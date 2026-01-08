Dieses Model soll das reichste aller Victoria's Secret Models sein.

Sie verließ den Laufsteg vor fast 20 Jahren, doch ihr Einfluss ist ungebrochen. Als Laufsteg-Ikone machte Gisele Bündchen aus einem lukrativen Vertrag eine Weltkarriere. Auch heute noch glänzen ehemalige Victoria's-Secret-Stars im Fernsehen oder an der Spitze ihrer eigenen Marken, doch nur eine dominiert die Liste der reichsten Menschen der Welt.

Eine beispielhafte Karriere nach VS

Mehr als ein Jahrzehnt nach ihrem Abschied von den Victoria's Secret-Laufstegen thront Gisele Bündchen weiterhin an der Spitze der reichsten ehemaligen Engel. Laut SCMP übertrifft das brasilianische Model mit einem geschätzten Vermögen von 400 Millionen US-Dollar ihre ehemaligen Kolleginnen bei Weitem und hat sich als Schlüsselfigur in der vom Modelbusiness zur Geschäftswelt avancierten Branche etabliert.

Gisele Bündchen unterschrieb im Jahr 2000 einen 25-Millionen-Dollar-Vertrag bei Victoria's Secret und avancierte schnell zu einem der bekanntesten Gesichter der Marke. 2006 entschied sie sich jedoch, die Modelwelt zu verlassen. Dieser Abschied schadete ihrer Karriere keineswegs, sondern markierte den Beginn eines noch beeindruckenderen Aufstiegs. Als Muse für Chanel, Pantene und Carolina Herrera baute Gisele ein wahres persönliches Imperium auf.

Heidi Klum tritt in ihre Fußstapfen

Laut SCMP würde das deutsch-amerikanische Model, die Fernsehmoderatorin und Schauspielerin Heidi Klum den zweiten Platz auf der Liste belegen. Sie baut ihren Einfluss durch die amerikanische Reality-TV-Show „Project Runway“ sowie ihre Mode- und Kosmetiklinien kontinuierlich aus und zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Langlebigkeit in der Branche aus.

Was zeichnet Gisele Bündchen aus? Ihre strategische Weitsicht. Seit dem Ende ihres Vertrags mit Victoria's Secret investierte sie in Immobilien, unterstützte Umweltprojekte und engagierte sich für soziale Belange. Als zweifache Mutter verkörpert sie den gelungenen Übergang vom Supermodel zur engagierten Unternehmerin. Gisele Bündchen bleibt das ultimative Vorbild der Post-Victoria's-Secret-Ära.