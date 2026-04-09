Anne Hathaway lässt ihren ikonischen Pony aus dem Film "Der Teufel trägt Prada" wieder aufleben.

Fabienne Ba.
Anne Hathaway dans « Le diable s'habille en Prada »

Während der Promotiontour für „Der Teufel trägt Prada 2“ sorgte Anne Hathaway mit einer Frisur für Aufsehen, die an einen der einprägsamsten Looks aus dem ersten Film erinnerte. Die amerikanische Schauspielerin ließ den ikonischen Pony ihrer Figur Andy Sachs wieder aufleben, der seit 2006 zu einem festen Bestandteil der Beauty-Szene geworden ist.

Eine Frisur, die im Film ikonisch geworden ist.

Anne Hathaway begeisterte mit ihrer Rolle als Andy Sachs in „Der Teufel trägt Prada“ eine ganze Generation. Zu den visuellen Merkmalen der Figur gehörte der gerade Pony in Kombination mit einem strengen Pferdeschwanz, der zu einer der charakteristischen Frisuren des Films wurde. Bei der Promotion der Fortsetzung präsentierte sich die Schauspielerin mit einer Frisur, die an diesen mittlerweile ikonischen Look erinnerte.

Diese stilistische Entscheidung spiegelt die visuelle Welt des Films wider, die stark von Mode beeinflusst ist. Andy Sachs' Frisur verdeutlicht die Entwicklung der Figur im Film und symbolisiert sein allmähliches Eintauchen in die Luxus- und Medienbranche.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Anne Hathaway (@annehathaway)

Die Rückkehr einer Schönheitsikone aus den 2000er Jahren

Seit dem Erscheinen des ersten Films gilt Andy Sachs' charakteristischer Pony als eine der prägendsten Frisuren der 2000er-Jahre. Aktuelle Trends zeigen ein erneutes Interesse an von dieser Ära inspirierten Stilen, sowohl in der Mode als auch im Beauty-Bereich. Viele Experten beobachten eine Rückkehr strukturierter Schnitte in Kombination mit natürlicheren Stylings, was einen Trend hin zu weniger strengen Stilen widerspiegelt.

Ein zentrales visuelles Element im Universum des Films

Der Film „Der Teufel trägt Prada“ ist bekannt für seinen Einfluss auf die Popkultur und die Wahrnehmung der Modebranche. Die stilistischen Wandlungen der Hauptfigur tragen zur Handlung bei und veranschaulichen ihre persönlichen und beruflichen Veränderungen. Die Wiederverwendung dieses Elements in der Werbung für den zweiten Film unterstreicht die Bedeutung visueller Kontinuität in der Kommunikationsstrategie der Filmreihe.

Anne Hathaways Frisur zeigt, wie bestimmte Stile auch Jahre nach ihrem Auftritt auf der Leinwand im kollektiven Gedächtnis präsent bleiben können. Indem sie diesen Look wieder aufgreift, rückt die Schauspielerin eine Schönheitsikone, die mit einem der meistzitierten Filme im Bereich Kinomode verbunden ist, erneut in den Fokus. Diese visuelle Hommage trägt zum Interesse des Publikums an der Veröffentlichung des neuen Films bei.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
Article précédent
Lisa Kudrow, die Schauspielerin aus "Friends", verrät, warum sie sich wie "die Sechste" fühlte.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Lisa Kudrow, die Schauspielerin aus "Friends", verrät, warum sie sich wie "die Sechste" fühlte.

Lisa Kudrow, weltweit bekannt für ihre Rolle als Phoebe Buffay in der Serie „Friends“, sprach kürzlich über ein...

In einem Kleid in Schlangenoptik präsentiert diese Schauspielerin ihre Figur auf dem roten Teppich.

Die amerikanische Schauspielerin Barbie Ferreira sorgte bei der Premiere ihres neuen Films in Los Angeles für Aufsehen. Zu...

Miss Universe 2024 wurde in Bali auf einem Motorradtaxi gesichtet – das Video löst Reaktionen aus

Ein Video, das Miss Universe 2024 auf einem Motorradtaxi durch die Straßen von Bali zeigt, erregte online schnell...

Passend zu ihrem neuen Musikvideo präsentiert Sabrina Carpenter einen auffälligen Sommerlook.

Anlässlich der Veröffentlichung ihres neuen Musikvideos „House Tour“ teilte Sabrina Carpenter ein Promo-Foto, das schnell die Aufmerksamkeit ihrer...

„Die Vierziger sind ein sehr schönes Alter“: Gisele Bündchen plädiert für eine freiere Schönheit

Mit 45 Jahren blickt Gisele Bündchen gelassen und selbstbewusst auf ihre Vierziger. In einem Interview mit Harper’s Bazaar...

Mit 64 Jahren spricht dieses berühmte Model aus den 1980er Jahren über den Druck, „schön zu bleiben“.

Kim Alexis, ein US-amerikanisches Model und Schauspielerin, die in den 1980er-Jahren zu den führenden Persönlichkeiten der Laufstege zählte,...