Search here...

Halle Berry (59) erscheint ungeschminkt im Nachthemd.

Léa Michel
@halleberry/Instagram

Halle Berry, bekannt für ihre Eleganz und Ausstrahlung auf dem roten Teppich, hat ihre Fans erneut verzaubert. An Thanksgiving zeigte sich die amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Model ungeschminkt in einem eleganten schwarzen Spitzenkleid. Sie beweist damit, dass natürliche Schönheit keinerlei Schminke bedarf.

Ein intimer und freudiger Moment, geteilt auf Instagram

Auf ihrem Instagram-Account postete Halle Berry ein Foto aus ihrem Zuhause, das die friedlichen Momente ihres Thanksgiving-Morgens zeigt. Entspannt auf einem taupefarbenen Pouf strahlt die Schauspielerin in einem fließenden Nachthemd mit zarter Spitze an Ausschnitt und Trägern pure Lebensfreude aus. Ihr lockiges Haar, dezent mit goldenen Strähnen hervorgehoben, umrahmt ihr strahlendes Gesicht. Zu dem Bild schreibt sie eine einfache und herzliche Botschaft der Dankbarkeit: „Ich bin zutiefst dankbar für meine Familie, meine Freunde und die Liebe, die sie in mein Leben bringen.“ Ihren 9,2 Millionen Followern wünscht sie ein Thanksgiving voller Freude und Dankbarkeit.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Halle Berry (@halleberry)

Eine natürliche Schönheit, die von Internetnutzern gepriesen wird

Der Kommentarbereich ihres Posts füllte sich schnell mit Kommentaren. Fans lobten Halle Berrys Authentizität und Selbstbewusstsein und schätzten ihre Fähigkeit, ungeschminkt zu erscheinen und ihr Alter anzunehmen. Viele empfanden es als erfrischende Abwechslung in einer Welt, die von Filtern und Retusche dominiert wird. Einige Nutzer zögerten nicht, den Moment als „selten und inspirierend“ zu bezeichnen und die „natürliche Schönheit“ und die „echte Freude“ zu loben, die Halle Berry auf dem Foto ausstrahlt.

Zeitlose Eleganz, auch abseits des Rampenlichts.

Nach einem Sommer auf Tournee mit ihrem Partner, dem Musiker Van Hunt, teilt Halle Berry nun ruhigere Momente aus ihrem Alltag. Zwischen Entspannung zu Hause und Spielen mit ihren Katzen pflegt die Schauspielerin weiterhin ein authentisches und unkompliziertes Image.

Mit diesem Foto erinnert uns Halle Berry daran, dass wahre Schönheit in Selbstbewusstsein, Dankbarkeit und Natürlichkeit liegt. Ohne Glitzer und Make-up beweist der „Catwoman“-Star, dass sie eine strahlende Ikone ist, deren Anmut weit über die Leinwand hinausreicht.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
Anya Taylor-Joy bezaubert in einem goldenen Kleid auf dem roten Teppich
Article suivant
Mit 44 Jahren sorgt Jessica Alba am Strand für Furore.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Rita Ora sorgte auf dem roten Teppich mit einem gewagten, hautengen Kleid für Furore.

Die kosovarisch-britische Sängerin, Model und Schauspielerin Rita Ora sorgte kürzlich bei den Fashion Awards 2025 in London für...

„Eine unglaubliche Figur“: Mit 60 Jahren beweist Elizabeth Hurley, dass Schönheit keine Altersgrenze kennt.

Die britische Schauspielerin, Model und Produzentin Elizabeth Hurley begeistert weiterhin in den sozialen Medien. Kürzlich teilte sie ein...

Ariana Grande reagiert auf Kritik an ihrem Körper, und ihre Botschaft spaltet die Gemüter.

Die amerikanische Sängerin und Songwriterin Ariana Grande hat sich erneut gegen die ständigen Kommentare zu ihrem Aussehen ausgesprochen,...

Mit 43 Jahren präsentiert diese Schauspielerin ihren Babybauch auf dem roten Teppich.

Sienna Miller überraschte kürzlich alle bei den Fashion Awards 2025 in der Londoner Royal Albert Hall mit der...

Mit 44 Jahren sorgt Jessica Alba am Strand für Furore.

Die amerikanische Schauspielerin und Unternehmerin Jessica Alba teilte kürzlich eine Reihe von Familienfotos zum Thanksgiving-Fest, darunter eines vom...

Anya Taylor-Joy bezaubert in einem goldenen Kleid auf dem roten Teppich

Die britisch-amerikanische Schauspielerin Anya Taylor-Joy, Jurymitglied beim 22. Internationalen Filmfestival von Marrakesch, bezauberte am zweiten Tag des Festivals...

© 2025 The Body Optimist