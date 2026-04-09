Am Wasser lässt das amerikanische Model Kelsey Calemine den Häkeltrend wieder aufleben.

Julia P.
@fatherkels / Instagram

Das amerikanische Model Kelsey Calemine (@fatherkels) teilte ein neues Foto, das bei ihren Instagram-Followern schnell für Aufsehen sorgte. Am Wasser sitzend posiert sie in einer sonnigen Kulisse, die eine minimalistische Ästhetik aufweist und perfekt zur Jahreszeit passt.

Häkelarbeiten, ein Material, das die Saison prägen könnte

Kelsey Calemine (@fatherkels) liegt auf einem Holzsteg und trägt ein beigefarbenes Häkelensemble – ein Material, das sofort an Sommer und Urlaub erinnert. Zusammen mit einer Sonnenbrille wirkt dieser Look natürlich und gleichzeitig elegant.

Häkelarbeiten, die in den letzten Saisons ein fester Bestandteil waren, etablieren sich mit dem Einzug der wärmeren Jahreszeit weiterhin als wichtiges Material. Geschätzt für ihren handgefertigten Look und ihre leichte Textur, besticht sie durch die gelungene Verbindung von Retro-Stil und Moderne. Das Häkelteil, das Kelsey Calemine (@fatherkels) trägt, veranschaulicht diesen Trend perfekt: Der klare Schnitt schmeichelt der Figur und verleiht ihr gleichzeitig eine elegante Note. Dieses Kleidungsstück könnte sich sowohl in den sozialen Medien als auch in den Modekollektionen zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Sommergarderobe entwickeln.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von kelsey (@fatherkels)

Eine viel kommentierte Veröffentlichung

Das Foto erntete schnell zahlreiche positive Reaktionen. Internetnutzer lobten den „strahlenden Look“ und hoben die Ästhetik der Häkelarbeit sowie die sommerliche Ausstrahlung des Bildes hervor. In den Kommentaren unter dem Beitrag wurde es bereits als „zukünftige Modeinspiration für die Saison“ bezeichnet: „So elegant“, schrieb ein Nutzer. „Die Häkelarbeit ist unglaublich“, kommentierte ein anderer. Weitere Nutzer betonten die sommerliche Stimmung des Fotos: „Ein perfekter Look für den Sommer“, kommentierte jemand.

Kelsey Calemine (@fatherkels) sorgt regelmäßig mit ihren Strandfotos für Furore, deren sommerlicher Stil alle Blicke auf sich zieht. Mit strahlenden Looks, fließenden Silhouetten und sorgfältig ausgewählten Details verkörpert sie perfekt den Sommergeist. Ihre oft sonnendurchfluteten Schnappschüsse bestechen durch ihre natürliche Eleganz und mühelose Chic und bestätigen ihren Status als absolute Stilikone für sommerliche Inspiration.

Mit ihrer idyllischen Kulisse und dem raffinierten Stil bestätigt dieser Post von Kelsey Calemine (@fatherkels) das wachsende Interesse an natürlichen Materialien und schlichten Silhouetten, die besonders im Sommer beliebt sind. Ihr Häkel-Look am Wasser liefert eine Modeinspiration, die sich zu einem Sommer-Must-have entwickeln könnte.

Julia P.
Julia P.
Ich bin Julia, Journalistin mit Leidenschaft für fesselnde Geschichten. Mit meinem kreativen Schreibstil und meinem scharfen Blick beleuchte ich die unterschiedlichsten Themen – von aktuellen Trends und gesellschaftlichen Fragen bis hin zu kulinarischen Genüssen und Schönheitsgeheimnissen.
Article précédent
Anne Hathaway lässt ihren ikonischen Pony aus dem Film "Der Teufel trägt Prada" wieder aufleben.
Article suivant
Model Bella Hadid betont ihre Augen mit minimalistischem Make-up.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Mit einem verspielten Selfie bezaubern Hailey und Justin Bieber die Internetnutzer.

Das amerikanische Model und die Unternehmerin Hailey Bieber teilte kürzlich eine Reihe von Fotos auf Instagram und gewährte...

Model Bella Hadid betont ihre Augen mit minimalistischem Make-up.

Auf dem ersten Foto des Instagram-Karussells posiert Model Bella Hadid in einem Selfie im natürlichen Licht. Ein Sonnenstrahl...

Anne Hathaway lässt ihren ikonischen Pony aus dem Film "Der Teufel trägt Prada" wieder aufleben.

Während der Promotiontour für „Der Teufel trägt Prada 2“ sorgte Anne Hathaway mit einer Frisur für Aufsehen, die...

Lisa Kudrow, die Schauspielerin aus "Friends", verrät, warum sie sich wie "die Sechste" fühlte.

Lisa Kudrow, weltweit bekannt für ihre Rolle als Phoebe Buffay in der Serie „Friends“, sprach kürzlich über ein...

In einem Kleid in Schlangenoptik präsentiert diese Schauspielerin ihre Figur auf dem roten Teppich.

Die amerikanische Schauspielerin Barbie Ferreira sorgte bei der Premiere ihres neuen Films in Los Angeles für Aufsehen. Zu...

Miss Universe 2024 wurde in Bali auf einem Motorradtaxi gesichtet – das Video löst Reaktionen aus

Ein Video, das Miss Universe 2024 auf einem Motorradtaxi durch die Straßen von Bali zeigt, erregte online schnell...