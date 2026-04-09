Am Wasser lässt das amerikanische Model Kelsey Calemine den Häkeltrend wieder aufleben.

Das amerikanische Model Kelsey Calemine (@fatherkels) teilte ein neues Foto, das bei ihren Instagram-Followern schnell für Aufsehen sorgte. Am Wasser sitzend posiert sie in einer sonnigen Kulisse, die eine minimalistische Ästhetik aufweist und perfekt zur Jahreszeit passt.

Häkelarbeiten, ein Material, das die Saison prägen könnte

Kelsey Calemine (@fatherkels) liegt auf einem Holzsteg und trägt ein beigefarbenes Häkelensemble – ein Material, das sofort an Sommer und Urlaub erinnert. Zusammen mit einer Sonnenbrille wirkt dieser Look natürlich und gleichzeitig elegant.

Häkelarbeiten, die in den letzten Saisons ein fester Bestandteil waren, etablieren sich mit dem Einzug der wärmeren Jahreszeit weiterhin als wichtiges Material. Geschätzt für ihren handgefertigten Look und ihre leichte Textur, besticht sie durch die gelungene Verbindung von Retro-Stil und Moderne. Das Häkelteil, das Kelsey Calemine (@fatherkels) trägt, veranschaulicht diesen Trend perfekt: Der klare Schnitt schmeichelt der Figur und verleiht ihr gleichzeitig eine elegante Note. Dieses Kleidungsstück könnte sich sowohl in den sozialen Medien als auch in den Modekollektionen zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Sommergarderobe entwickeln.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von kelsey (@fatherkels)

Eine viel kommentierte Veröffentlichung

Das Foto erntete schnell zahlreiche positive Reaktionen. Internetnutzer lobten den „strahlenden Look“ und hoben die Ästhetik der Häkelarbeit sowie die sommerliche Ausstrahlung des Bildes hervor. In den Kommentaren unter dem Beitrag wurde es bereits als „zukünftige Modeinspiration für die Saison“ bezeichnet: „So elegant“, schrieb ein Nutzer. „Die Häkelarbeit ist unglaublich“, kommentierte ein anderer. Weitere Nutzer betonten die sommerliche Stimmung des Fotos: „Ein perfekter Look für den Sommer“, kommentierte jemand.

Kelsey Calemine (@fatherkels) sorgt regelmäßig mit ihren Strandfotos für Furore, deren sommerlicher Stil alle Blicke auf sich zieht. Mit strahlenden Looks, fließenden Silhouetten und sorgfältig ausgewählten Details verkörpert sie perfekt den Sommergeist. Ihre oft sonnendurchfluteten Schnappschüsse bestechen durch ihre natürliche Eleganz und mühelose Chic und bestätigen ihren Status als absolute Stilikone für sommerliche Inspiration.

Mit ihrer idyllischen Kulisse und dem raffinierten Stil bestätigt dieser Post von Kelsey Calemine (@fatherkels) das wachsende Interesse an natürlichen Materialien und schlichten Silhouetten, die besonders im Sommer beliebt sind. Ihr Häkel-Look am Wasser liefert eine Modeinspiration, die sich zu einem Sommer-Must-have entwickeln könnte.