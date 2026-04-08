„Die Vierziger sind ein sehr schönes Alter“: Gisele Bündchen plädiert für eine freiere Schönheit

Mit 45 Jahren blickt Gisele Bündchen gelassen und selbstbewusst auf ihre Vierziger. In einem Interview mit Harper’s Bazaar erklärt das brasilianische Supermodel, dass diese Lebensphase einen Wendepunkt in der Selbstwahrnehmung markiert. Laut Bündchen bringt das Alter eine gewisse Freiheit mit sich, insbesondere im Hinblick auf äußere Erwartungen.

Sich durch Erfahrung authentischer fühlen

„Willkommen in meinen Vierzigern – ein wunderschönes Alter“, verrät sie. Diese Aussage zeugt von einer gelasseneren Einstellung zum Zeitablauf, fernab des Drucks, der oft mit der Jugend in der Modebranche verbunden wird. Gisele Bündchen betont auch, wie sich ihre Alterswahrnehmung über die Jahre verändert hat: „Als ich mit 14 anfing zu arbeiten, dachte ich, jeder über 20 sei alt. Jetzt werde ich bald 46 und fühle mich so jung.“

Gisele Bündchen erklärt, dass man mit 40 Jahren ein tieferes Selbstverständnis entwickelt. Sie beschreibt diese Zeit als geprägt von einem erneuerten Gefühl der Authentizität und weniger gesellschaftlichem Druck. „Mit 40 fängt man an, sich weniger Sorgen um bestimmte Dinge zu machen, und das ist sehr befreiend“, sagt sie. Sie fügt hinzu, dass man sich in dieser Phase wieder auf das Wesentliche konzentrieren kann: „Man fragt sich, was einem wirklich wichtig ist.“ Diese persönliche Entwicklung ist ein allmählicher Prozess. Gisele Bündchen erklärt, dass es mit der Zeit immer leichter wird, zu seinen Entscheidungen zu stehen und sich mit seiner Identität wohlzufühlen.

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Eine mentale Stärke, die sich im Laufe der Zeit aufbaut

Neben dem Aussehen betont Gisele Bündchen die Bedeutung von mentalem und emotionalem Wohlbefinden. Ihrer Ansicht nach ermöglicht das Älterwerden, eine gewisse Resilienz gegenüber den Herausforderungen des Lebens zu entwickeln. „Mit dem Alter kommen Stärke und Stabilität“, erklärt sie. Sie glaubt, dass jede Erfahrung dazu beiträgt, ein solides Fundament für ein selbstbewusstes Weitergehen zu schaffen: „Man versteht, dass nichts das Ende der Welt ist. Alles hat seine Zeit, alles vergeht.“ Diese Sichtweise unterstreicht ein Schönheitskonzept, das enger mit innerer Ausgeglichenheit als mit bloßem Aussehen verbunden ist.

Ein Schönheitsansatz mit Fokus auf Wohlbefinden

Das Model betont, dass äußeres Erscheinungsbild und Lebensstil untrennbar miteinander verbunden sind. Sie hebt hervor, wie wichtig es ist, auf die eigene körperliche und seelische Gesundheit zu achten, und unterstreicht, dass das allgemeine Wohlbefinden das Bild beeinflusst, das man vermittelt. „Nichts kann einen ausgeglichenen Lebensstil ersetzen“, bekräftigt sie und betont die Bedeutung von Erholung, Bewegung und einem positiven Umfeld. Sie erwähnt auch, wie wichtig es ist, sich mit inspirierenden Menschen zu umgeben: „Die Qualität deines Lebens hängt auch von der Qualität deiner Beziehungen ab.“

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Eine Schönheitswahrnehmung, die sich mit dem Alter verändert

Gisele Bündchen ist rückblickend der Ansicht, dass die Zeit es ermöglicht, ein entspannteres Verhältnis zum eigenen Aussehen zu entwickeln. Sie betrachtet jede Lebensphase als Chance für persönliches Wachstum. „Jede Erfahrung birgt wertvolle Lernmöglichkeiten“, erklärt sie und betont, dass die Jahre zur Stärkung des Selbstvertrauens beitragen.

Mit der Aussage „Die Vierziger sind ein wunderschönes Alter“ eröffnet Gisele Bündchen eine freiere Sicht auf Schönheit, die auf Erfahrung und Selbstakzeptanz beruht. Ihr Zeugnis verdeutlicht einen Wandel im Diskurs um das Alter, in dem Reife und Selbstvertrauen zu zentralen Elementen des Wohlbefindens werden.