Mit 22 Jahren übernimmt Model Apple Martin den Fransenrock und erinnert an den Stil ihrer Mutter.

Das britische Model Apple Martin genießt ihren Sommer in vollen Zügen. Die Tochter von Sänger Chris Martin (von Coldplay) und Schauspielerin Gwyneth Paltrow teilte auf Instagram eine Reihe von Bildern in sommerlichen Looks, die an den Stil ihrer Mutter erinnern – allen voran ein auffälliger Fransenrock.

Ein auf Instagram geteiltes Sommerkarussell

Apple Martin postete auf ihrem Instagram-Account eine Fotostrecke, die verschiedene Facetten ihres Sommers zeigt. Eine Reihe sonnenverwöhnter Looks wurde in entspannter Atmosphäre eingefangen. Dieser redaktionelle Ansatz, typisch für die jüngere Generation in den sozialen Medien, vereint Lifestyle-Momente, Modeinspirationen und intime Schnappschüsse in einem einzigen Post. Er trägt dazu bei, die visuelle Identität einer jungen Frau zu definieren, die sich in der zeitgenössischen Modewelt fest etabliert hat.

Ein auffälliger Fransenrock

Eines der auffälligsten Elemente des Outfits ist zweifellos ihr Fransenrock. Apple Martin, die sonst eher minimalistische Silhouetten bevorzugt, entschied sich hier für ein deutlich verspielteres Modell, das ihrer Figur mehr Dynamik verleiht. Fransenröcke, die sich zu einem der wichtigsten Trends des Sommers entwickelt haben, spiegeln ein stilistisches Erbe wider, das sich über Jahrzehnte erstreckt: von den Silhouetten der 1920er-Jahre über die festlichen Kleider der 1990er-Jahre bis hin zu denen der 1970er-Jahre.

Welliges Haar im Stil von "Beach Hair"

Passend zu ihrem Outfit wählte Apple Martin eine betont sommerliche Frisur. Ihr blondes Haar, das sie von ihrer Mutter geerbt hat, fiel in natürlichen Wellen, die in Haarmagazinen als „Beach Hair“ bezeichnet werden. Diese Frisur, die Bewegung und Spontaneität anstelle der Strenge einer aufwendigen Hochsteckfrisur betont, unterstreicht perfekt die entspannte Atmosphäre des Outfits. Sie erinnert zudem an die Frisuren, die ihre Mutter in ihrem Alter selbst trug.

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Eine verblüffende Ähnlichkeit mit ihrer Mutter

Abgesehen von ihrem Aussehen war es die verblüffende Ähnlichkeit zwischen Apple Martin und ihrer Mutter, die Internetnutzer sofort in ihren Bann zog. Gleiche Gesichtszüge, gleiches strahlend blondes Haar, gleicher Stil: Apple Martin wirkt manchmal wie das Ebenbild von Gwyneth Paltrow im gleichen Alter. Diese Ähnlichkeit beschränkt sich nicht nur auf das Äußere: Sie zeigt sich auch in ihrem Geschmack für minimalistische, fließende Kleidung in zeitlosen Schnitten.

Eine florierende Modelkarriere

Apple Martin ist keine Unbekannte in der Modewelt. Mit ihren 22 Jahren hat sie bereits einige bemerkenswerte Kooperationen an Land gezogen. Im September 2025 wirkte sie gemeinsam mit ihrer Mutter in ihrer ersten Kampagne für die Herbst/Winter-Kollektion 2025 von Gap Studios mit, die von Zac Posen entworfen wurde. Die beiden posierten Seite an Seite in perfekt aufeinander abgestimmten Denim-Looks.

Eine besonders auffällige Vintage-Anleihe

Ein weiterer Höhepunkt in Apple Martins Modekarriere war ihr berühmter Auftritt bei der Premiere des Films „Marty Supreme“ im Dezember 2025 in New York. Für diesen Anlass lieh sie sich ein Vintage-Kleid von Calvin Klein von ihrer Mutter – dasselbe Kleid, das Gwyneth Paltrow fast dreißig Jahre zuvor, im Jahr 1996, bei der Premiere des Films „Emma“ getragen hatte.

Ein aufstrebender Stern der amerikanischen Mode

Mit ihren 22 Jahren hat sich Apple Martin als eine der vielversprechendsten Persönlichkeiten der neuen Generation amerikanischer Mode etabliert. Geduldig baut sie sich ihre eigene Identität in der Branche auf. Ihre erste Kampagne an der Seite ihrer Mutter, ihre sorgfältig inszenierten Auftritte auf dem roten Teppich und ihr stilistisches Gespür haben sie zu einer Figur gemacht, die von Modemagazinen und Art Directors genau beobachtet wird.

Mit ihrem Fransenrock, dem welligen Haar und dem betont sommerlichen Stil erinnert Apple Martin in ihrem neuen Look an den ihrer berühmten Mutter. Sie führt deren stilistisches Erbe fort und entwickelt gleichzeitig geduldig ihre eigene Bildsprache.