa in „One Battle After Another“ bekannt wurde, erhielt die Schauspielerin ihre erste große Nominierung – ein Wendepunkt in ihrer Karriere.

Ihre markanten Auftritte bei gesellschaftlichen Anlässen haben derweil die Aufmerksamkeit von Modeexperten auf sich gezogen: Kühne Silhouetten, klare Linien und ein ausgeprägtes Auge fürs Detail haben bereits eine unverwechselbare Stilsprache geschaffen. Zwischen kontrollierter Kühnheit und selbstbewusster Eleganz ist Chase Infiniti nicht mehr nur ein aufstrebendes Talent; sie etabliert sich als eine der vielversprechendsten Persönlichkeiten und zählt zu den aufstrebenden Stars der neuen Hollywood-Generation.

Mit Talent, Charisma und einem makellosen Aussehen etabliert sich Chase Infiniti als aufstrebender Star in Film und Mode.