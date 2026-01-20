Dolly Parton feiert ihren 80. Geburtstag mit Stil und trägt ein spektakuläres Kleid.

Die Königin der Country-Musik hat es einmal mehr bewiesen: Mit 80 Jahren strahlt Dolly Parton so sehr wie eh und je und hat ihren legendären Humor nicht verloren. Die amerikanische Ikone feierte ihren Geburtstag am 19. Januar in einem spektakulären Outfit – einem tief ausgeschnittenen, mit Strasssteinen besetzten Korsett – und einer bunten Schmetterlingstorte, die so fröhlich war wie ihre Persönlichkeit. Mit diesem strahlenden Auftritt übermittelte die „Jolene“-Sängerin ihren Fans eine starke Botschaft: Mit 80 Jahren fühlt sie sich „erst am Anfang“ eines neuen Lebensabschnitts.

Ein farbenfrohes Fest

Die veröffentlichten Fotos zeigen Dolly Parton in einem schimmernden Patchwork-Korsettkleid, verziert mit funkelnden Steinen und Schnürungen, die ihre ikonische Figur perfekt in Szene setzen. Mit ihrer berühmten blonden Mähne und ihrem unverkennbaren Make-up pustet sie die Kerzen auf ihrer riesigen, 80-förmigen Torte aus – mit einem Feuerlöscher! Eine Szene, die gleichermaßen witzig wie typisch Dolly ist, untermalt von ihrem fröhlichen Song „Light of a Clear Blue Morning“.

"Ich habe keine Zeit, alt zu werden."

In einem kürzlich geführten Interview mit dem People- Magazin sprach die Sängerin über ihre Gefühlslage zu Beginn des neuen Jahrzehnts. „Die Leute sagen zu mir: ‚Du wirst bald 80.‘ Na und? Schaut euch an, was ich alles erreicht habe. Ich habe das Gefühl, ich fange gerade erst an“, sagte sie. Für sie ist Alter nur eine Zahl: „Wenn man zulässt, dass man alt wird, wird man es eben. Ich habe keine Zeit, alt zu werden.“

Beruhigende Nachrichten über seinen Gesundheitszustand

Nachdem Dolly Parton 2025 aufgrund gesundheitlicher Probleme, die sie zur Verschiebung ihrer Las-Vegas-Konzertreihe zwangen, Besorgnis bei ihren Fans ausgelöst hatte, beruhigte sie diese: „Mir geht es gut.“ Sie bedankte sich sogar bei ihren Fans für ihre liebevollen und unterstützenden Nachrichten und betonte gleichzeitig, dass sie „keine Absicht habe, kürzerzutreten“.

Ein Künstler, der stets in die Zukunft blickt.

Zwischen neuen Musikprojekten, öffentlichen Auftritten und Ausstellungen, die ihren Namen tragen – wie etwa „Dolly Parton: Journey of a Seeker“ in der Country Music Hall of Fame – beweist Dolly Parton, dass sie mit 80 Jahren weiterhin inspiriert. Ihrer Philosophie treu, resümiert sie: „Ich weiß nicht, was ich morgen tun werde, aber ich werde immer mein Bestes geben.“

Dolly Parton feiert ihren 80. Geburtstag nicht als Meilenstein, sondern als Sprungbrett für eine neue Ära. Mit ihrem Humor, ihrer Großzügigkeit und ihrem unverwechselbaren Stil verkörpert sie die Idee, dass Talent und Leidenschaft kein Alter kennen. Mit 80 Jahren beugt sich die Country-Legende nicht der Zeit – sie lässt sie tanzen.