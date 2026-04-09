Anne Hathaway lässt ihren ikonischen Pony aus dem Film "Der Teufel trägt Prada" wieder aufleben.

Während der Promotiontour für „Der Teufel trägt Prada 2“ sorgte Anne Hathaway mit einer Frisur für Aufsehen, die an einen der einprägsamsten Looks aus dem ersten Film erinnerte. Die amerikanische Schauspielerin ließ den ikonischen Pony ihrer Figur Andy Sachs wieder aufleben, der seit 2006 zu einem festen Bestandteil der Beauty-Szene geworden ist.

Eine Frisur, die im Film ikonisch geworden ist.

Anne Hathaway begeisterte mit ihrer Rolle als Andy Sachs in „Der Teufel trägt Prada“ eine ganze Generation. Zu den visuellen Merkmalen der Figur gehörte der gerade Pony in Kombination mit einem strengen Pferdeschwanz, der zu einer der charakteristischen Frisuren des Films wurde. Bei der Promotion der Fortsetzung präsentierte sich die Schauspielerin mit einer Frisur, die an diesen mittlerweile ikonischen Look erinnerte.

Diese stilistische Entscheidung spiegelt die visuelle Welt des Films wider, die stark von Mode beeinflusst ist. Andy Sachs' Frisur verdeutlicht die Entwicklung der Figur im Film und symbolisiert sein allmähliches Eintauchen in die Luxus- und Medienbranche.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Anne Hathaway (@annehathaway)

Die Rückkehr einer Schönheitsikone aus den 2000er Jahren

Seit dem Erscheinen des ersten Films gilt Andy Sachs' charakteristischer Pony als eine der prägendsten Frisuren der 2000er-Jahre. Aktuelle Trends zeigen ein erneutes Interesse an von dieser Ära inspirierten Stilen, sowohl in der Mode als auch im Beauty-Bereich. Viele Experten beobachten eine Rückkehr strukturierter Schnitte in Kombination mit natürlicheren Stylings, was einen Trend hin zu weniger strengen Stilen widerspiegelt.

Ein zentrales visuelles Element im Universum des Films

Der Film „Der Teufel trägt Prada“ ist bekannt für seinen Einfluss auf die Popkultur und die Wahrnehmung der Modebranche. Die stilistischen Wandlungen der Hauptfigur tragen zur Handlung bei und veranschaulichen ihre persönlichen und beruflichen Veränderungen. Die Wiederverwendung dieses Elements in der Werbung für den zweiten Film unterstreicht die Bedeutung visueller Kontinuität in der Kommunikationsstrategie der Filmreihe.

Anne Hathaways Frisur zeigt, wie bestimmte Stile auch Jahre nach ihrem Auftritt auf der Leinwand im kollektiven Gedächtnis präsent bleiben können. Indem sie diesen Look wieder aufgreift, rückt die Schauspielerin eine Schönheitsikone, die mit einem der meistzitierten Filme im Bereich Kinomode verbunden ist, erneut in den Fokus. Diese visuelle Hommage trägt zum Interesse des Publikums an der Veröffentlichung des neuen Films bei.