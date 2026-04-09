In einem Kleid in Schlangenoptik präsentiert diese Schauspielerin ihre Figur auf dem roten Teppich.

Julia P.
@sylvia_wheeler/Instagram

Die amerikanische Schauspielerin Barbie Ferreira sorgte bei der Premiere ihres neuen Films in Los Angeles für Aufsehen. Zu diesem Anlass wählte sie einen Look, der den Trend des „Method Dressing“ perfekt verkörperte – eine Moderichtung, bei der das Outfit auf die Welt des jeweiligen Films abgestimmt wird.

Ein Kleid in Schlangenoptik, das die Silhouette strukturiert.

Auf dem roten Teppich trug Barbie Ferreira ein kurzes Kleid in schwarzer Schlangenlederoptik, dessen Schnürung vorne an ein Korsett erinnerte. Das körperbetonte Kleid betonte ihre Figur und verlieh ihr gleichzeitig einen eleganten und modernen Look. Der schimmernde Stoff verstärkte die optische Wirkung des Outfits und verlieh ihm eine raffinierte Note.

Illusion-Pumpen als Hommage an den Film

Die Schauspielerin rundete ihr Outfit mit transparenten Illusion-Pumps ab, deren optischer Effekt an rote Farbspritzer erinnerte. Dieses Detail spiegelte die Atmosphäre des Horrorfilms wider, den sie dort präsentierte. Dieser stilistische Ansatz ist Teil eines wachsenden Trends in Hollywood, wo Prominente Mode als narrative Erweiterung ihrer Filmprojekte nutzen.

Ein minimalistischer und ausgewogener Beauty-Look

Für ihren Beauty-Look wählte Barbie Ferreira ein natürliches, strahlendes Make-up, kombiniert mit einer eleganten, zurückgebundenen Frisur. Diese minimalistische Wahl ließ ihr Outfit im Mittelpunkt stehen und betonte gleichzeitig ihre Gesichtszüge. Einige dezente Schmuckstücke rundeten den Look ab und unterstrichen ihren Wunsch nach einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Ausdrucksstärke und Zurückhaltung.

Eine Rolle in einem mit Spannung erwarteten Horror-Thriller

In dem neuen Film, der am 10. April 2026 in die Kinos kommt, spielt Barbie Ferreira die Moderatorin Margot, die Online-Videoinhalte überwacht. Ihre Figur gerät in einem Szenario, das von dem Film aus dem Jahr 1978 inspiriert ist, mit Bildern in Verbindung, die möglicherweise reale Verbrechen zeigen. Der Film gehört zum Genre des Horror-Thrillers, das auch die Ästhetik der Werbekampagne der Schauspielerin maßgeblich beeinflusst.

Eine zunehmend selbstbewusste Modepräsenz

Dieser Auftritt fällt in eine arbeitsreiche Zeit für Barbie Ferreira, die erst kürzlich auch bei den Academy Awards 2026 zu sehen war. Dort trug sie ein kobaltblaues Korsettkleid von Zac Posen mit einer raffinierten Struktur, die zahlreiche Stützelemente integrierte. Diese vorherige Stilwahl unterstrich bereits ihr Interesse an strukturierten Silhouetten und Kleidungsstücken mit starker visueller Identität.

Mit ihrem jüngsten Auftritt auf dem roten Teppich beweist Barbie Ferreira einmal mehr ihr Talent, stilistischen Ausdruck mit Marketingstrategie zu verbinden. Indem sie die Prinzipien des Method Dressings anwendet, zeigt die Schauspielerin, wie Mode zu einem Kommunikationsmittel werden kann, das perfekt zur Filmwelt passt und gleichzeitig ihre Medienpräsenz stärkt.

Julia P.
Julia P.
Ich bin Julia, Journalistin mit Leidenschaft für fesselnde Geschichten. Mit meinem kreativen Schreibstil und meinem scharfen Blick beleuchte ich die unterschiedlichsten Themen – von aktuellen Trends und gesellschaftlichen Fragen bis hin zu kulinarischen Genüssen und Schönheitsgeheimnissen.
Article précédent
Miss Universe 2024 wurde in Bali auf einem Motorradtaxi gesichtet – das Video löst Reaktionen aus

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Miss Universe 2024 wurde in Bali auf einem Motorradtaxi gesichtet – das Video löst Reaktionen aus

Ein Video, das Miss Universe 2024 auf einem Motorradtaxi durch die Straßen von Bali zeigt, erregte online schnell...

Passend zu ihrem neuen Musikvideo präsentiert Sabrina Carpenter einen auffälligen Sommerlook.

Anlässlich der Veröffentlichung ihres neuen Musikvideos „House Tour“ teilte Sabrina Carpenter ein Promo-Foto, das schnell die Aufmerksamkeit ihrer...

„Die Vierziger sind ein sehr schönes Alter“: Gisele Bündchen plädiert für eine freiere Schönheit

Mit 45 Jahren blickt Gisele Bündchen gelassen und selbstbewusst auf ihre Vierziger. In einem Interview mit Harper’s Bazaar...

Mit 64 Jahren spricht dieses berühmte Model aus den 1980er Jahren über den Druck, „schön zu bleiben“.

Kim Alexis, ein US-amerikanisches Model und Schauspielerin, die in den 1980er-Jahren zu den führenden Persönlichkeiten der Laufstege zählte,...

Die 76-jährige Schauspielerin Meryl Streep sorgte in Tokio in einem Vintage-Kostüm für Furore.

Während ihres Aufenthalts in Tokio zur Promotion des Films „Der Teufel trägt Prada 2“ untermauerte Meryl Streep einmal...

In Rio de Janeiro verzaubert dieses brasilianische Model in einem funkelnden Outfit.

Das brasilianische Model Juliana Nalú bestätigt mit einem beeindruckenden Auftritt in Rio de Janeiro ihren Status als aufstrebender...